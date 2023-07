Coldplaylle kaksi lisäkonserttia Helsingin Olympiastadionille

Coldplay esiintyi Kööpenhaminassa aiemmin heinäkuussa osana Music Of The Spheres -stadionkiertuettaan.

Brittiyhtye ilmoitti viime viikolla esiintyvänsä ensimmäistä kertaa Suomessa Helsingin Olympiastadionilla sunnuntaina 28. heinäkuuta.

Bändi nähdään alkuperäisen keikkapäivän jälkeen stadionilla myös tiistaina 30. heinäkuuta ja keskiviikkona 31. heinäkuuta.

Kaikkien kolmen stadionkonsertin lipunmyynti on käynnissä artistin tarjoaman ennakkomyynnin kautta. Rekisteröinti ennakkomyyntiin on jo päättynyt, joten myös lisäkonserttien ennakkoliput ovat tarjolla vain jo rekisteröityneille.

Ennakkolippujen valtavasta kysynnästä huolimatta lippuja tulee tarjolle myös yleismyyntiin, sillä lipuista vain osa on ostettavissa ennakkomyynnin kautta.

Lippujen yleismyynti alkaa perjantaina 28. heinäkuuta klo 10 Lippu.fi:ssä.

Coldplay aloitti Music Of The Spheres -maailmankiertueensa maaliskuussa 2022 ja on sen jälkeen myynyt yli 7,5 miljoona lippua, mikä on enemmän kuin mikään muu kiertue viimeisen kahden vuoden aikana.