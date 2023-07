Hillojen keruussa on nyt käynnissä kesän paras viikko – Ranuan soilla tarpovat nyt niin paikalliset kuin ukrainalaisetkin

Hillasato on keskinkertainen, sanoo hillakauppias Reijo Sääskilahti. Silti poimijat tuovat satoja kiloja päivässä hillaa myytäväksi.

Hillakauppias arvioi, että tämän kesän sato on kolmasosa viime vuodesta. Toisaalta marjan laatu on hyvä, eikä se näin viileässä mene ylikypsäksi liian nopeasti.

Ranuan hillatorilla käy vuoden kuumin kuhina, kun poimijat tuovat saaliitaan myytäväksi pitkin päivää. Reijo Sääskilahti ostaa hillaa satoja kiloja joka päivä.

– Määrä lisääntyy joka päivä, kun hillat kypsyvät. Tämä on paras viikko, ja ensi viikolla on vielä korpihillaa, Sääskilahti kertoo.

Tämän vuoden satoa on kuvailtu keskinkertaiseksi, eikä arviota ole tarvinnut viikon aikana päivittää. Sääskilahden mukaan sato jää noin kolmasosaan viime vuodesta.

– Mutta laatu on erittäin hyvää. Kelit ovat olleet hyvät, riittävästi lämpöä ja kosteutta. Viileä sää on ollut poimintaan ihanteellinen. Hilla ei mene niin nopeasti ylikypsäksi, Sääskilahti sanoo.

Poimijalle maksettava korvaus on pysynyt melko korkealla. Maanantaihin saakka poimija nettosi 12 euroa kilolta, tiistaina hinta tipahti 11 euroon.

88-vuotiaalla on lähtö lähellä, jos ei pääse hillasuolle

Pääosa hilloja myyntiin kantavista poimijoista on ranualaisia tai naapurikuntalaisia. Pasi Kukkonen on hillastanut veljensä ja neljän lapsensa kanssa. Parasta on se, kun löytyy hyvä hillapaikka.

– Se on kaikkein suurin motivaatio, hän sanoo.

Rauno Illikainen, 88, kuuluu konkaripoimijoiden joukkoon.

– Silloin on lähtö lähellä, jos ei pääse hillasuolle, hän toteaa.

Nuorempana, 30–40 vuotta sitten, hän keräsi hillaa parin tuohikontin päivätahtia. Tänään saalis on yhdeksän kiloa.

– Viime vuonna tuli poimittua lähemmäs 100 kiloa. Se tuntuu hankalalta aina alussa, mutta kauden lopussa tuntuu siltä, että kausi olisi saanut kestää pitempäänkin, Illikainen toteaa.

Avaa kuvien katselu Hillastus on Ranualla iso juttu, ja se näkyy myös katukuvassa. Kuva: Antti Mikkola / Yle

11-vuotias Selina Luukkonen ja hänen äitinsä Tuija Luukkonen ovat tulleet Kempeleestä omille vanhoille kotikonnuilleen Ranualle poimimaan hilloja. Seitsemänvuotiaasta hillastanut Selina on saanut saaliikseen yhteensä neljä litraa hillaa parissa päivässä.

– En tiedä mitä rahoilla, varmaan säästän, nuori kerääjä toteaa.

Poimijoiden joukossa on myös baltialaisia poimijoita, venäläinen pariskunta ja reilu parikymmentä ukrainalaispoimijaa.

– He ovat olleet täällä vuodesta toiseen, ja Ranuan suot ovat tulleet heille tutuksi. He poimivat isoja määriä hyvää hillaa, Sääskilahti kehuu ukrainalaisia.

