Tulli: Salakuljetettua nuuskaa ja savukkeita levitetty satojen tuhansien eurojen arvosta Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudulla

Tulli epäilee, että nuuskat on tuotu Ruotsista ja savukkeet pääasiassa Baltian maista. Epäiltyjä on parisenkymmentä.

Tulli on tutkinut tapausta, jossa Suomeen on salakuljetettu nuuskaa ja tupakkatuotteita. Niitä on välitetty laittomasti eteenpäin etenkin Pirkanmaalla. Nuuskat epäillään tuodun Ruotsista ja savukkeet pääasiassa Baltian maista. Epäiltyjä on parisenkymmentä.

Tulli kertoo tiedotteessa, että se teki viime vuoden lokakuussa Pirkanmaalla useita koti- ja paikanetsintöjä, joissa takavarikoitiin noin 100 kiloa nuuskaa, 300 kartonkia savukkeita ja kaksi luvatonta asetta.

Tulli epäilee pirkanmaalaisen pääepäillyn hankkineen useilta eri henkilöiltä satoja kiloja nuuskaa, satoja savukekartonkeja ja sähkötupakoita. Niin kutsutut alamyyjät ovat välittäneet niitä Pirkanmaalle.

Tulli arvioi, että pääepäillyn rikollisen toiminnan taloudellinen hyöty on satoja tuhansia euroja.

Varasto löytyi Vantaalta

Pääepäillyn toiminta johdatti Tullin marraskuussa pääkaupunkiseudulle. Vantaalla asuvan henkilön epäillään osallistuneen valmisteveronalaisten tuotteiden laittomaan maahantuontiin ja levittämiseen.

Vantaalaisen hallinnassa olleesta varastosta ja pakettiautosta takavarikoitiin noin 130 kiloa nuuskaa, noin 100 savukekartonkeja, yli 2 000 sähkösavuketta ja yksi luvaton ase. Epäillyn hallusta takavarikoitiin myös erittäin suuri määrä käteistä rahaa ja muuta arvo-omaisuutta.

Asiaa ovat tutkineet Tullin rikostutkinnan Tampereen ja Helsingin yksiköt. Sekä pirkanmaalainen että vantaalainen ovat olleet vangittuina, mutta sittemmin heidät on vapautettu.

Tulli epäilee yhteensä noin kahtakymmentä henkilöä törkeistä veropetoksista, veropetoksista ja laittomaan tuontitavaraan ryhtymisistä ja lisäksi yhtä henkilöä törkeästä veropetoksesta ja salakuljetuksesta.

Esitutkinta on loppuvaiheessa ja siirtyy alkusyksyn aikana syyteharkintaan Länsi-Suomen ja Etelä-Suomen syyttäjäalueille.