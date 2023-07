Onko tässä kaikkein fyysisin kesäleiri? Pauli Pääkkönen, 10, ja Niilo Saarimaa, 11, halusivat oppia tukkilaistaitoja

Tukkeja uitettiin vesistöjä pitkin laajasti Suomessa, kunnes 1960-luvun lopulla autokalusto ja tiestö kehittyi. Tukkeja uitetaan edelleen Pielisen, Kallaveden ja Saimaan alueella, mutta tukkilaisia ei samassa mielessä enää ole.

Avaa kuvien katselu Sulkua varten tukkien päihin pitää porata köydet ja tehdä närelenkit. Kuva: Antti Valtteri Tauriainen / Yle

Tukkilaisperinnetaitoja ihmisille kartuttavia kursseja järjestetään Suomessa hyvin vähän, toteaa Terho Turunen Pielisen-Karjalan tukkilaisperinneyhdistyksestä. Hän kertoo, että aika on valitettavasti ajanut tukkilaisperinteen ohi.

– Suomi on aikalailla seisonut puujalan varassa, ja näyttää seisovan edelleen. Jätkän selkänahastahan se on otettu irti. Yritämme tuoda esille, kuinka tiukassa se leipä on ollut.

Kuhmon kolmepäiväisen tukkilaisleirin tavoitteena onkin saada uusia osaajia ensi vuoden kansainvälistä uittoperinneseminaaria ja tukkilaisten Suomen mestaruuskisoja varten.

Avaa kuvien katselu Tukkeja uitettiin ennen vesiteitse ja miesvoimin. Riihijoen uittoporukka Ilomantsissa Pohjois-Karjalassa 1930-luvulla. Kuva: Heikki Hartikainen / Ilomantsin Museosäätiö

Tarkoituksena saada uusia perinneosaajia

11-vuotias Niilo Saarimaa haluaa oppia tukkilaistaitoja ja kävelemään tukilla. Tukilla kävelyä ja tasapainottelua hän on harjoitellut jo aikaisemmin. 10-vuotiaalla Pauli Pääkkösellä ei ole aikaisempaa kokemusta tukkilaistaidoista. Hän odottaa erityisesti tukkien uittoa.

Avaa kuvien katselu Pauli pääkkönen ja Niilo Saarimaa ovat vedessä vyötäröä myöten. Kuva: Antti Valtteri Tauriainen / Yle

Tukkilaisten SM-kisat järjestettiin Kuhmossa viimeksi edellisvuonna 2022. Tapahtumaa kohtaan herännyt kiinnostus ja paikalle tulleen yleisön määrä yllätti tukkilaisleirin ideoineen ja käynnistäneen Hotelli Kalevalan toimitusjohtaja Jari Virtasen.

– Ajatus leiristä tuli viime vuonna, kun ihmiset kävivät rannassa kokeilemassa tukkilaistaitoja.

Kuuntele, minkälaisia kokemuksia Jari Virtasella ja Ilmo Pulkkisella on tukkilaistaidoista:

Virtasen mukaan tukkilaisuus, uitot ja terva kiinnostavat ulkomaalaisia. Ensi vuoden kansainväliseen uittoperinneseminaariin odotetaan satakunta osallistujaa Euroopasta.

