Kaksi Ródoksen hyvin tuntevaa suomalaista naista seuraa ahdistuneina, miten läheiset kärsivät maastopaloista: ”Tämä on päässyt ihan käsistä”

Tampereella asuvat Terhi Heinevä-Mattheos ja Hanna Patta tuntevat Kreikan Ródoksen hyvin. Patta asui siellä ródoslaisen miehensä kanssa yli 20 vuotta, Terhi Heinevä-Mattheos on ollut ródoslaisen miehensä kanssa vuodesta 1986.

Nyt he seuraavat surullisena kreikkalaisista uutisista, miten maastopalot jylläävät saarella. Esimerkiksi Aurinkomatkat tiedottaa peruuttaneensa kaikki lennot evakuoidulle Lindokselle elokuun loppuun asti.

– Tulee ahdistus ja on pakko laittaa televisio kiinni, Hanna Patta kuvaa tunnettaan.

Perhe on asunut Suomessa nyt muutaman vuoden ajan, mutta he käyvät Ródoksen kodissa usein. Mies on lähdössä sinne parin viikon kuluttua, Patta itse taas oli saarella viimeksi kesä-heinäkuussa. Silloin maastopalot eivät olleet vielä alkaneet.

– On ristiriitainen olo. Olen helpottunut siitä, että olen täällä mutta toisaalta on olo, kunpa voisi tehdä jotain ja auttaa paikan päällä, Patta sanoo.

Maastopalot riehuvat eri puolilla Kreikkaa. Kuvassa näkyy tulen tuhoama rakennus Kiotarissa Ródoksella lauantaina 22. heinäkuuta.

Perheen suku ja lähimmät ystävät asuvat saaren pohjoispäässä, missä tulipaloja ei ole. Osa tutuista asuu keskisaarella ja heidät on evakuoitu. Paluusta ei ole tietoa ja kaikki on epävarmaa.

– Hirveä suru on saaren takia. Tämä on päässyt ihan käsistä, Patta kuvaa.

Maastopalot ovat tuttuja hänelle, mutta yleensä ne saadaan haltuun. Nyt hirveät helteet, kuivuus ja tuuli ovat vaikeuttaneet sammuttamistöitä, eikä sammutuskalustoa ole tarpeeksi.

Evakuoiduilta turistikavereiltaan Patta on kuullut, miten vapaaehtoiset ovat tehneet uskomatonta työtä vaikeassa tilanteessa.

”Katastrofi on valmis”

Terhi Heinevä-Mattheos soittaa päivittäin ystäville ja sukulaisille saarelle. Yksi sukulaisista on vapaaehtoisessa palokunnassa ja avustaa sammuttamisessa. Sukulaispoika yritti päästä auttamaan, mutta tiet olivat poikki.

Heinevä-Mattheos kuvaa tilannetta kaaokseksi. Kylässä, jossa miehen sisko ja veli asuvat, sähköt ovat poikki eikä vettä tullut.

– Katastrofi on valmis. Juuri televisiossa sanottiin, että 100 000 aaria on palanut. Se tulee vaikuttamaan välillisesti todella pitkään ja kauan.

”Itse en lähtisi sinne tällä hetkellä”

Ródokselle lentää yhä turisteja samaan aikaan kun sieltä evakuoidaan pois.

Naiset seuraavat tätä ristiriitaisin tuntein, sillä saaren kärjessä palot eivät näy.

Maastopalo tuhosi hotellin Kiotarin kylässä Ródoksen saarella.

Terhi Heinevä-Mattheos sanoo, että tulipaloista voi kuitenkin aiheutua esimerkiksi sähkökatkoja.

– Itse en lähtisi sinne tällä hetkellä. Kannattaa ainakin tarkastaa, että hotelli on edelleen käytössä, mihin on matka maksettu, hän sanoo.

Hanna Patta sanoo, että tilanne elää päivittäin. Saari elää turismista ja siksi olisi hyvä, jos turistit pääsisivät Ródokselle.

– Oma puoliso on ikänsä tehnyt töitä turismin kanssa ja itse myös. Suurin osa rodoslaisista on tavalla tai toisella turismin kanssa tekemisessä. Sitä ei voi pistää pauselle, että saari laitetaan kiinni pariksi vuodeksi. Korona oli jo riittävä koettelemus, Patta sanoo.

Katso videolta, millaisia ajatuksia Ródoksen tilanne herätti Helsinki-Vantaalla sunnuntaina.

Yle seuraa Kreikan maastopaloja ja niiden seurauksia päivittyvässä artikkelissa.

Korjaus kello 15.07 korjattu Hanna Patan nimi Paltasta Pattaksi.