Harva tietää: Paljon onnea vaan -laulun sanat on suojattu tekijänoikeuksilla, eli sen julkisesta esittämisestä pitäisi kertoa Teostolle

Englanninkielinen Happy Birthday to You on julkista omaisuutta, mutta suomenkieliset sanat on suojattu tekijänoikeuksilla vuoteen 2085 asti.

Avaa kuvien katselu Sauvo "Saukki" Puhtila teki suomenkieliset sanat Paljon onnea vaan -lauluun. Kuva: Erkki Suonio / Yle