Nyt on se kuuluisa ”Suomen kesä”: sateita riittää

Sadekuuroja on luvassa suuressa osassa maata, sanoo Ylen meteorologi Nina Karusto.

Etelässä päivä on poutaisin ja aurinkoisin, sää on kahdenkymmenen asteen molemmin puolin.

Sää jatkuu epävakaisena tänäänkin, ennustaa Ylen meteorologi Nina Karusto. Karusto kuvaileekin säätä varsin normaaliksi Suomen kesäsääksi. On sadetta, eikä lämpötilakaan nouse enää parin viikon takaisiin hellelukemiin.

Päivä on aurinkoisin ja poutaisin etelässä, mutta kuten asiaan kuuluu, sekin on hieman epävarmaa. Karuston mukaan sadekuuroja tulee suuressa osassa maata, ennusteessa sateen tarkan sijainnin ennustaminen on kuitenkin hankalaa.

Lämpötilat on koko maassa kahdenkymmenen asteen molemmin puolin. Viileintä on Lapissa, mutta sielläkin lämpenee kohti torstaita. Kuva: Nina Karusto/Yle

Tiistai-ilta on varsin sateinen Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Sateisinta tänään on puolestaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun akselilla, sanoo Karusto.

Etelässä päivän ylin lämpötila on 22–23 asteen tienoilla. Lämpötila pysyttelee kahdenkymmenen asteen molemmin puolin koko Suomessa, mutta Lapissa, varsinkin Keski- ja Pohjois-Lapissa on viileämpää.

– Lapissa jos aurinko vähänkin pääsee pilkahtamaan, niin lämpötila voi hiukan nousta, Karusto kuvailee.