Barbien ja Oppenheimerin avausviikonloppu nousi kirkkaasti koko vuoden kärkeen – Barbien tulos kaikkien aikojen paras naisohjaajalle

Elokuvateatterit täyttyivät viime viikonloppuna katsojista, kun ensi-iltansa saivat pitkään odotetut Barbie ja Oppenheimer.

Elokuvat, jotka saivat myös lempinimen Barbenheimer, tulivat ensi-iltaan perjantaina 21. heinäkuuta. Niiden välillä oli leikkimielinen taisto siitä, kumpi saa enemmän katsojia.

Barbie keräsi viikonloppuna Suomessa yli 70 110 katsojaa. Ennakkonäytökset huomioiden katsojia oli sunnuntai-iltaan mennessä 74 640. Tällä katsojamäärällä se menee kirkkaasti vuoden parhaiden avausviikonloppujen kärkeen.

Oppenheimer sai viikonloppuna Suomessa yli 49 480 katsojaa, mikä vie sen tämän vuoden avausviikonlopputulosten toiselle sijalle.

Tähän mennessä tänä vuonna parhaat ensi-iltaviikonloput ovat olleet The Super Mario Bros. Moviella, joka sai huhtikuussa ensimmäisen viikonloppunsa aikana 49 065 katsojaa sekä Indiana Jones and the Dial of Destiny -elokuvalla, joka keräsi avausviikonloppunaan 41 211 katsojaa.

The Guardianin mukaan Barbien avausviikonlopputulos on kaikkien aikojen suurin naisen ohjaamalle elokuvalle. Barbie teki viikonloppuna kansainvälisesti yhteensä 377 miljoonaa dollaria, kun taas Oppenheimer teki 174 miljoonaa dollaria.