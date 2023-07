Lintuinfluenssa ei ole estämässä metsästystä Suomessa, mutta tartuntatilannetta kuitenkin seurataan tarkasti

Lintuinfluenssaa esiintyy Suomen lisäksi myös muun muassa Pohjois-Norjassa, jossa menossa on maan historian pahin lintuinfluenssaepidemia.

Metsästäjäliitto on huolestunut lintuinfluenssan leviämisestä ja suosittelee muun muassa, että ruokintaa ei käytetä kyyhky- tai vesilintujahdissa alkavalla pyyntikaudella.

Eteläisen Suomen paheneva lintuinfluenssatilanne sai Suomen Metsästäjäliiton huolestumaan ja viime viikolla julkaistiin ohjeistus, jolla pyritään estämään viruksen leviäminen ainakin metsästäjien toiminnan kautta.

– Metsästäjäliitossa otettiin sellainen kanta suosituksena metsästäjille, että ei käytettäisi ravintohoukutetta alueilla, missä lintuinfluenssaa havaitaan, kertoo Metsästäjäliiton Lapin piirin puheenjohtaja Veikko Piuva.

Kyyhkysjahti alkaa 10. elokuuta ja vesilintujen pyynti 20. elokuuta. Usein näihin valmistaudutaan rakentamalla jo aiemmin kesällä syöttöpaikkoja, joissa riistalle tarjotaan pääasiassa viljaa.

Metsästäjäliitto suosittaa kuitenkin pidättäytymään ruokintapaikkojen perustamisesta, ainakin seuduilla, joissa lintuinfluenssaa esiintyy. Ruokintapaikat voivat edistää lintuinfluenssan leviämistä.

– Ravintohoukutteilla käy useampia lintuja yhtä aikaa. Jos siellä on tautia, niin kyllä se silloin leviää eteenpäin, painottaa Veikko Piuva.

Metsästäjäliitto neuvoo lisäksi metsästäjiä seuraamaan viranomaisten julkaisemia ohjeita ja toimimaan niiden mukaan, jos kuolleita lintuja löytyy maastosta.

Lintuinfluenssa, kesä 2023 Merkittäviä lintuinfluenssan esiintymisiä on heinäkuun aikana tavattu eri puolilta Suomea ja Eurooppaa. Suomessa lintuinfluenssaan kuolleita lokkeja on löydetty niin sisämaasta kuin rannikolta. Lintuyhdyskuntien lisäksi tautia on tavattu useilta turkistarhoilta.

Lintuinfluenssa on levinnyt myös Pohjois-Norjan rannikolla ja tappanut tuhansia lokkeja.

Ruokavirasto perustaa 20.heinäkuuta tartuntavyöhykkeen lintuinfluenssan leviämisen estämiseksi johon kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunta. Esimerkiksi siipikarjan pitäminen ulkona on kiellettyä tartuntavyöhykkeellä. Pohjois-Suomi on vielä säästynyt epidemialta vaikka Pohjois-Pohjanmaan maakunnan koillisosassa olevasta Taivalkosken kunnan alueelta löytyneestä kuolleesta merikotkasta lintuinfluenssaa löytyikin.

Lintuinfluenssa voi levitä oireettomana - hygienia tärkeää

Eläinten Terveys ETT ry, suosittelee, että siipikarjan parissa työskentelevät eivät osallistuisi lintujahtiin metsästysalueilla, joissa on tavattu lintuinfluenssaa.

Valtakunnallisesti tuotantoeläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä huolehtivan ETT:n asiantuntijaeläinlääkäri Hannele Nauholz korostaa Metsästäjäliiton tiedotteessa, että kaikki lintuinfluenssavirusta kantavat luonnonvaraiset linnut eivät välttämättä oireile näkyvästi.

Tällöin virus voi tarttua lintuja noutaviin koiriin ja levitä niiden mukana eteenpäin. Lisäksi lintuinfluenssavirus voi levitä siipikarjaan metsästäjän iholla, vaatteissa ja varusteissa.

Tautialueella metsästävän onkin syytä katkaista tartuntaketju huolellisella puhdistuksella ja desinfioinnilla ennen kuin menee hoitamaan siipikarjaa.

Metsästäjäliiton Lapin piirin puheenjohtaja Veikko Piuva muistuttaa, että lintuinfluenssaa on jo Lapin lähialueilla. Kuva: Raimo Torikka / Yle

Pohjois-Suomessa näitä perusteellisia toimia ei vielä tarvita, mutta Metsästäjäliiton Lapin piirin puheenjohtaja Veikko Piuva muistuttaa, että varovaisuutta kannattaa noudattaa myös pohjoisessa.

– Meillä on vielä tunne, että tämä on etelän asia. Mutta jos se on Pohjois-Norjassa. niin kyllä se kerkeää tännekin. Suositan varovaisuutta ja aisti avoimena kulkemista, että havaitaan mahdollisia tautitapauksia, neuvoo Piuva.

Metsästäjäliiton julkaiseman ohjeistuksen avulla pyritään estämään viruksen leviäminen ainakin metsästäjien toiminnan kautta.

Metsähallitus neuvoo luvanostajiaan, jos metsästys estyy

Metsähallituksen Luontopalveluiden metsästyksen johtava asiantuntija Ahti Putaalan mukaan tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään syytä, jonka vuoksi esimerkiksi lupamyyntiä pitäisi rajoittaa valtionmaille missään päin Suomea.

– Vielä ei ole mitään metsästyskieltoalueita asetettu niin kuin toissa syksynä, jolloin Ruokavirasto kielsi metsästyksen Salossa ja Janakkalassa, joiden alueella lintuinfluenssaa todettiin fasaaneissa.

Putaalan mukaan vielä ei ole minkäänlaisia metsästyskieltoalueita olemassa, ainoastaan siipikarjan ulkonapitoa on rajoitettu.

– Ainoastaan metsästyskielto niillä valtionalueilla, joille on metsästyslupia myyty, muuttaa tilanteen. Silloin informoimme siitä metsästäjiä, jotka lupia ovat ostaneet, korostaa Ahti Putaala.

Putaalan mukaan lupamaksut palautetaan asiakkaille, mikäli niitä ei voi käyttää.

– Tottakai seuraamme tilannetta ja ohjeistamme toimimaan sen mukaan millaisia päätöksiä Ruokavirasto tekee.