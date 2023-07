Korsholman musiikkijuhlat käyntiin – Jan Söderblom: ”Energiaa, inspiraatiota ja hienoja töitä”

Tänä vuonna mukana on muusikoita Romaniasta, Liettuasta, Norjasta ja Virosta.

Korsholman Musiikkijuhlat alkavat Pohjanmaalla tänään keskiviikkona. Tämän vuoden teemana on Momentum eli liikkeellepaneva voima.

Avajaiskonsertissa kuullaan Vladimir Agopovin Blackbird-variaatiot. Agopov syntyi Ukrainassa, mutta on asunut ja opettanut pitkään Suomessa.

Teos on nyt sovitettu solisti Tuuli Lindebergille.

– Kuka tahansa voi nauttia hienoista sanoituksista ja koko tunnelmasta. Vaikka runot eivät ole suomalaisen runoilijan kirjoittamia, jokainen voi silti tunnistaa mustarastaiden käytöksen, Lindeberg kertoo Yle Österbottenin haastattelussa

Tämän vuoden avajaiskonsertin johtaa Jan Söderblom. Ensimmäisen kerran hän ja festivaalin uusi taiteellinen johtaja, sellisti Jan-Erik Gustafsson, soittivat festivaaleilla 1980-luvulla.

– Musiikkijuhlilla on erityinen paikka sydämessäni. Täällä on paljon energiaa, inspiraatiota ja hienoja töitä. Täällä on mahtavaa työskennellä, Söderblom kehuu.

Avaa kuvien katselu Taiteellinen johtaja Jan-Erik Gustafsson nauttii sekä järjestämisestä että soittamisesta viikon aikana. Kuva: Roger Källman / Yle

Jaakko Kuusiston muistolle

Kun Jan-Erik Gustafsson aloitti tämän vuoden festivaalin suunnittelun, hän halusi säveltäjä Jaakko Kuusiston mukaan.

– Olin hänen kanssaan läheinen ystävä ja kutsuin hänet festivaalisäveltäjäksi. Mutta hän sairastui ja kuoli. Sen sijaan muistamme häntä ja hänen hienoa musiikkiaan.

Avajaiskonsertissa Mustasaaren kirkossa kuullaan muun muassa Kuusiston Viulukonsertto.

Gustafssonin mielestä *Momentum-*teema sopii hyvin pandemian jälkeiseen aikaan.

– Nyt päästään taas liikkumaan. Tämä on ensimmäinen vuosi ja olen iloinen, että meillä on liikettä ja elämää.

Gustafssonin mukaan on myös mukavaa, että teema ei ole liian sidottu keneenkään tai mihinkään erityiseen, vaan on tulkittavissa melko vapaasti. Gustafsson nauttii siitä, että festivaalit alkavat.

– Tämä on minulle viikon pituinen juhla.

Gustafsson itse soittaa päätöskonsertissa Kuusiston sellokonserton.

Ulkomaisten vieraiden joukossa on muun muassa Hortus Musicus Virosta. He pitävät iltakonsertin Vaasan kirkossa.

Perinteen mukaan konsertteja järjestetään monissa paikoissa Vaasassa ja Mustasaaressa. Myös Maksamaan kirkossa järjestetään konsertti, ja tämän vuoden uutuutena on konsertti kulttuurikeskus Orrelassa Teuvalla.

Artikkeli on käännetty Yle Österbottenin toimittamasta artikkelista: ”Energi, inspiration och vackra verk utlovas på årets musikfestspel i Korsholm”