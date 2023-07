Poikkeuksellisen lintuinfluenssan leviämisreitti ihmisiin on epävarma

Lintuinfluenssan reitti ihmiseen on auki

Poikkeuksellisen voimakkaasti leviävä lintuinfluenssavirus on saanut tutkijat miettimään tarkemmin sen mahdollista tartuntariskien kannalta vaarallista reittiä ihmiseen.

Aikaisemmin viruksen on ajateltu leviävän ihmiseen sian kautta, mutta mikä eläin on nyt leviämisuhan kannalta tärkein, sitä tutkijat eivät ainakaan vielä tiedä.

Luonnossa tuhoa aiheuttava lintuinfluenssavirus A(H5N1) on jo siirtynyt nisäkkäästä toiseen, mutta ei sikoihin. Merinisäkkäiden lisäksi virus on tarttunut muun muassa tarhattuihin punakettuihin esimerkiksi Norjassa ja erilaisiin lintuihin.

Muutamassa kymmenessä vuodessa H5N1:stä on tullut lintujen lisäksi myös ihmisillä tavallisin ja tappavin lintuinfluenssavirus. Joka toinen ihminen on kuollut lähinnä suoraan linnuilta tai niiden eritteistä saatuun tartuntaan. Maailman terveysviranomaisten tilastoimia tartuntoja ihmisille on ollut joitakin kymmeniä reilussa 20 vuodessa.

– Tämä virus tarttuu moniin erilaisiin nisäkäslajeihin, emmekä oikein tiedä mikä näistä olisi erityisen merkittävä ihmiselle, sanoo virologi Tarja Sironen Helsingin yliopistolta Ylen Aamun haastattelussa.

Sirosen mukaan viruksen leviäminen luonnossa on nyt poikkeuksellista. Virus on jo levinnyt ihmisen tartuntojen kannalta lähemmäksi eli tuotantoeläimiin.

Suomen ja suomalaisten erityishuoli liittyy Sirosen mukaan turkistarhoihin. Viruksen muuntumista ja suomalaisten riskin lisääntymistä seurataan etenkin minkki- ja kettutarhoilla.

Sirosen mukaan viruksen leviäminen on estettävissä, vaikka se ei ole helppoa ja halpaa. Lokit ja villilinnut on pidettävä käytännössä tarhojen tuotantotilojen ulkopuolella.

Siipikarjatiloilla ei ole toistaiseksi havaittu tartuntoja.

Sironen muistuttaa, että viruksen ei ole todettu tarttuvan ihmiseen esimerkiksi marjojen kautta.

– Virus on hyvin pitkälle torjuttavissa saippualla ja käsihygienilla, Sironen lohduttaa.