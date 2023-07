Ihminen on rooliensa summa – psykologi ja huippuvalokuvaaja auttavat ihmisiä työstämään roolejaan valokuvaterapiassa

Valokuvien avulla ihminen voi nähdä itsensä uusin silmin. Ensimmäinen työpaja järjestettiin Penthousessa, joka on nuorten perustama yhteisöllinen taidetila Helsingin Kalliossa.

Valokuva on armoton terapiaväline. Näin kertoo psykologi Maiju Tokola.

Tokola järjesti yhdessä valokuvaaja Elina Brotheruksen kanssa valokuvaterapia-aiheisen työpajan. Tapahtuma järjestettiin Penthousessa, joka on yhteisöllinen taidetila Helsingin Kalliossa.

Valokuvaterapia on taideterapian muoto. Siinä hyödynnetään valokuvia, jotka voivat olla uusia tai vanhoja, esimerkiksi lapsuuskuvia. Niiden avulla voi pohtia esimerkiksi omaa identiteettiä ja omia rooleja.

Työpajan osallistujat saivat tehtäväkseen kuvata menneitä ja nykyisiä roolejaan. Tapahtuman nimi Minusta on moneksi kuvaa sitä, että ihminen on kuin kameleontti ja muuttuu eri tilanteissa erilaiseksi.

– Se on joustavuutta, kykyä mukautua ja sopeutua, Tokola kertoo.

– Olet jonkun tytär, saatat olla jonkun äiti, kumppani, työkaveri, ystävä tai julkinen henkilö. Kaikissa näissä rooleissa sinun täytyy pystyä toimimaan niin, että saat olla rauhassa oman itsesi kanssa. Olemme kaikkien näiden roolien summa, se on se minuus, Brotherus jatkaa.

Tokola kertoo, että valokuvaterapian avulla voidaan työstää sitä, jos rooleja ei koe omaksi. Esimerkiksi työrooli voi olla ristiriidassa omien arvojen kanssa.

Psykologi Maiju Tokola kertoo, että valokuvissa jokin pahalta tuntunut asia voi saada jopa humoristisia sävyjä, kun siitä ottaa vertauskuvallisia kuvia.

Itsensä voi nähdä eri silmin

Tokola innostui valokuvaterapiasta, kun hän meni nuorena psykologianopiskelijana valokuvaterapiakurssille. Hän tilasi aiheesta kirjoja ja opiskeli aihetta omatoimisesti, sillä varsinaisia jatkokoulutuksia ei ollut tarjolla.

Opiskeluidensa jälkeen Tokola teki valokuvaterapiaa Ortonin sairaalassa. Parhaimmillaan valokuvaterapia antaa uusia oivalluksia.

– Usein varsinkin yksilöterapiassa, kun käydään läpi ihmisen omaa henkilöhistoriaa, kuka minä olen ja mistä minä tulen, ihmiset tuovat lapsuudenkuviaan. Siinä voi löytyä myötätuntoa ja uusi näkemys siihen, että näkee itsensä eri silmin.

Yhdeksän kurssilasta kuvasivat kaksi omakuvaa: toisen vanhasta ja toisen uudesta roolista. Kuvista keskusteltiin yhdessä ryhmän kanssa.

Tokola kertoo, että vanhojen valokuvien avulla ihminen voi nähdä lapsen itsessään. Kuvien avulla voi tarkastella myös esimerkiksi omaa perhettä, ja mitä sen dynamiikassa on tapahtunut.

– Kun niitä avaa ulkopuoliselle ihmiselle kuten psykologille, oma perhe voi näyttäytyä erilaiselta, Tokola kuvailee.

Valokuvasta tekee hyvän terapiavälineen erityisesti sen totuudenmukaisuus. Toisaalta kuva voi tarjota samaan asiaan useita näkökulmia riippuen esimerkiksi siitä, mistä kuvakulmasta ja millaisessa valossa kuva on otettu.

– Kaikkea voi muuttaa ja katsoa uudesta näkökulmasta. Se tekee kuvasta voimakkaan ja hyvän tavan käsitellä asioita.

