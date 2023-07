Lintujen joukkokuolemat ruuhkauttivat Ruokaviraston laboratorion niin, ettei virasto enää tutki automaattisesti kuolleita lokkeja

Lintuinfluenssaa ei enää varmisteta, jos linnun löytöpaikka on entisten paikkojen lähellä. Uusia joukkokuolemia on havaittu muun muassa Etelä-Pohjanmaalla.

Ruokaviraston laboratorio Helsingissä on niin ruuhkautunut, ettei virasto enää tutki kaikkia kuolleita lokkeja, vaan oletuksena on, että naurulokkien kuolinsyy on lintuinfluenssa.

Päätökset tutkimatta jättämisestä tehdään aina tapauskohtaisesti yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa.

Yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu Ruokavirastosta huomauttaa, että jokaiselta tartuntatautivyöhykkeeltä otetaan kuitenkin uusia näytteitä, mikäli kuolleita lintuja löytyy uusista paikoista tai uusista lintulajeista.

– Jos alue on riittävän lähellä edellistä löydöstä, ei välttämättä haluta uusia näytteitä, Kiviruusu sanoo.

– Mietimme, mikä on riittävä määrä, että saadaan tietoa maan tautitilanteesta ja toisaalta tilanteen kehittymisestä.

Pääosa sairastuneista linnuista on ollut tähän mennessä naurulokkeja. Lintuinfluenssaa on pienissä määrin tavattu myös muun muassa varpushaukoista, kalatiiroista sekä haahkoista ja merikotkista. Viimeisimmät löydökset ovat harmaalokista, kanadanhanhesta ja silkkiuikusta.

Evijärveltä ja Ylistarosta löytyi kuolleita lintuja

Evijärveltä Etelä-Pohjanmaalta löytyi viime viikonloppuna uusi suuri esiintymä kuolleita naurulokkeja. Noin sata lintua kerättiin järven pohjoisosasta, Inankylän läheltä.

Aiemmin kuolleita lintuja on löytynyt Evijärven Särkikylästä.

Lisäksi parikymmentä kuollutta lokkia otettiin viikonloppuna talteen Seinäjoen Ylistarosta Malkakosken uimarannan läheltä. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos kävi noutamassa linnut veneellä särkästä.

Hautaaminen jää kunnan vastuulle

Seinäjoen ympäristöterveysjohtaja Virpi Ala-Risku kertoo, että Ruokavirasto on ollut näytteenottojen takia huomattavan kuormittunut. Siksi myöskään Evijärven ja Malkakosken näytteitä ei haluttu lisäkuormaksi.

Kuntalaisten on kuitenkin edelleen ilmoitettava ympäristöterveydenhuoltoon, mikäli seudulta löytyy esimerkiksi kymmeniä kuolleita lintuja. Yksittäisestä linnusta ei tarvitse ilmoittaa ja raadon voi haudata itsekin, kunhan käyttää hansikkaita ja mahdollisesti hengityssuojainta.

– Jos voi, kannattaa käyttää talikkoa tai muuta pidempää apuvälinettä, että välttää oman tartunnan, Ala-Risku neuvoo.

Evijärveltä löytyneet noin sata kuollutta lintua on jo haudattu. Hautaamisesta ovat huolehtineet Evijärven kunnan työntekijät.

– Mikäli lintukuolemat lisääntyvät, siellä on mahdollista ottaa käyttöön keräilykontti, Ala-Risku kertoo.

Kuolleiden lintujen löydökset eivät estä uimista eivätkä kalastamista järvessä. Evijärvelle jäi vielä huonokuntoisia lintuja, joten tilannetta seurataan.