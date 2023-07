Lohen salakalastajia jää vain vähän viranomaisten haaviin pohjoisen joilla – lohesta napsahtaa liki 3500 euron sakko

Suomen ja Norjan välisellä rajajoella on mennyt poliisin tutkintaan kolme salakalastus tapausta.

Atlantin lohi on ollut rauhoitettu useamman vuoden Tenojoella sekä Suomessa että Norjassa. Kalastuskielto ei ole viranomaisten mukaan lisännyt salakalastusta.

Pohjoisen lohijoet houkuttavat kesästä toiseen matkailijoita sekä paikallisia kalastajia. Pohjois-Euroopan tunnetuimpiin lohijokiin lukeutuvalla Tenojoella ei ole useaan vuoteen saanut nostaa saaliksi Atlantin lohta. Täyskiellosta huolimatta salakalastus ei ole viranomaisten mukaan lisääntynyt.

Suomenpuoleisella Tenojoen alueella poliisin tutkintaan on mennyt kolme Atlantin lohen luvatonta pyyntiä. Lisäksi on annettu muutamia huomautuksia kalastajille, kertoo ELY-keskuksen kalatalousasiantuntija Kare Koivisto.

Näiden lisäksi Tenon Yläkönkään rauhoitetulta alueelta on napattu yksi salakalastaja.

Koivisto kertoo, että salakalastusta on ollut tänä kesänä odotettua vähemmän. Hän uskoo, että kyttyrälohen pyynti vähentää painetta Atlantin lohen luvattomaan pyyntiin.

– Se on helpottanut paikallisia perinnekalastuspaineita, kun on päässyt kyttyrälohta kalastamaan ja pitämään perinnekalastusta yllä. Onhan siitä kyttyrälohi ollut ihan hyvä saaliskala monelle, toteaa Koivisto.

Norjan puolella kalavahtina toimiva Dan Vidar Rasmus ei ole tänä kesänä kirjoittanut yhtäkään sakkoa. Hän uskoo Norjan lohijoilla olevan vähän salapyyntiä, sillä suurimmat joet ovat näkyvillä paikoilla esimerkiksi teiden varsilla.

– Kun on kyse Tenojoen rannasta, niin se on niin näkyvällä paikalla ja monet silmät näkemässä. Syrjäisimmillä metsäjoilla kyllä voi tapahtua vaikka mitä, mistä me emme edes tiedä. Olemme kuulleet siellä olevan eniten salapyyntiä, muttemme ole löytäneet tai napanneet ketään.

Rauhoitettu Tenojoen lohi maksaa 3480 euroa

Suomen puolen lohijoilla kalastuksenvalvojat ilmoittavat aina salakalastustapauksista poliisille, kertoo Kare Koivisto. Kalastuksenvalvojilla on mahdollisuus myös takavarikoida kalastusvälineet ja mahdollinen saalis.

Rangaistuksena voi olla myös odotettua suuremmat sakot.

– Jos todetaan, että henkilö on syyllistynyt Tenojoella rauhoitetun lohen pyyntiin, siitä seuraa muiden rangaistusten lisäksi 3480 euron maksu.

Kyseessä on maksu, joka veloitetaan uhanalaisten ja taantuneiden lajien kalastuksesta. Kalastonhoitomaksun laiminlyönnistä Suomessa seuraa sadan euron rikesakko.

Norjassa salapyynnistä annettavat sakkosummat vaihtelevat. Sakot voivat olla 3 000–12 000 kruunun (noin 270–1070 euroa) suuruisia.

Pienimmän sakon saa, jos esimerkiksi ei ole ostanut kalastuskorttia, tai on käyttänyt vääränlaista viehettä, kertoo Dan Vidar Rasmus. Lohen luvattomasta tappamisesta seuraa sen sijaan 6000 kruunun sakko. Kahdentoista tuhannen kruunun sakon saamiseksi täytyy olla tehty todella vakavia rikoksia, eikä kalastuksenvalvoja Rasmus ole sellaista sakkoa koskaan kirjoittanut.

Edellä mainitut sakot Norjan kalastuksen valvoja voi antaa paikan päällä salapyynnistä. Jos asiasta valitetaan eteenpäin poliisille, saattaa sakko olla suurempikin.

Myös vieraslajiksi luokitellun kyttyrälohen pyyntiin tarvitaan kalastusluvat niin Suomessa kuin Norjassakin.

Kalastusrikosten sakot asian edetessä Norjan poliisille

Rikos Sakko Kalastusmaksun maksamatta jättäminen 3 000 kruunua Vapapyynti joella kalastusajan ulkopuolella 5 000 kruunua Lohen salapyynti verkolla meressä 8 000 kruunua Luvaton verkkopyynti joella tai järvellä 8 000 kruunua Salakulkutus eli ajoverkkopyynti meressä 20 000 kruunua Liian aikaisin aloitettu nuotta- ja kiilaverkkopyynti 5 000 kruunua

Kalastuksenvalvojat eivät pysty vahtimaan kaikkialla

Jari Liimatainen kertoo, ettei Metsähallituksen valvonnassa ole tullut esille luvatonta kalastusta Ylä-Lapin lohijoissa. Liimatainen arvelee, että salakalastusta on todennäköisesti enemmän kuin mitä virallisesti tulee tietoon.

– Ainahan kaikesta luontoon liittyvästä luvattomuudesta vain pieni osa tulee tietoon. Tämä on resurssiasia. Meillä ei riitä valvojia joka paikkaan, toteaa Liimatainen.

Pohjois-Norjassa on parikymmentä lohijokea. Dan Vidar Rasmus sanoo, että on sula mahdottomuus vahtia kaikkia lohijokia. Salapyytäjien nappaamisessa haasteen tuottaa todisteiden puuttuminen. Yleensä ihmiset pakenevat, kun huomaavat kalastuksenvalvojan.

– Meidän tulee asettaa tietyt joet etusijalle. Jos tietoomme tulee vakavia tapauksia tietyiltä alueilta, valvomme sitten enemmän niitä.