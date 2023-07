Viisi muutosta kertoo, että ensiasunnon ostajilla on käsissään positiivinen poikkeustilanne

Ensimmäisiä omistusasuntoja varten haettujen lainojen määrä on vähentynyt Suomen suurimmissa asuntolainapankeissa.

Nyt on hyvä aika ostaa ensiasunto.

Tämä viesti on tullut vastaan monesta tuutista tänä vuonna. Pankit, kiinteistönvälittäjät ja asuntojen myyntisivustot ovat korostaneet, että nykyinen asuntomarkkinatilanne voi hyödyttää ensiasunnon ostajia.

Silti tänä vuonna ei ole nähty ensiasunnon ostajien ryntäystä asuntokaupoille. Mistä on kyse?

Uskaltavatko suomalaiset ryhtyä omistusasujiksi?

Ensimmäisten asuntolainojen kysyntä on vähentynyt viime vuoteen verrattuna, mutta alho ei ole poikkeuksellinen.

Epävarma taloustilanne on vaikuttanut suomalaisten aikomuksiin tehdä isoja ostoksia. Aiempaa harvempi suunnittelee asunnon ostamista lähiaikoina.

Tämä näkyy myös ensiasuntolainojen vähentyneessä kysynnässä. Suurista asuntolainapankeista OP:lta, Nordealta ja Danskelta on haettu ensiasuntolainoja tänä vuonna ensimmäisen vuosipuoliskon aikana selvästi vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Kiinnostus ensimmäisiin asuntolainoihin on Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtajan Sari Takalan mukaan vähentynyt suunnilleen samassa tahdissa kuin kiinnostus asuntolainoihin yleensä.

Näin on, vaikka ensiasunnon ostajia ei pidättele jo olemassa oleva omistuskoti, joka usein pitää myydä ennen kuin on mahdollista hankkia uusi asunto.

Nordean henkilöasiakasliiketoiminnan johtaja Jani Eloranta huomauttaa, että kiinnostus asuntolainoja kohtaan ei ole missään poikkeuksellisessa alhossa. Viime vuonna alkuvuodesta asuntokauppa kävi vielä tavallista vilkkaammin.

Miksi ensiasunnon ostajat arkailevat?

Asumisen kustannusten kasvu ja epävarma taloustilanne huolestuttavat.

Muuttunut taloustilanne säikäytti asuntosäästäjät, arvioi Dansken Takala.

Dansken kyselyn mukaan nuoret asunnon ostamista suunnittelevat ovat huolissaan elinkustannusten ja asumisen hinnan kasvusta. Moni taloyhtiö on korottanut vastikkeitaan, joilla osakkaat osallistuvat taloyhtiön menoihin.

Myös korkojen nousu huolestuttaa, koska ne vaikuttavat useimpien asuntovelallisten kuukausittaisiin asumisen kuluihin. Kuukausierään on voinut tulla korkojen nousun myötä satojen eurojen korotus.

– Tämä sukupolvi ei ole tottunut kalliimpiin korkoihin, kun kymmenen viime vuotta on eletty matalien korkojen aikaa, Takala sanoo.

OP:n henkilöasiakasrahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Satu Nurmi huomauttaa, että myös epävarmuus maailmanpoliittisessa tilanteessa jatkuu yhä.

– Suurempien päätösten tekeminen omassa elämässä saattaa myös sen vuoksi viivästyä, hän kertoo.

Onko nyt oikeasti hyvä aika ostaa ensiasunto?

Ensiasunnon ostajilla on enemmän valinnanvaraa, vähemmän kiirettä ja tarjolla viime vuoteen verrattuna edullisempia asuntoja.

Moni asia puoltaa ensiasunnon ostamista juuri nyt, arvioivat Nordean, OP:n ja Dansken asiantuntijat. Heidän mukaansa tänä vuonna on ollut tavallista parempi aika ostaa ensimmäinen omistusasunto.

Osakeasunnot ovat noin seitsemän prosenttia edullisempia kuin viime vuonna samaan aikaan. Suurissa kaupungeissa tämä saattaa tarkoittaa useita tuhansia euroja hintaeroa viime vuoteen verrattuna. Voidaan puhua jopa kymmenistä tuhansista euroista.

– Hintataso alkaa olla aika realistinen, Takala sanoo.

OP:n Nurmen mukaan Helsingissä sijaitsevan yksiön keskineliöhinta puhkaisi 7500 euron rajan vuonna 2021, mutta tällä hetkellä neliöhinnan keskiarvo liikkuu noin 6500 eurossa.

– Ensiasunnon ostaja hyötyy asuntojen hintojen laskusta. Kun ei ole vanhaa asuntoa maksettavana pois, ei tarvitse miettiä vanhan asunnon arvon kehitystä ja sitä, onko oikea aika myydä, Nurmi kertoo.

Samaan aikaan ensiasunnon ostajilla on enemmän valinnanvaraa, koska asuntoja on tarjolla enemmän kuin lähivuosina. Ensiasunnon ostaja voi myös harkita päätöstä rauhallisemmin kuin kuumassa markkinatilanteessa, sillä asuntojen myyntiajat ovat pidentyneet. Lisäksi asuntosijoittajia on markkinoilla vähemmän kuin viime vuosina kilpailemassa pienistä kohteista.

Tällaista tilannetta ei ole vastassa usein.

– Nyt on mahdollista tehdä hyviä diilejä. Aikaisempina vuosina hyvät yksiöt ja edulliset kohteet menivät kaupaksi nopeasti, Eloranta kertoo.

Dansken Takalan mukaan myös asuntosäästöpalkkiojärjestelmän eli asp:n muutokset avittavat asuntosäästäjiä ensiasunnon ostajiksi. Suurin mahdollinen asp-lainasumma on nyt 60 000–100 000 euroa suurempi kuin viime vuonna.

Takala muistuttaa, että oikeaa aikaa asunnon ostamiselle ei ratkaise ainoastaan asuntomarkkinoiden tilanne, vaan myös asuntosäästäjän oma taloustilanne.

Milloin ensiasunnon ostajat rohkaistuvat?

Ensiasuntokauppa voi piristyä jo vuoden sisällä, arvioivat pankkipomot.

Rohkeus palaa OP:n Nurmen mukaan silloin, kun korko- ja kustannustasot vakiintuvat ja asuntojen hintojen lasku pysähtyy pidemmäksi aikaa.

Dansken Takala uskoo, että ensiasunnon ostajat uskaltavat ottaa asuntolainaa jo pian, ellei taloudessa ole vastassa uusia ikäviä yllätyksiä. Takala arvioi, että asuntolainojen korkojen nousun rauhoittuminen palauttaa asuntosäästäjien luottamuksen lainanottoon.

– Korkotaso alkaa olla korkeimmillaan ja mahdollisesti lähtee jo vuoden sisällä, ehkä ensi kesänä laskusuuntaan, Takala sanoo.

Hän uskoo, että myös asuntojen hintojen edullistuminen ja hallituksen suunnittelemat uudet kannustimet ensiasunnon ostoon ohjaavat omistusasumista harkitsevia asuntokaupoille.

Nordean viime kuukausien lainatilastoissa on jo havaittavissa piristymistä, kertoo Eloranta.

– Aallonpohja on ylitetty.

Hänen mukaansa kaikkien asunnonostajien – myös ensiasunnon ostajien – rohkaistumista ennakoi myös se, että kuluttajien luottamus talouteen alkoi kohentua tämän vuoden keväällä.

Videolla pohditaan, onko asuntokaupassa nyt ostajan markkinat.

Voit keskustella aiheesta 31.7. klo 23 saakka.