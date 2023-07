Estonian hylkyä on tutkittu vedenalaisella robotilla – katso uudet videokuvat tutkimuksista

Estonia hylkyä on tutkittu vedenalaisilla roboteilla keskiviikosta lähtien. Ruotsi, Suomi ja Viro haluavat selvittää lopullisesti, liittyikö matkustaja-aluksen uppoamiseen jotakin hämärää. Alus upposi syyskuun lopussa 29 vuotta sitten.

Teoriat mahdollisesta räjähdyksestä aluksella saivat uutta tuulta kolme vuotta sitten. Norjalaisessa dokumenttielokuvassa kerrottiin silloin, että aluksesta oli löytynyt nelimetrinen repeämä.

Ruotsin onnettomuustutkintalautakunta on johtanut uusia tutkimuksia Estonian hylystä Viking Research -alukselta.

Avaa kuvien katselu Tutkimuslaite laskettiin Viking Researc -alukselta Itämereen autolautta 19. heinäkuuta. Kuva: Dmitri Fedotkin / ERR

Avaa kuvien katselu Estonian hylyn mallinnos Viking Reach -tutkimusaluksen näytöllä tänään. Kuva: Dmitri Fedotkin / ERR

– Olosuhteet ovat hankalat, ja suurena vaarana on, että robotit jäävät kiinni, tutkimuksia johtava Jonas Bäckstrand Ruotsin onnettomuustutkintalautakunnasta sanoi ruotsalaislehti Aftonbladetille eilen sunnuntaina.

– Kaikki sujuu kuitenkin hyvin. Olemme onnistuneet sukeltamaan 77 metrin syvyyteen ja autokannen sisälle viime yönä. Emme ole vielä läheskään valmiita, Bäckstrand sanoi.

Hän kertoi, että ryhmä oli tunnistanut Estonian mukana uponneita ajoneuvoja merkeistä ja rekisterinumeroista. Lähes täyteen lastattu alus upposi perä edellä.

– Siellä on kasoissa puutavaraa ja autoja päällekkäin, Bäckstrand sanoi Aftonbladetille.

”Ei merkkejä räjähdyksestä”

Onnettomuustutkintalautakunta on tänään maanantaina kertonut, että se sai tehtyä haluamansa tutkimukset roboteilla. Ne ottivat näytteitä kallioperästä repeämän alla ja metallista repeämän ympärillä.

Bäckstrandin mukaan hylyssä otetussa videomateriaalissa ei näy merkkejä räjähdyksestä. Hänen mukaansa repeämä vaikuttaa syntyneen, kun alus upposi pohjaan.

– Olemme kuvanneet tyyrpuurinpuoleisen repeämän ympärillä sekä sisä- että ulkopuolelta. Voimme todeta, että siellä ei ole tuhoutunutta materiaalia, kuten olisi ollut räjähdyksen sattuessa. Väri on esimerkiksi tallella, Bäckstrand sanoo Ruotsin televisiolle (SVT).

Avaa kuvien katselu Tutkijat seurasivat robottien työskentelyä valvomon moninäytöistä 19. heinäkuuta 2023. Kuva: Dmitri Fedotkin / ERR

Avaa kuvien katselu Tutkimusalus Viking Reach Karlskronan satamassa Ruotsissa 17. heinäkuuta 2023. Kuva: Dmitri Fedotkin / ERR

Tutkija Daniel Söderman Ruotsin onnettomuustutkintalautakunnasta oli samaa mieltä.

– Emme ole nähneet mitään oudolla tavalla poikkeavaa. Repeämä on painunut sisäänpäin ja siinä on kolhuja, mutta valkoinen väri on selvästi nähtävillä kaikkialla. Tutkimme tätä vielä, mutta vauriot näyttävät syntyneen, kun alus törmäsi pohjaan. Se on todennäköisintä, Söderman sanoi uutistoimisto TT:lle.

Keularamppi nostetaan ylös

Tutkimusryhmän on määrä valmistella aluksen keularampin nostoa tänään maanantaina. Nostoa pidetään tutkimusten hankalimpana ja vaarallisimpana vaiheena. Keularamppi painaa noin 12 tonnia.

– Meidän on ennakoitava mahdollisimman monet riskit, jotta saamme rampin ylös. Emme halua myöskään vahingoittaa sitä turhaan emmekä halua, että kukaan loukkaantuu, kun nostamme sen aluksesta, Jonas Bäckstrand sanoo SVT:lle.

Keularamppi kuljetetaan tutkittavaksi Viroon. Tutkimusten toivotaan valmistuvan syksyn aikana. Rampin tarkastelemisen ei odoteta muuttavan käsitystä onnettomuuden kulusta.

Estonian keulavisiiri nostettiin ylös pian onnettomuuden jälkeen. Virallisen onnettomuustutkinnan mukaan uppoamisen syy oli keulavisiirin irtoaminen kovassa merenkäynnissä ja veden tulviminen alukseen.

Estonia upposi syyskuun 28. päivänä vuonna 1994. Se oli matkalla Tallinnasta Tukholmaan. Onnettomuudessa kuoli 852 ihmistä.