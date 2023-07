Analyysi: Mikä selittää Coldplayn suosion?

Coldplayn laulaja Chris Martin Music Of The Spheres -maailmankiertueella Portugalissa toukokuussa 2023.

Coldplay pudotti todellisen yllätyksen tiistaina.

Yhtye saapuu esiintymään vuoden päästä heinäkuussa ensimmäistä kertaa Suomeen ja Helsingin Olympiastadionin konsertin lippujen ennakkomyynti alkoi aamulla.

Kysyntä oli niin hurjaa, että bändi kertoi ensiksi yhdestä lisäkonsertista ja heti perään toisesta.

Kolmeen perättäiseen stadionkonserttiin ei ole Suomessa pystynyt aiemmin mikään muu artisti.

Kaksi perättäistä keikkaa ovat heittäneet Michael Jackson (1997), Bruce Springsteen (2003), U2 (2010), Cheek (2014) ja Rammstein (2023). Ensi kesänä kahtena iltana nähdään Metallica.

Coldplayn Suomen-vierailusta tulee kaikkien aikojen suurin konserttitapahtuma Suomessa. Olympiastadion kun vetää kerrallaan yli 40 000 ihmistä. Bändin näkee potentiaalisesti jopa 120 000 katsojaa.

Edellistä ennätystä pitää hallussaan brittilaulaja Ed Sheeran, kun hän veti kahdessa konsertissa yli 100 000 katsojaa Helsingin Malmin lentokentälle vuonna 2019.

Avaa kuvien katselu Coldplayn ura on kestänyt jo yli 20 vuotta. Bändi esiintyi amerikkalaisen jalkapallon NFL-sarjan finaalin Super Bowlin väliaikashow'ssa vuonna 2016. Kuva: Larry W. Smith / EPA

Coldplay nauttii nyt aivan ennennäkemätöntä livesuosiota ympäri maailmaa. Vuonna 2022 alkaneelle Music of the Spheres -maailmankiertueelle on myyty tähän mennessä yli 7,5 miljoonaa lippua.

Konsertit ovat olleet loppuunmyytyjä ja esimerkiksi tammikuussa bändi heittää Singaporessa stadionkeikan peräti kuutena iltana.

Mutta mikä on saanut Coldplayn uuteen suosioon? Bändin suurimmat suosion hetket kun sijoittuvat parinkymmenen vuoden taakse. Välillä yhtyeelle on jopa naureskeltu kädenlämpöisestä musisoinnista.

Vastaus löytyy näyttävästä show’sta ja sosiaalisesta mediasta. Coldplay kuuluu maailman suurimpiin stadionluokan bändeihin, joka on todellisessa iskussa.

Yhtyeen konsertit ovat viimeisen päälle hiottua visuaalista viihdettä ja yhteislaulua. Keikoilta kuvatut videot leviävät somessa ja ne nähtyään moni haluaa päästä kokemaan saman.

Avaa kuvien katselu Coldplay on tullut tunnetuksi näyttävistä konserteistaan. Kuva on bändin keikalta Kööpenhaminasta 5. heinäkuuta 2023. Kuva: Mads Claus Rasmussen / EPA

Coldplayn ensimmäistä esiintymistä Suomessa on odotettu 24 vuotta. Bändi on maailman kärkiartisteista niitä harvoja, joita täällä ei ole nähty. Yhtyeellä on myös jo sen verran ikää, että faneja riittää kaiken ikäisistä. Lippujen kysynnän suosio ei siis yllätä.

Suomi on jäänyt viime vuosina useiden maailmankiertueiden ulkopuolelle muun muassa liian pienien areenoiden takia.

Coldplayn konserttien suosio osoittaa, että Suomesta löytyy nälkäinen keikkayleisö. Ehkä tämä innostaa ensivisiitille myös muita kärkiartisteja kuten Taylor Swift tai Beyoncé.

Voit keskustella aiheesta 26.7. kello 23:een saakka.