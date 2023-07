Ródoksella palanut jo lähes puolen Helsingin kokoinen pinta-ala – katso kartasta

Maastopalot riehuvat ympäri Kreikkaa. Maan viranomaiset raportoivat 64 uudesta maastopalosta sunnuntain aikana. Yhteensä maastopaloja on jo yli 80.

Eilen sunnuntaina maastopalo Ródoksella oli jo 92 neliökilometrin suuruinen, arvioi Euroopan komission Copernicus-ohjelman hätätilanteiden hallintapalvelu. Alue vastaa melkein puolta Helsingin maa-alueesta, mikä on 214 neliökilometriä.

Evakuoinneista ilmoitettiin sunnuntai-iltana myös turistisaari Korfulla. Sieltä on evakuoitu 2 500 ihmistä. Tänään maanantaina evakuoinnit on aloitettu myös Kreikan toiseksi suurimmalla saarella Euboialla.

Pahimmin maastopalot ovat iskeneet Ródokseen, joka on maan neljänneksi suurin saari. Siellä on käynnissä Kreikan historian suurin evakuointi – yli 19 000 ihmistä on jouduttu evakuoimaan saarella. Suurin osa heistä on turisteja.

Ródos on pinta-alaltaan hieman Ahvenanmaata pienempi ja siellä asuu yli 100 000 ihmistä. Viime vuonna saarella kävi noin 2,5 miljoonaa turistia.

Kreikan maastopalot ovat levinneet laajalle alueelle. Kartasta näet, missä evakuoinnit ovat käynnissä. Maija Hurme/Yle, MapCreator, OpenStreetMap

Palot keskittyvät saaren keskiosiin. Sähköt ovat poikki suurimmasta osasta saarta, koska sähkövoimala on jouduttu sulkemaan turvallisuussyistä, kertoo The Guardian. Sammutustöitä ovat vaikeuttaneet kohtalaiset tai voimakkaat luoteistuulet erityisesti Egeanmeren eteläosassa Ródoksen ympärillä.

Kreikan turismista vastaavan ministerin Olga Kefalogiannin mukaan palot eivät ole kuitenkaan niin laajat kuin joissakin medioissa on annettu ymmärtää. Hänen mukaansa maastopalot vaikuttavat noin 10 — 20 prosenttiin saaren pinta-alasta.

— Tämä on todellakin suurin evakuointi, jonka Kreikka on koskaan tehnyt, ja se tapahtui vain muutamassa tunnissa. Kaikki ovat kuitenkin turvassa, Kefalogianni sanoi BBC:lle.

Hän mukaansa Korfulle ja Ródokselle kannattaa edelleen matkustaa.

Sunnuntaina lämpötilat kohosivat Ródoksella monin paikoin yli 40 asteeseen. Korkein Kreikassa mitattu lämpötila ylsi yli 46 celsiusasteeseen Gýtheion kaupungissa Etelä-Kreikassa.

Turismi on Kreikalle elintärkeää. Jopa neljännes maan bruttokansantuotteesta tulee turismista. Alalla työskentelee noin joka viides kreikkalainen. Saarilla riehuvat tulipalot ovat Kreikalle merkittävä uhka.

Kreikan ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötilojen odotetaan laskevan torstaina.