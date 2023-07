Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut sellutehtaalla Lappeenrannassa - neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö

Joutsenon sellutehtaalla alkavilla muutosneuvotteluilla tavoitellaan säästöjä lomauttamalla työntekijöitä. Työntekijöitä sellutehtaalla on yhteensä 180.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre aloittaa muutosneuvottelut mahdollisista lomautuksista Joutsenon sellutehtaalla Lappeenrannassa. Neuvotteluiden piirissä on koko tehtaan henkilöstö, yhteensä noin 180 henkilöä.

Mahdolliset lomautukset kestäisivät enintään 90 päivää. Yhtiön tiedote kertoo, että lomautukset voitaisiin toteuttaa vuoden 2024 tammikuun loppuun mennessä. Muutosneuvottelut alkavat 31. heinäkuuta alkavalla viikolla ja niiden arvioidaan kestävän kaksi viikkoa.

Muutosneuvotteluilla varaudutaan mahdolliseen tuotannon sopeuttamiseen sellun kysyntää vastaavaksi. Metsä Fibren toimitusjohtaja Ismo Nousiainen kertoo, että erityisesti Euroopassa on sellun kysyntä vähentynyt tämän vuoden aikana.

– Se johtuu erityisesti siitä, että makrotalous on vähentänyt sellun loppukysyntää Euroopassa. Myös se on vaikuttanut sellun markkinakysyntään, että paperin ja kartongin jalostusketjussa on ajettu varastoja alaspäin, toteaa Nousiainen.

Kuinka suuria säästöjä lomautuksilla haetaan?

– En lähde kommentoimaan tällaisia lukuja, vastaa Ismo Nousiainen.

Metsä Group julkaisee osavuosituloksensa torstaina. Metsä Group työllistää noin 9 500 henkilöä 30 maassa. Yrityksen liikevaihto on 7 miljardia euroa.