Psykologin ja valokuvaajan yhteistyö

Tokola ja Brotherus ovat sitä mieltä, että työpajan pitäminen kahdestaan on antoisaa. Molemmilla on omat osaamisalueet, jotka täydentävät toisiaan.

Siinä missä Tokola osaa kommentoida kuvia psykologina ja psykoterapeuttina, Brotherus katsoo niitä valokuvaajan näkökulmasta. Hän on kuvannut itse paljon omaelämäkerrallisia valokuvateoksia, joissa hän on käyttänyt itseään mallina.

– Minulla on ollut hyvin monenlaisia rooleja töissäni vuosien varrella. Olen ollut kuvissani morsian, eronnut nainen, jätetty nainen, lapseton nainen. Myös vahva, itsenäinen nainen, joka menee vuoren huipulle ja ottaa sieltä paikan, joka on ollut perinteisesti miehille varattu, Brotherus kuvailee.

Työpajan aihe identiteetti ja roolit näkyy myös Elina Brotheruksen omissa teoksissa.

Brotherus kertoo, että hän opettaa toisinaan esimerkiksi erilaisilla festivaaleilla ja taidekouluissa. Hänen opetukseensa hakeutuvat usein ihmiset, jotka haluavat käsitellä omaelämäkerrallisia aiheita tai käyttää itseään kuvissa mallina.

– Monesti on sellaisia tilanteita, että mennään aika syviin vesiin ja siellä voi olla rankkoja kokemuksia ja tarinoita. Olen aina vähän sormi suussa, että mitä sanon, ettei se ole haitallista psyykkisesti sille ihmiselle. Sen takia opetustilanteessa on turvallista ja helppo olla Maijun kanssa.

Tokola ja Brotherus puhuivat työpajan järjestämisestä ensimmäisen kerran jo kymmenen vuotta sitten. Tavoitteena on järjestää samanlaisia työpajoja lisää.

– Tavoitteena on ensi talvena saada uudenlaisia työpajoja ja erilaisia kokeiluja. Vähän pidempiä kuin tämä yksi päivä, Tokola kertoo.

Penthouse on galleria- ja tapahtumatila Helsingin Kalliossa. Siellä järjestetään tapahtumia nuorilta nuorille.

Taidetta matalalla kynnyksellä

Tokolan ja Brotheruksen työpajassa ei ole väliä, onko valokuvaaminen osallistujalle ammatti vai satunnainen harrastus. Samasta asiasta on kyse myös Penthousessa, jossa työpaja järjestettiin.

Kyseessä on galleriatila, jossa järjestetään myös tapahtumia. Valokuvaterapian lisäksi tiloissa on määrä järjestää esimerkiksi lavatanssit, drag show ja avoin tanssirinki.

Penthouse kollektiivin ovat perustaneet tuottaja Emmi Surwillo (vas.), some- ja markkinointivastaava Venla Tokola ja näyttelyvastaava Aliina Kemppainen.

22-vuotias Aliina Kemppainen, 21-vuotias Venla Tokola ja 18-vuotias Emmi Surwillo saivat helmikuussa 2023 idean tilasta, jossa taiteen ammattilaiset, harrastajat ja aloittelijat eri aloilta voivat kokoontua yhteen matalalla kynnyksellä. Toimintaa järjestetään nuorilta nuorille.

– Myös he, jotka eivät kutsu itseään taiteilijoiksi, voivat tehdä taidetta ja nauttia taiteesta, Venla Tokola kertoo.

Penthouse sai Helsingin kaupungilta avustusta 2800 euroa, minkä avulla se on auki heinä- ja elokuun. Jatko riippuu rahoituksesta. Penthousen toiminta on voittoa tavoittelematonta, ja Penthouse-kollektiivin jäsenet kertovat, että he ovat työskennelleet 12-tuntisia päiviä koko kevään ajan saadakseen visionsa toteen.

Penthouse on kuitenkin projektina mukautuva.

– Meillä on nyt alusta, jolla voidaan kommentoida ja vaikuttaa asioihin, joten tuntuisi turhalta heittää se menemään. Mutta koska projekti on mukautuvainen, meistä voi tulla mitä vain, Surwillo iloitsee.