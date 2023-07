Piilomaksuja yli kahden hengen yöpymisistä ja satojen eurojen laskut huippusesongista – varo näitä huijauksia Airbnb-matkaa varatessasi

Piilomaksujen periminen on Airbnbn sääntöjen vastaista.

Varatessaan matkaa Haaparantaan varkautelainen Oskari Ollikainen törmäsi merkilliseen ilmiöön.

Airbnb-majoittaja vaati kohteensa kuvauksessa erillistä, noin kahdenkymmenen euron maksua yöpyviltä henkilöiltä, jos heitä on useampi kuin kaksi.

Majoituksen kokonaishinta Airbnb:n nettisivuilla pysyi kuitenkin samana eikä päivittynyt, vaikka Ollikainen oli valinnut matkaseurakseen useamman henkilön.

– Lisähinta näkyi ainoastaan pienellä printillä ilmoituksen lopussa, hän kertoo.

Toisin sanoen yli kahden hengen ryhmistä maksettaisiin yöpymisen jälkeen suoraan majoittajalle.

Muita Airbnb-ilmoituksia Kemi–Tornion alueella tarkastellessaan Ollikainen huomasi, ettei kohde ollut ainut. Oli oikeastaan hankalampaa löytää alueelta majoitusta, jossa lisähintaa ei olisi.

Toiminta rikkoo Airbnb:n majoitussääntöjä.

Sääntöjen mukaan koko hinnan pitää olla näkyvissä kohdetta varattaessa. Lisämaksuja voi pyytää ainoastaan lisäpalveluista, kuten siivouksesta, saunan tai uima-altaan käytöstä.

– Missään muualla maailmassa en ole nähnyt tällaista sääntöjen kiertämistä, vaikka olemme majoittuneet useissa maissa useita kertoja Airbnb:n kautta, Ollikainen toteaa.

Toiminnalla vuokraajat voivat kiertää Airbnb:n hallintomaksut. Airbnb:n mukaan useimmat isännät maksavat majoituksestaan kiinteän palvelumaksun, joka on kolme prosenttia varauksen välisummasta.

Avaa kuvien katselu Vuonna 2019 Airbnb muutti Euroopan talousalueella sijaitsevien kohteiden hinnoittelua sivustolla niin, että majoituksen kokonaiskustannuksien, mukaan lukien siivous- ja palvelumaksujen, tulisi olla näkyvillä kohteen lopullisessa hinnassa. Kuvituskuva. Kuva: Mikko Savolainen / Yle

Kiistat tyypillisesti majoittajan ja majoittujan välisiä

Suomen Airbnb-kohteita tarkastelemalla selviää, että samaa taktiikkaa on käytössä ainakin myös muutamassa majoituksessa Espoossa ja Pohjois-Savossa. Ilmiö näkyy kuitenkin erityisen vahvasti Kemi–Tornion alueella.

Osassa Kemi–Tornion kohteista myös viikonloppuihin ja huippusesonkeihin on ilmoitettu lisähintoja: jopa 250 euroa per yö kahdelta henkilöltä. Vuokrakohteissa ei ole kuitenkaan määritelty, mihin ajanjaksoon huippusesongilla viitataan.

Kaikilla majoitussääntöjä rikkoneilla majoittajilla on Kemi–Tornion alueella kuitenkin hyvät arvostelut: yhdenkään isännän pisteet eivät alita neljää tähteä.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston erityisasiantuntijan Saija Kivimäen mukaan Airbnb:hin liittyviä ilmoituksia on viime aikoina tullut vuosittain noin kymmenkunta. Suurin osa ilmoituksista koskee majoittujan ja majoittajan välisiä kiistoja.

Tyypillisimpiä ongelmia ovat esimerkiksi kohtuuttomat peruutusehdot, erimielisyydet majoitustilan kunnosta sekä majoittujan tekemistä vahingoista. Kohteista osa on ulkomailla, osa Suomessa.

Ilmoituksia piilomaksuista ei ole tullut. Kivimäen mukaan Airbnb-toiminnan kannalta olennaista on ottaa huomioon, että toiminta on usein kahden yksityishenkilön välinen asia, jossa Airbnb on vain alusta.

– Kyseessä ei siis ole kuluttaja-asia, mutta jos majoittajalla on useampia kohteita, voidaan soveltaa myös kuluttajalainsäädäntöä, Kivimäki sanoo.

Ongelmatilanteiden sattuessa on Kivimäen mukaan tärkeää ottaa ensisijaisesti yhteyttä majoittajaan ja tuoda omat huolet esille.

– Jos Airbnb:n omia käytäntöjä ja ohjeita rikotaan, voi siitä tehdä Airbnb:lle ilmoituksen, jolloin siitä saattaa tulla seuraamuksia majoittajalle, hän toteaa.

Airbnbn tiedottaja ilmoittaa Ylelle Airbnbn poistaneen väliaikaisesti Kemi-Tornion alueella lisämaksuja pyytäneet kohteet sivustolta.

Avaa kuvien katselu Airbnb-majoitusten ongelmista ilmoitetaan Suomessa vähän. Kuva: Nicole Hjelt / Yle

Ongelmat harvinaisia

Kuluttajaliiton juristi Kristel Pynnönen Andersson toteaa, että Kuluttajaliitolle ei ole vielä kertaakaan saapunut yhteydenottoa Airbnb-majoituksiin liittyvistä ongelmista.

Selityksiä asialle voi olla muutama. Yksi niistä on se, että ongelmat ovat poikkeuksellisia.

Toisaalta Airbnb mahdollistaa sen, että palautteet annetaan suoraan vuokranantajalle: huonosta palvelusta on mahdollista jättää huono arvostelu.

Ja koska palvelua ei usein mielletä kuluttaja-asiaksi, ihmiset hakevat harvemmin tilanteisiin apua ulkopuolisilta.

– Arvostelut ovat se, millä Airbnbssä pystyy vaikuttamaan siihen, että tällaisia tilanteita ei tule eteen, Andersson sanoo.

Airbnb:ltä voi myös pyytää korvausta, jos majoittaja peruu varauksen ennen sisäänkirjautumista. Muuten korvaus on osittainen tai riippuu täysin tilanteesta.

Airbnb ei määrittele tarkemmin sitä, mikä tilanne kelpaa osittaiseen ja mikä täyteen korvaukseen.

Korvauksien vaatiminen suoraan majoittajalta on kuitenkin hankalampaa. Anderssonin mukaan varauksia tehdessä onkin itse oltava huolellinen ja luettava kommentit ja arvostelut tarkasti.

– Oikeusriidan aloittaminen esimerkiksi jonkun italialaisen majoittajan kanssa on aika vaikeaa, kun Suomessakin oikeusprosessi on vaativa. Tuskin sitä kovin pitkälle siis kannattaa viedä, kun korvauskin, jonka sitä kautta saa, on erittäin pieni, hän sanoo.

