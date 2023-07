Metsien keskellä on paikkoja, joissa nuoret naiset kaipaavat sinkkumiehiä – tanssitaitoakaan ei tarvita, kunhan käy aistimassa tunnelmaa

Lappeenrantalainen Ida Haakonsson on harrastanut tanssilavoilla käyntiä runsaan vuoden. Alun perin hän lähti kaveriporukan mukana 17-vuotiaana katsomaan millainen fiilis lavalla on.

– Oman harrastuksen kautta siitä ensin vähän innostuin, ja nyt tulee käytyä ainakin kerran viikossa tansseissa, Haakonsson sanoo.

Avaa kuvien katselu Iitiän lava on aivan Mikkelintien vieressä lähellä Lappeenrannan ja Lemin rajaa. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Tanssilavoilla näkee edelleen hyvin vähän nuoria parikymppisiä tanssijoita. Haakkonsson arvelee, että illan aikana tansseissa saattaa olla kymmenisen samanikäistä lavatanssi-ihmistä.

– Meillä on kaveriporukka, jonka kanssa kierrämme lavoilla. Poikia ei ole saatu houkuteltua mukaan, ja muutenkin poikia näkee lavoilla hyvin vähän. Ne jotka siellä käyvät, ovat yleensä tyttöystäviensä kanssa, Haakonsson kertoo.

Lavojen palvelut pelaavat

Monella tanssilavalla on tarkoitus saada nimenomaan nuorempaa tanssiväkeä lavoille, koska muuten kehitys johtaa lavatoiminnan hiipumiseen.

Ida Haakonsson on ehtinyt kiertää jo monella lavalla, ja palvelut ovat hänen mukaansa olleet hyvät joka paikassa.

Avaa kuvien katselu Iitiän lavan takahuone, ”bäkkäri” on vuorattu artistien ja yhtyeiden julisteilla lattianrajasta katoon. Kuva: Ville Toijonen / Yle

– Kyse ei ole oikeastaan palveluista. Me käymme tansseissa ilmapiirin ja tunnelman takia. Joillekin riittää tanssi-illan esiintyjät ja musiikin kuuntelu, sanoo Ida Haakonsson.

Vain yhdet tanssi jäänyt välistä

Tarvittavia palveluja ei myöskään osaa mainita kouvolalainen Laura Taipale. Hän on jokin aika sitten muuttanut Lappeenrannasta Kouvolaan. Samalla lähimmäksi tanssilavaksi vaihtui Tirvan lava Kouvolassa.

Avaa kuvien katselu Tirvan lava on aivan pienen Kiurinvirran vieressä kahden kilometrin päässä Kuutostiestä. Laura Taipale on käynyt tänä kesänä Tirvalla yhtä lukuunottamatta kaikissa tansseissa. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Nuoremmat tanssijat arvostavat nuorekkaita esiintyjiä. Myös monien lavojen läsnäolo somessa voi tuoda uusia yleisöjä ihan lavoille asti.

– Kuinka moni näistä lavatansseista edes tietää, ja ajatellaanko, että tansseissa on vain pappoja ja mummoja? Musiikki on minulle ihan ykkönen lavatansseissa. Tärkeää on, että pääsee tanssimaan, ja Tirvalla on älyttömän hyvä mansikkakakku, nauraa Taipale.

Taipale sanoo käyneensä lavoilla jo pienenä, mutta sitten oli ollut pitempi tauko.

– Parisen vuotta sitten lähdimme kavereiden kanssa tansseihin ja sen jälkeen olenkin käynyt aktiivisesti. Tänä kesänä on jäänyt yhdet tanssit Tirvalla väliin, sanoo Taipale.

Ja löytyipä poikaystäväkin Tirvalta viime kesänä. Tänä kesänä he ovat käyneet lavoilla kahdestaan.

Nutikan lava vetää puoleensa nuoriakin

Kouvolalainen Laura Taipale arvelee, että Tirvan tansseissa käy noin parikymmentä nuorta.

Lappeenrannan Nutikan lava on jo jonkin aikaa ollut myös nuorten suosiossa.

– Emme ole tehneet mitään sen ihmeempää. Meillä on vetyvaunu pihassa ja yhtenä iltana oli myös hodaripannu. Lisäksi meillä on hieman lavasta erillään monipuolinen baari, sanoo puheenjohtaja Teuvo Hietasara Nutikan kyläyhdistyksestä.

Vetyvaunu on auto, josta saa perinteisiä lappeenrantalaisia täytettyjä lihapiirakoita.

Avaa kuvien katselu Nutikan lavaa on kunnostettu viime vuosina ja sitä työtä ei ole tehty turhaan. Tarkkaan valitut esiintyjät saavat nuoriakin liikkeelle. Kuvassa Nutikan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Teuvo Hietasara kesällä 2021. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Viime kesänä Nutikan lavalla oli parhaana iltana 1400 asiakasta. Nutikan lavalle on myös järjestetty Lappeenrannasta linja-autokuljetus tanssi-iltoina. Hietasaran arvion mukaan tansseissa lähes puolet on jo alle 30-vuotiaita.