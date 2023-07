Luvassa meluisat Meripäivät – Kotkan ympäristöteknikko: ”Viikonloppuna soi koko ajan jossain päin Kotkansaarta”

Kotkan kaupunki on rajoittanut Meripäivien tapahtumia níin, että asutuksen lähellä melutason ei pitäisi olla paljon kovaäänistä keskustelua voimakkaampaa.

Huomenna keskiviikkona alkavista Kotkan Meripäivistä on tulossa aiempaa vuosia meluisammat. Meripäivät ovat venyneet pidemmäksi tapahtumaksi, ja tänä vuonna tapahtumapaikkoja on tullut lisää aiempiin vuosiin verrattuna. Mukana on esimerkiksi legendaarinen ravintola Kairo.

Kotkan kaupunki on hyväksynyt loppuviikolle kymmenkunta meluilmoitusta, jotka poikkevat tavallisesta kesäviikonlopusta. Musiikki soi viikonloppuna jopa useassa paikassa yhtä aikaa.

– Viikonloppuna soi koko ajan jossain päin Kotkansaarata, sanoo ympäristöteknikko Timo Valkonen Kotkan kaupungin ympäristönsuojelun palveluyksiköstä.

Ensimmäiset soitot alkavat jo keskiviikkona. Meluilmoitusten päätöksissä esiintymisajat on keskiviikkona rajattu päättymään kello 23.00 ja torstaina puoleen yöhön. Perjantaina ja lauantaina soitto saa jatkua aamuyön puolelle kello 1.00 saakka.

Järjestäjät olivat hakeneet pidempiä aikoja, mutta Kotkan ympäristönsuojelu haluaa hiljentää kaupungin varsinkin arki-iltoina aikaisemmin. Taustamusiikkia voi jatkua pidempään, jopa aamu kolmeen saakka, mutta silloin äänenvoimakkuus on rajattu matalaksi.

Sanomista tulee

Kaikissa konserteissa ei ole lupaa metelöidä samalla tavalla. Sallittu äänenvoimakkuus riippuu siitä, miten tapahtuma sijoittuu asutukseen nähden. Lähempänä asutusta desibelirajat ovat tiukemmat.

– Lähimpien asutusten ulkopuolella äänenvoimakkuuden pitäsi olla lähellä kovaäänisen keskustelun äänentasoa, joka on 75 desibeliä, sanoo ympäristöteknikko Timo Valkonen.

Avaa kuvien katselu Kotkan Meripäivät on yksi Suomen suurimmista kesäfestivaaleista, jossa käy vuosittain yli 200 000 ihmistä. Kuva: Antro Valo / Yle

Kotkan kaupungin ympäristönsuojelun palveluyksikön ympäristöteknikko Timo Valkosen mukaan isommat konsertit ovat harvoin niitä, joissa melurajat ylittyvät. Niiden äänentoisto on paremmin suunnattua ja isommilla toimijoilla omavalvonta melutason suhteen on järjestelmällisempää. Ongelmia ilmenee enemmän pienissä ja uusissa paikoissa.

– Näissäkin se meluhaitta tulee varmaankin lähinnä yleisön äänestä. Taustamusiikki yhdistettynä ihmisten kovaääniseen keskusteluun aiheuttaa kokonaisvaikutuksen, josta on hyvin äkkiä haittaa lähiasutukselle, sanoo Valkonen.

Avaa kuvien katselu Meripäivät alkavat paraatilla, joka on Meripäivien suurin yksittäinen tapahtuma. Kuva vuodelta 2022. Kuva: Antro Valo / Yle

Melu oman kodin lähellä koskettaa ihmisiä.

– Yhtään Meripäivää ei ole ilman palautetta mennyt. Niihin on varauduttu tänäkin vuonna, sanoo ympäristöteknikko Timo Valkonen.

Kotkassa valituksia tulee vähän, noin kymmenkunta vuosittain. Helsingissä vastaavasta viikonlopun tapahtumasta valituksia voi kertyä 200.

Voit keskustella aiheesta 26.7.2023 klo 23.00 asti.