Rodokselta palasi huojentuneina mutta järkyttyneinä suomalaisia: ”Lieskat olivat kuusikerroksisen talon korkuisia”

Vantaalaisen Kalle Riissasen mukaan tilanne Rodoksen saarella on katastrofaalinen. Paras tapa saada tietoa metsäpalojen leviämisestä oli ajaa vuoren päälle ja katsoa itse.

Helsinki-Vantaan lentokentälle laskeutui tänään paluulento metsäpalojen piinaamalta Rodokselta. Paloalueilla olleet matkustajat olivat tuhoista järkyttyneitä.

Vantaalaisen Kalle Riissasen mukaan koko keskinen Rodos on ilmiliekeissä.

– Tilanne on katastrofaalinen. Lieskat olivat kuusikerroksisen talon korkuisia. Siellä paloi asuntoja ja metsää. En ole koskaan nähnyt vastaavaa.

Tietoa sai ajamalla vuoren päälle

Riissasen mukaan tietoa palojen etenemisestä oli vaikeaa saada. Paras tapa oli ajaa korkean vuoren laelle ja katsoa itse, missä liekit liikkuvat.

– Kyllähän se oli pelottavaa, kun näki pelkkää tulta edessään. Infoa ei saanut mistään, ja piti itse käydä vuoren päällä katsomassa, että viitsiikö mennä nukkumaan, vai mitä tässä pitäisi tehdä.

Riissasen mukaan armeija ja viranomaiset yrittivät sulkea alueita ja rajoittaa paloja sen minkä ehtivät.

Rodoksen koillisosista saapunut Iiro ei kärsinyt metsäpaloista suoraan.

– Sähkökatkoja ja vesikatkoja oli kuitenkin paljon, hän kertoo Helsinki-Vantaalla.

Ylen Helsinki-Vantaan lentoasemalla haastattelemat lomailijat eivät ole joutuneet keskeyttämään matkaansa etuajassa.

Kreikkaan lennetään edelleen

Kreikalle kuuluva Rodoksen saari on yksi Etelä-Euroopan helleaalloista kärsineitä alueita. Arviolta 30 000 ihmistä on evakuoitu Rodoksella roihuavien maastopalojen tieltä. Heistä noin 180 on suomalaisia.

Rodoksen matkoja kriisialueille ovat peruuttaneet jo ainakin matkatoimistot Aurinkomatkat, Tjäreborg ja TUI. Osa lentää edelleen saaren osiin, jotka eivät ole kärsineet mastopaloista.

Uutistoimisto Reutersin mukaan TUI aikoo lennättää Rodoksen saarelle Kreikkaan ylimääräisiä lentokoneita turistiensa kotiinpaluun edistämiseksi. TUI:lla on saarella yli 300 työntekijää.

Rodoksella on jo palanut arviolta lähes puolen Helsingin kokoinen pinta-ala.

Finnairin mukaan Kreikasta on viime yönä saapunut Helsinki-Vantaalle neljä paluulentoa. Maanantai-iltapäivänä neljän aikoihin laskeutui yksi, ja tulevana yönä odotetaan vielä yhtä.

Finnair lentää edelleen normaalisti Kreikkaan, mutta he varautuvat paluulentojen olevan alkuperäistä täydempiä.

Haminalainen Tiina Tainio aikoo matkata Rodokselle metsäpaloista huolimatta. Saarella on vielä alueita, joihin katastrofi ei ole vaikuttanut.

– Tulipalot eivät huolestuta. Toivotaan, että matka onnistuu vielä. Jos ei onnistu, lähdemme muualle. Mikä vain käy, kunhan pääsee lämpöiseen, Tainio sanoo.

Voit keskustella aiheesta 24. heinäkuuta 2023 kello 23:een asti.