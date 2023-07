Puhemies Halla-aho: Eduskunta ei ole lastentarha, jota täytyisi kontrolloida – professorin mukaan puhemies on myös arvojohtaja

Puhemiehen asemasta on virinnyt keskustelua. Halla-aho avaa haastattelussa hieman sitä, millainen puhemies hän haluaa olla.

Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) ei koe tarpeelliseksi käydä erityistä vuoropuhelua puolueettomuudestaan eduskunnan oppositiopuolueiden kanssa.

Oppositiosta arvosteltiin puhemiehen päätöstä olla kutsumatta eduskuntaa koolle kesken istuntotauon arvioimaan valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) luottamusta. Ensimmäisiä soraääniä puhemiehen toiminnasta tuotiin julkisuuteen jo entisen elinkeinoministerin Vilhelm Junnilan (ps.) luottamusäänestyksen yhteydessä.

Osa opposition edustajista kokee, että puhemies ei ole tapauksissa toiminut puolueettomasti koko eduskunnan etua ajaen.

– Mielestäni on erikoinen ajatus, että ollakseni puolueeton minun pitäisi olla opposition puolella. Eihän se nyt niin mene. Perustin oman ratkaisuni vallitsevaan käytäntöön ja puhemiehelle suotuun harkintavaltaan, Halla-aho perustelee istuntotauon keskeyttämispyynnön hylkäämistä.

Halla-aho ei usko, että oppositio olisi aidosti huolissaan hänen puolueettomuudestaan, vaan lähinnä pettynyt hänen tekemiinsä, opposition toiveiden vastaisiin ratkaisuihin.

Professori: Jos puolueettomuus vaarantuu, se vaikuttaa puhemiehen työhön

Entä jos eduskunnalla olisikin puolueellinen puhemies? Mitä se tarkoittaisi eduskunnan toimintakyvyn kannalta?

Kysyimme asiaa korruption ja etiikan tutkimukseen erikoistuneelta Vaasan yliopiston hallintotieteen emeritusprofessori Ari Salmiselta. Salmisen mukaan eduskunnan puhemiehellä ja varapuhemiehillä on tärkeä tehtävä suojella eduskuntaa erilaisilta uhilta.

Avaa kuvien katselu Vaasan yliopiston emeritusprofessori Ari Salminen on pohtinut eduskuntaa uhkaavaa korruptiota tuoreessa Tieto, valta ja vaikuttaminen oikeusvaltiossa -teoksessa. Kuva: Sampo Saikkonen / Yle

– Heillä on oltava kyky ja valmiudet torjua ulkoa tai talon sisältä tulevia tilanteita, joissa pitää pohtia eduskunnan integriteettiä, roolia ja arvovaltaa, Salminen sanoo.

Jos puhemies toimisi puolueellisesti, sillä olisi vaikutusta eduskunnan ja puhemiehen itsensä toimintakykyyn, Salminen sanoo. Se voisi esimerkiksi herättää protestimielialaa.

– Kaiken lähtökohtana on se, että puhemies on puolueeton. Siihen rakentuu poliittisen järjestelmän luotettavuus ja luottamus puhemiestä kohtaan. On ihan selvä juttu, että jos puolueettomuus vaarantuu, se vaikuttaa monella tavalla puhemiehen työhön. Jotkut voivat kokea, että hänen uskottavuutensa kärsii, ja se voi kaventaa puhemiehen mahdollisuuksia vaikuttaa perustuslailliseen tehtäväänsä, eli eduskuntatyön kokonaisuuteen.

Salminen näkee, että puhemies on eduskunnan eräänlainen moraalinen johtaja tai arvojohtaja. Siinäkin mielessä mahdolliset ristiriidat ja ristiriitatilanteet tulisi käsitellä niin, etteivät ne vaikuta työhön, ja että voi yhä näyttää esimerkkiä eettisenä johtajana, Salminen sanoo.

– Pitää muistaa, että puhemies puolustaa eduskuntaa, eli korkeinta valtioelintä. Siinä pienilläkin hairahduksilla tai vastaavilla on suuri vaikutus ja kerrannaisvaikutus poliittiseen järjestelmään, Salminen sanoo.

Halla-aho ei suostu ”lastentarhan” kaitsijaksi

Halla-aho suhtautuu varauksellisesti toimimiseen arvojohtajana. Hän sanoo, ettei halua puhemiehenä pakottaa kansanedustajille mitään tiettyä arvomaailmaa.

– Tietenkin osallistun kaikkeen keskusteluun niistä arvoista käsin, mitkä ovat minulle tärkeitä.

