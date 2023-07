Yle Rodoksella: Kristo yrittää torjua liekkejä lapioilla, mutta tuuli levittää paloa armotta

RODOS Lämpömittari kipuaa neljäänkymmeneen asteeseen ja navakka pohjoistuuli piiskaa maisemaa. Maastopaloille olosuhteet ovat ihanteelliset.

Maastopalojen eturintama on Vatin alueella viitisen kilometriä rannikolta saaren kaakkoisosassa.

Valtavat liekit leimahtavat eri puolilla. Kun tuuli tavoittaa uuden pensaan tai havupuun, roihahtaa se liekkeihin.

Avaa kuvien katselu Tulirintaman etulinja kulki päivällä Vatissa. Tulialue ulottuu kilometrien päähän etulinjasta. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Kristo Pakis on yksi kymmenistä vapaaehtoisista, jotka taistelevat tulta vastaan. Paikalla on myös palokuntaa ja raivausajoneuvoja. Taivaalla lentää jatkuvasti koneita, jotka tiputtavat vettä maastoon.

Kristo Pakis ja hänen ystävänsä yrittävät rakentaa väyliä, jotka pysäyttäisivät tulen. He kaatavat esimerkiksi puita teiden varsilla. He menevät myös aivan liekkien luo ja iskevät niitä lapioilla.

Avaa kuvien katselu Kristo Pakis on lähialueen asukas, joka taistelee vapaaehtoisena tulta vastaan lapiolla. Hän suree Rodoksen kohtaloa ja lukuisia villejä eläimiä, jotka menehtyivät maastopaloissa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Vapaaehtoisten mielestä Vatin rintaman sankari on tänä päivänä yksi raivausajoneuvojen kuljettajista. Näyttää siltä, että hän taistelee keskellä tulta luonnonvoimia vastaan.

Kristo Pakis on ollut mukana sammuttamassa maastopaloja Rodoksella useita kertoja, mutta tänä vuonna mittakaava on paljon suurempi.

Avaa kuvien katselu Viime päivien maastopalot ovat laajimmat Rodoksen lähihistoriassa. Palaneita kukkuloita on paljon saaren keski- ja eteläosissa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Viime viikonloppuna tuli riehui Tavista pohjoiseen Rodoksen keskiosissa. Rannikkoa pitkin kulkevalta maantieltä näkee monia lomakohteita, jotka ovat olleet tulen saartamia. Ympäröivä maasto on pikimustaa, mutta hotellit vaikuttavat säilyneen hyvin.

Avaa kuvien katselu Monet itärannikon lomakohteet ovat olleet tulen ympäröimiä. Pensaat ja puut ovat palaneet rantaan saakka. Hotellit ovat sen sijaan selvinneet useissa tapauksissa rajoitetuin vauroin. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Olimme varautuneet, sanoo hotellin omistaja

Mitsis Rodos Village -loistohotellin omistaja Stavros Mitsis kertoo, että hän aikoo avata ovet uudestaan vielä tällä viikolla. Rodoksen turismi on pelastettava.

– Tulipalo on ollut massiivinen ja jatkuu edelleen, mutta hotellit ovat säilyneet. Olimme varautuneet, sanoo Mitsis.

Hän kertoo, että hotellin ilmastointilaitteet ovat vaurioituneet savusta. Myös kaapeleita on tuhoutunut palossa.

Avaa kuvien katselu Mitsis Rodos Village -loistohotellin omistaja Stavros Mitsis haluaa saada hotellin toimintaan mahdollisimman nopeasti. Nyt hän panostaa henkilöstön palautumiseen. Henkilöstö oli mukana evakuoimassa satoja vieraita palon keskeltä. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Mitsis kertoo evakuoinneista, jotka olivat hyvin dramaattiset. Hän ajoi omalla autollaan ihmisiä läheiseen kaupunkiin, josta oli kuljetuksia eteenpäin. Tuli eteni todella nopeasti.

Hän sanoo voivansa kohtalaisen hyvin kaikesta huolimatta. Monet työntekijät taas ovat ottaneet tapahtumat raskaasti.

– Nyt panostamme henkilöstön hyvinvointiin, muun muassa psykologien tuella. Sitten kun henkilökunta taas jaksaa antaa panoksensa, avaamme hotellin.

Mitsis uskoo, että hotelli voidaan avata jo loppuviikosta. Henkilöstö haluaa palata takaisin arkeen, hän sanoo.

Kukaan ei tiedä, onko Rodoksen maine lomakohteena vaurioitunut pysyvästi.

Uudet tulijat majoittuvat saaren pohjoisosiin

Finnairin kone oli kuitenkin melko täynnä, kun se laskeutui tänään tiistaina aamupäivällä Rodokselle. Ainakin parikymmentä ihmistä on perunut matkansa, mutta useampi on lähtenyt matkaan.

He kertovat, että matkan vaihtaminen olisi tullut hyvin kalliiksi ja lomaa ei voi siirtää. He aikovat majoittua Rodoksen pohjoisosiin, jossa on turvallista. Sinne ei yllä edes savun haju.

Yrittäjä Pekka Koposella oli tämä viikko lomaa, ja sen jälkeen taas töitä.

– Olisimme saaneet vaihtaa matkan, mutta se olisi ollut liian kallista, hän sanoo.

Koponen mietti ennen matkaa, onko Rodokselle matkaaminen oikein tässä tilanteessa. Mediassa on ollut ikäviäkin äänensävyjä.

– Minusta on oikein tulla. Tuemme Rodoksen matkailua ja taloutta. Autamme tällä tavalla.

Koponen oli selvittänyt, että Rodoksen pohjoisosassa on turvallista. Koposen mukaan tilanne on silti todella ikävä, Rodoksen ja maailman kannalta.

– Toki, huolestutta tilanne maailmassa, minne olemme menossa. Nämä tilanteet eskaloituvat koko ajan.