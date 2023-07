Analyysi: Perussuomalaisten asenteet horjuttavat Orpon hallituksen rasismilinjauksen uskottavuutta

Ylen rasismikyselyssä perussuomalaisten kannattajista vain 13 prosenttia pitää erittäin tärkeänä, että Suomessa ei hyväksytä rasismia missään muodossa. Lähes puolet perussuomalaisista vastasi, että tämä ei ole lainkaan tärkeää tai ei kovin tärkeää.

Perussuomalaisten puheenjohtajan, valtiovarainministeri Riikka Purran vanhoista verkkokirjoituksista noussut kohu on horjuttanut Petteri Orpon (kok.) neljän puolueen hallitusta.

Hallituspuolueiden eli kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien puheenjohtajat julkistivat 11. heinäkuuta julkilausuman, jossa todettiin, että hallitustyöskentelyssä on nollatoleranssi rasismille.

Julkilausumassa luvattiin, että ”hallitus ja sen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja kaikenlaisesta ääriajattelusta sekä sitoutuu omassa työskentelyssään aktiiviseen työhön rasismia vastaan”.

Pääministeri Orpo ilmoitti, että hallitus tuo syyskuun alussa eduskunnalle tiedonannon yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tiedonannon käsittelyn päätteeksi eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta.

Hallituksen rasismilinjaa sovitellaan valtiosihteeriryhmässä

Tiedonantoa valmistelemaan perustettiin 17. heinäkuuta työryhmä, jossa on mukana neljän hallituspuolueen valtiosihteerit ja neljän ministeriön kansliapäälliköt. Hallituspuolueet ovat sopineet, että työryhmä kuulee laajasti eri toimijoita.

Perussuomalaisia työryhmässä edustaa valtiosihteeri Riikka Slunga-Poutsalo. Hän on toiminut aiemmin perussuomalaisten puoluesihteerinä ja kansanedustajana.

Kun Slunga-Poutsalo valittiin perussuomalaisten puoluesihteeriksi kesällä 2013, niin hän kertoi suhtautuvansa hieman nuivasti suomalaiseen maahanmuuttopolitiikkaan. Hän allekirjoitti ennen kevään 2011 eduskuntavaaleja kriittisen maahanmuuttopoliittisen vaaliohjelman Nuivan manifestin yhdessä muun muassa Jussi Halla-ahon kanssa.

Hallitusneuvotteluissa Slunga-Poutsalo toimi perussuomalaisten edustajana valtioneuvoston johtamista käsitelleessä neuvottelupöydässä ja samalla puheenjohtaja Purran oikeana kätenä.

Perussuomalaiset ovat korostaneet, että maahanmuuttokriittisyys ei ole rasismia. Jos tavoitteena on kuitenkin rajoittaa erityisesti afrikkalaisten ja islaminuskoisten maahanmuuttoa, niin kysymyksessä on etninen ja uskonnollinen syrjintä.

Oppositio haastaa hallituksen syyskuussa

Hallituksen tiedonantoa valmistelevan työryhmän ohella myös ministerit jatkavat tiedonannon käsittelyä. Hallitus järjestää elokuun puolivälissä sisäisen seminaarin, jossa käsitellään tiedonantoon liittyviä toimia.

Rasismin vastainen tiedonanto on pääministeri Orpon ase sekä hallituspuolueiden välisten suhteiden korjaamiseksi että opposition haasteeseen.

Hallituksen sisällä rasismikeskustelu on kärjistänyt RKP:n ja perussuomalaisten muutenkin vaikeita suhteita. RKP:ssä on epäilty muun muassa, kuinka aitoa on ollut Purran irtisanoutuminen vanhoista kirjoituksistaan.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson näyttäisi purkavan hallitusyhteistyöhön liittyviä jännitteitä ylläpitämällä RKP:n loputonta sisäistä keskustelua eli ruotsalaismallista diskuteerausta.

Totuuden hetki on edessä viimeistään syyskuun alussa, kun eduskunta palaa kesätauolta ja oppositio todennäköisesti esittää epäluottamusta valtiovarainministeri Purralle. RKP:n kansanedustajat joutuvat silloin päättämään, haluavatko he jatkaa hallitusyhteistyötä.

Ylen rasismikyselyssä näkyy, että perussuomalaisten suhtautuminen rasismiin poikkeaa jyrkästi muiden eduskuntapuolueiden äänestäjien näkemyksistä.

Hallituksen julkilausuma nollatoleranssista rasismille ja lupaus jokaisen ministerin aktiivisesta työstä rasismia vastaan eivät kuulosta vakuuttavilta, kun lähes puolet toisen päähallituspuolueen kannattajista ajattelee, että rasismin torjumisella ei ole niin väliä.

Voit keskustella tästä artikkelista 26.7.2023 kello 23 saakka.