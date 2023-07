Lähes mahdottomasta tehtävästä hyviä kokemuksia – vierasperäinen täplärapukanta saa väistyä alkuperäisen jokirapukannan tieltä

Kankaanpään Venesjärvellä kolme vuotta jatkunut tehopyynti on lähes ainutlaatuista Suomessa. Tulokset ovat rohkaisevia, ja toiveena on saada järvestä kadonnut jokirapukanta takaisin.

Täplärapu on syrjäyttänyt kotimaisen jokirapukannan monin paikoin eri vesistöissä ympäri Suomea. Näin on tapahtunut myös Pohjois-Satakunnassa, Kankaanpään Venesjärvellä, jossa on kuitenkin lähdetty taistoon vierasperäisen täplärapukannan syrjäyttämiseksi.

Venesjärvellä oli hyvä jokirapukanta vielä vuosituhannen vaihteessa. Se alkoi kuitenkin pienentyä rapuruton seurauksena, ja ravustus järvessä kiellettiin useiden vuosien ajaksi.

Vuonna 2019 Venesjärvestä löydettiin täplärapua, ja paikallinen kalastuskunta päätti yrittää vaikealta kuulostavaa puhdistusta. Tavoitteena on ravustaa kaikki täpläravut pois järvestä.

– Haluamme palauttaa jokirapukannan takaisin järveen, sanoo Kaarle Koskela Venesjärven Kalastuskunnasta.

Talkoolaiset ovat saaneet aikaan rohkaisevia tuloksia

Täplärapujen tehopyynti aloitettiin Venesjärvellä vuonna 2020. Alueen asukkaat ja mökkiläiset saivat luvan ravustaa ilmaiseksi, ja kalastuskunta antoi jopa mertoja ravustajien käyttöön.

Sääntönä oli, että kaikki täpläravut sai nostaa ylös, mutta jokiravut piti päästää takaisin järveen. Saaliit laskettiin ja merkittiin tarkasti alueen kartaan. Mertoja ei saanut tuoda muista vesistöistä, ja syöttikalankin piti olla omasta järvestä kalastettua.

Jaakko Hovi tarkistaa merran sisältöä. Tällä kertaa merta on tyhjä. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Tehopyynnin ensimmäisellä kaudella Venesjärvestä nostettiin 460 täplärapua ja 106 jokirapua. Seuraavalla ravustuskaudella vuonna 2021 järvestä nousi 210 täplärapua eikä enää yhtään jokirapua.

Viime vuonnakaan jokirapuja ei ollut yhtään, mutta myös täplärapujen määrä laski yhdeksään yksilöön.

Tänä vuonna suuntaus näyttää alkukauden kokemuksien perusteella samalta. Ravustuskauden neljän ensimmäisen päivän aikana Venesjärvestä nousi vain neljä rapua. Kaikki olivat täplärapuja.

– Hyvältä näyttää, Koskela sanoo.

Haastavan urakan eteneminen vaatii pitkää pinnaa ja suurta motivaatiota

Rapujuhlia suunnittelevalle Venesjärven saaliit eivät ole mieluisia. Rapuja näyttää olevan jo niin vähän, ettei niistä suuria juhlia voi järjestää. Ravustajien motivaation pitääkin perustua nyt muihin seikkoihin.

Vaikka tehopyynti näyttää toteutuneiden saalismäärien valossa onnistuvan hyvin, käy lopulliseen päämäärään pääseminen koko ajan vaikeammaksi. Järvi pitäisi saada kokonaan tyhjäksi ravuista.

– Niin, kuka mahtaa nostaa ne kaikkein viimeiset, Kaarle Koskela pohtii.

Tehopyynnin alkaessa Venesjärvellä olikin runsaasti mertoja. Silloin saalista tuli vielä kaikille, ainakin jossain määrin. Nyt rapukannan pienentyessä myös mertojen määrä näyttää selvästi vähentyneen.

Tyhjäksi toivottujen mertojen kokeminen jää vain kaikkein aktiivisimmille ravustajille.

Uusi jokirapukanta tilalla kun urakka on ohi

Vastaavan mittaluokan tehopyynnistä ei ole Suomessa kokemuksia. Samanlainen hanke on alkanut Kainuun Lentua-järvellä, mutta siellä kokemukset ovat lyhyemmältä ajalta kuin Venesjärvellä. Aiemmin täplärapua on poistettu Uudellamaalla, mutta silloin kyseessä oli Venesjärveä selvästi pienempi vesialue.

Kankaanpäässä tehopyyntiä on kuitenkin tarkoitus jatkaa niin kauan kuin tilanne vaatii. Tarkkaa aikaa on vaikea ennustaa, mutta saaliiden hyvä dokumentointi edesauttaa tavoitetta.

Kaarle Koskela ja Jaakko Hovi tarkistavat mertojen sisältöä Kankaanpään Venesjärvellä. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Sen jälkeen, kun yhtään merkintää täpläravuista ei enää tule, pidetään ravustuksessa vielä varoaika. Jos rapuja ei edelleenkään nouse, on haastava projekti loppusuoralla. Oikea aika jokirapujen istutukselle neuvotellaan yhdessä alan asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa.

– Kyllä tässä tehoravustuksessa varmasti 3–5 vuotta menee, Koskela arvioi.

