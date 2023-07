Nelostien uusi varalaskupaikka vihitty onnistuneesti käyttöön Ilmavoimien harjoituksessa – osa Hawkeista pysyy edelleen maassa

Ilmavoimien taistelutapa on liikkuva, joten toiminnan hajauttaminen poikkeusoloissa eri puolille maata on keskiössä. Tästä syystä Suomessa on useita varalaskupaikkoja maanteiden yhteydessä.

Uusin niistä sijaitsee Jyväskylän pohjoisosassa Tikkakoskella, aivan lentokentän vieressä. Ilmavoimat oli jo moottoritien suunnitteluvaiheessa mukana kertomassa omista tarpeistaan tieosuuden suhteen. Tällä viikolla siellä operoidaan ensimmäistä kertaa.

– Sen lisäksi että harjoituksen myötä vihimme uuden maantietukikohdan käyttöön, on tällä harjoituksella paljon myös koulutuksellisia etuja. Tämä on tärkeä osa lentäjien koulutusta. Sen lisäksi oppia saa myös muu Ilmasotakoulun henkilökunta, kertoo harjoituksen johtaja, everstiluutnantti Teemu Kilpeläinen.

Harjoituksessa lentäjät ja lentäjäkoulutettavat tekevät mm. läpilaskuja ja harjoittelevat kuumatankkausta. Lisäksi mukana on suuri joukko lentotekniikan, huollon, pelastuksen ja turvallisuuden henkilöstöä.

Osa Horneteista kävi kuumatankkauksessa. Kuva: Jussi Lindroos / Yle, video: Jarkko Riikonen / Yle

Kesäbaana 23 -harjoitus alkoi tiistaina ja se päättyy torstaina. Harjoituksessa mukana olevat konetyypit ovat Hornet, Hawk, CASA, Learjet ja Pilatus. Kaikki Hawkit eivät kuitenkaan osallistu harjoitukseen toukokuussa tapahtuneesta onnettomuudesta seuranneen lentokiellon vuoksi.

– Onneksi meillä on uudempaa Hawk-versiota käytössä. Lentokoulutus on nyt uudelleen räätälöity tilanteeseen sopivaksi, Kilpeläinen sanoo.

Harjoituksessa mukana olevat koneet lentävät päätukikohdistaan käsin, eli Lapin, Karjalan ja Satakunnan lennostoista.

Yleisö pääsee seuraamaan harjoitusta rajoitetusti. Koko harjoitusalue on vartioitu, ainoa paikka katseluun on alueen eteläpäässä Tikkakoskentien sillan vieressä. Yleisölle ei ole tarjolla pysäköintialuetta.

Harjoituksessa ei lennetä öisin, joten lentomelua on odotettavissa päivittäin virka-aikaan torstaihin klo 16 asti.