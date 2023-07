”Meidän ei pitäisi matkustaa etelään, koska siellä on liian kuuma”, sanoo 13-vuotias norjalainen Alex Bo Rovaniemen lomallaan

13-vuotias Alex Bo tuli Norjasta perheensä kanssa lomalle Rovaniemelle. Hänen mielestään ihmisten ei pitäisi matkustaa etelään ja Välimeren maihin maastopalojen ja liian kuumien helteiden takia.

– Se voi olla vaarallista, jos ei ole vettä. Nesteytys on tärkeää, kun on kuuma. Nähtävyyksissä käyminen on vaikeaa, jos on liian kuuma. Ja jos ei käytä aurinkovoidetta, iho menee pilalle, Alex Bo sanoo.

Bon mielestä Rovaniemellä ei ollut liian kylmä, vaikka lämpömittari näytti maanantaina vain noin 11–13 astetta.

Avaa kuvien katselu Alex Bota ei Suomen viileä kesäkeli haittaa. Äitikään ei valittanut. Kuva: Sari Pöyhönen / Yle

– Olen käynyt avannossa aiemmin Norjassa, Alex Bo naurahtaa.

Toisaalta helteen välttely ei ole pääsyy tulla pohjoiseen lomalle. Hänen perheensä on ollut pari viikkoa ystävien luona Helsingissä. Nyt he ovat paluumatkalla Ruotsin kautta Norjaan ja kotiin.

Avaa kuvien katselu Heidi Mölsä (oikealla) tuli lomalle Lappiin perheensä eli Mika Mölsän ja Susanna Hopian kanssa. Kuva: Sari Pöyhönen / Yle

Heidi Mölsä Keravalta tuli perheensä kanssa Lappiin lomalle. Hän uskoo etelän rantalomakohteissa olevan nyt liian kuumat paikat.

– Nyt oli alkukesä meillä päin kovin lämmintä, ja nautimme lämmöstä täällä Suomessa, Heidi Mölsä kertoo.

Helteet ylipäänsä ovat hänelle liikaa. Noin kaksikymmentä astetta olisi hänelle paras lämpötila lomailuun.

– Jotta jaksaa tehdä lomalla jotakin, ettei ole pelkkää makaamista, Heidi Mölsä toteaa.

Viileys tai helteiden välttely ei ole syy, miksi he tulivat Lappiin.

– Meillä on ollut jo monen vuoden haaveena päästä Hetta-Pallas-vaellukselle.

Mutta maanantainen +11 astetta on jo liiankin viileää hänelle.

Avaa kuvien katselu Kylmä keli ei haittaa. Irlannista Rovaniemelle kesälomalle tulivat isä Viveic Dixith, äiti Ramya Balakrishnan ja 10-vuotias poika Darsh Dixith katsomaan yötöntä yötä. Kuva: Sari Pöyhönen / Yle

Perheenisä Viveic Dixith Irlannista jatkaa perheineen lomaansa Suomen jälkeen Espanjaan, Barcelonaan. Dixith ei halua jättää Välimeren maita pois lomakohteistaan, vaikka siellä maastopalot ovat yleistyneet.

– Niin voi tapahtua missä tahansa maassa. Jokaisessa maassa on ylä- ja alamäkiä. En syytä niistä ketään, näitä onnettomuuksia tapahtuu. Mutta täytyy ennakoida ja estää ilmastonlämpenemistä. Meidän täytyy katsoa tätä asiaa globaalisti ja tukea toisiamme kollektiivisesti. Kaikissa maissa pitäisi pitää huolehtia luonnosta, kasvattaa lapset kunnioittamaan luontoa ja istuttaa lisää puita, Viveic Dixith pohtii.

Dixith, vaimonsa Ramya Balakrishnan ja 10-vuotias poikansa Darsh Dixith tulivat Rovaniemelle kesälomalle, koska poika on hulluna Joulupukkiin. Kylmä kesä ei haittaa Irlannin Balbrigganista saapunutta perhettä.

– Olemme alun perun Intiasta, ja siellä on todella kuuma ilmasto. Pidämme enemmän kylmästä, voimme laittaa takkia päälle. Suomen hyvä puoli on se, ettei ole liian kylmä, mutta ei liian kuumakaan, Viveic Dixith kertoo.

Avaa kuvien katselu Toul-nimisestä kaupungista Ranskasta kotoisin oleva Floriane Preyssler, 24, valitsee lomakohteensa eri syistä kuin sään mukaan. Hän haluaa aina nähdä eri paikkoja kuin aiemmin. Kuva: Sari Pöyhönen / Yle

Ranskalainen Floriane Preyssler, 24, ei pelkää mennä etelän kohteisiin maastopaloalueille.

– Olin viime vuonna Kreikassa, ja siellä oli silloinkin maastopalo. Mutta ei minun kohteeni lähellä. Olen käynyt 20 maailman maassa, ja valitsen aina uuden maan kohteeksi.

11 astetta Rovaniemellä on liian kylmä hänelle.

– Nyt meidän pitää laittaa paljon vaatteita ja minulla on kaulahuivi. Mutta selviän kyllä. Kävimme Helsingissäkin, ja siellä oli oikein hyvä sää.