– Vastustan ja suhtaudun hyvin kriittisesti sellaiseen ajatukseen, että eduskunta olisi jonkinlainen lastentarha tai tarkkailuluokka, jossa puhemiehen tai kenenkään tehtävä on yrittää kontrolloida mielipiteen ilmaisua, Halla-aho sanoo.

Avaa kuvien katselu Puhemies Halla-aho ei ole määritellyt itselleen sitä, millaisen roolin aikoo puhemiehenä ottaa. Hän ei halua kaitsea edustajia. Kuva: Silja Viitala / Yle

Hän näkee, että puhemiehen tehtävä on pikemminkin mahdollistaa mielipiteiden ilmaisu ja mielipiteistä käytävä keskustelu. Tätä näkemystään Halla-aho toi esiin myös valintansa yhteydessä kesäkuussa.

Emeritusprofessori Ari Salminen on pannut merkille Halla-ahon lausunnot kansanedustajien puheoikeuden mahdollistamisesta. Tällaisen mahdollistajan roolissa puhemiehen päätös olla kutsumatta eduskuntaa koolle kesken istuntotauon voi näyttää hieman ristiriitaiselta, Salminen sanoo. Halla-ahon toivoma mielipiteistä käytävä keskustelu ei siis lisääntynyt.

Perustelut istuntotauon keskeyttämättä jättämisestä olivat Salmisen mukaan kuitenkin monipuoliset. Hän ei ota kantaa asian juridiseen puoleen.

Puhemiestä ohjaa laki ja joukko ohjeita

Puhemies kutsuu koolle täysistunnot, esittelee niissä asiat ja johtaa keskusteluja sekä valvoo, että asioiden käsittelyssä täysistunnossa noudatetaan perustuslakia. Puhemies ei osallistu täysistunnossa keskusteluun eikä äänestyksiin.

Puhemiehen tehtävistä säädetään perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä. Muuta sääntelyä on niukasti.

Siksi onkin luonnollista, että puhemiehen tehtävään, kuten muuhunkin eduskuntatyöhön, liittyy paljon vuosien varrella muodostuneita käytäntöjä, eräänlaisia pelisääntöjä, joita on tavattu noudattaa. Niitä on kirjattu puhemiesneuvoston ohjeisiin.

Tapana on esimerkiksi ollut, että puhemies ei osallistu päivänpoliittiseen keskusteluun.

Halla-ahokin näkee, että puhemiehenä on syytä pidättäytyä ottamasta kantaa puoluepoliittisiin kiistakysymyksiin.

– Mutta yleisesti keskustelu yhteiskunnallisista asioista ei mielestäni ole mitenkään sopimatonta puhemiehelle, hän sanoo.

Holodomor nousemassa asialistalle

Tuore puhemies onkin jo päättänyt nostaa oma-aloitteisesti asialistalle erään aiheen. Halla-aho kertoi 17. heinäkuuta Twitterissä toimittaneensa eduskuntaryhmien harkittavaksi yhteisen julkilausuman holodomorin tunnustamisesta kansanmurhaksi.

1930-luvun neuvosto-Ukrainassa tapahtuneessa nälänhädässä, holodomorissa, kuoli miljoonia ukrainalaisia. Silloisen Neuvostoliiton johtoa pidetään syyllisenä nälänhätään ja sen on sanottu kohdistaneen nälänhätään johtaneet toimet juuri ukrainalaisiin.

Holodomorin kansanmurhaksi tunnustavia maita on parisenkymmentä.

– Suomessa eduskunnalla ei ole oikein perinnettä tällaisten julkilausumien tai julistusten tuottamisesta, vaan Suomessa eduskunta on korostetusti lakia säätävä elin. [..] Olen itsekin suhtautunut tähän hiukan kriittisesti, mutta toisaalta olen vähän tässä muuttanut mieltäni ajan kuluessa. Tämä asia on tuen ilmaisuna ukrainalaisille symbolisesti hyvin tärkeä. Se, että tämä toive tyrmättäisiin pelkästään tällaisten teknisten kysymysten vuoksi, ei olisi ehkä ihan asiallista. Lisäksi on tullut toiveita kansanedustajakollegoilta, että sitä voitaisiin edistää, puhemies sanoo.

Halla-aho tunnistaa, että yhteinen julkilausuma yhteen historialliseen tapahtumaan liittyen voi herättää toiveita myös muiden historiallisten tapahtumien tunnustamisesta. Hän on valmis poikkeamaan totutuista toimintatavoista olosuhteiden poikkeuksellisuuden takia. Sillä hän viittaa Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Halla-aho on ilmoittanut olevansa käytettävissä puolueensa presidentinvaaliehdokkaaksi.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 28.7. kello 23:een asti.