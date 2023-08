Second hand voi jopa lisätä vaatteiden kokonaiskulutusta, arvioi tutkija – kaikki liikkeet eivät edes ota ultrapikamuotia uudelleenmyyntiin

Turkulainen Dirty Hippies -myymälä on linjannut, ettei se ota ultrapikamuotia myyntiin sen ongelmallisuuden takia. Merkitys-liikkeessä on puolestaan havaittu, että myymälään tuodaan paljon myös uusia vaatteita. Kuva ja video: Jenni Kivimäki / Yle

Tutkijan mukaan second handissa on pikamuodille ominaisia piirteitä. Upouudet vaatteet päätyvät kirpputoreille ja trendikkäille halpisvaatteille on kysyntää.

Second handista on tullut yhä houkuttelevampaa, sillä kirpputoreilta voi löytää tuotteita, joita myydään samalla hetkellä vielä kaupoissakin.

Vilja Kaarenoja on työskennellyt vuoden turkulaisessa second hand -yrityksessä. Merkitys-liikkeessä hän on huomannut, että tämän hetken trendituotteet sekä pikamuotimerkit, kuten H&M tai Zara, menevät helposti kaupaksi. Toisaalta myös vintage myy hyvin.

Porin Kontin myymäläpäällikkö Nina Tulen mukaan uusien vaatteiden tuominen on lisääntynyt muutaman viimeisen vuoden aikana. Monissa tuotteissa saattaa olla vielä hintalaput paikoillaan.

Myös pikamuotia tuodaan paljon myymälään. Joukosta löytyy nuorten suosimia netistä tilattavia merkkejä, esimerkiksi Sheinin vaatteita.

Tulen mukaan pikamuodille löytyy oma ostajakuntansa, joka tulee varta vasten etsimään halpoja ja muodikkaita vaatteita.

Avaa kuvien katselu Tunnettu ultrapikajätti Shein on noussut lyhyessä ajassa maailman suurimmaksi verkossa toimivaksi muotiyritykseksi. Uusia malleja lanseerataan jopa tuhansia päivässä. Kuva Porin Kontin myymälästä. Kuva: Jenni Kivimäki / Yle

Turkulainen Dirty Hippies -liike on linjannut, ettei myy ultrapikamuotia enää ollenkaan sen ongelmallisuuden takia. Ultrapikamuodilla tarkoitetaan vielä pikamuotiakin nopeammin ja halvemmalla tuotettuja vaatteita.

Second hand -myymälä ei hyväksy esimerkiksi verkkojätti-Sheinin tai Primarkin tuotteita uudelleenmyyntiin.

– Emme halua tukea toiminnallamme ultrapikamuotia, myymälän yrittäjä Eeva Sahlsten kommentoi.

Ultrapikamuodin arvo on lyhyt myös kirpputorilla, sillä vaatteet menevät pois muodista hyvin nopeasti.

Second hand -yrittäjä Eeva Sahlstenin mielestä vaateteollisuuden ongelmia pitäisi ratkaista lainsäädännön kautta.

Second hand -ilmiö voi nopeuttaa kuluttamista

Tutkijatohtori Linda Turunen Aalto-yliopistosta korostaa, ettei asia ole yksinkertainen.

– Nykyinen second hand -ilmiö voi motivoida kuluttajaa ostamaan useammin ja käyttämään vähemmän, kertoo Turunen.

Jos pikamuoti- ja ultrapikamuotituotteet menevät helposti kaupaksi, se voi antaa myyjälle signaalin, että tuotteista pääsee nopeasti eroon. Silloin voi ostaa uusia vaatteita tilalle entistä nopeammin.

– Kirpputorit ovat riippuvaisia ihmisistä, jotka ostavat vaatteita ja haluavat laittaa niitä kiertoon, Turunen sanoo.

Second hand muuttaa kulutuskulttuuria. Koska uudelleenmyynti on helppoa, se voi nopeuttaa kiertoon laittamista ja vähentää vaatteiden käyttökertoja.

– Second handissa on paljon asioita, jotka muistuttavat pikamuodin logiikkaa. Nopeus ja halpuus, Turunen luettelee. Myös uniikit löydöt tuovat kiireen tuntua ostopäätöksen tekemiseen.

Positiivinen vaikutus tottumuksiin ja asenteisiin

Yksittäisen tuotteen näkökulmasta on kuitenkin positiivista, jos se myydään eteenpäin. Tuote saa lisää käyttökertoja ja näin luonnonvaroja säästyy.

Linda Turunen on havainnut, että kuluttaja saattaa harkita uutena tehtyjä ostoksia enemmän. Asiakas haluaa panostaa laatuun, sillä tietää, että tuotteella on uudelleenmyyntiarvoa kirpputorilla. Se on aina viesti myös yrityksille.

Second hand -ilmiö voi vaikuttaa myönteisesti kuluttajien tottumuksiin ja asenteisiin. Ilmiön yleistyessä ihmiset eivät näe itseään enää tuotteen viimeisinä käyttäjinä, mikä on askel kohti jakamistaloutta.

