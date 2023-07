Israelissa varaudutaan protestien ja levottomuuksien jatkumiseen kuluvalla viikolla

Oikeusjärjestelmää uudistavaa lakipakettia vastustavia mielenosoituksia on suunniteltu muun muassa Jerusalemiin ja Tel Aviviin.

Israelissa mielenosoittajat vannoivat jatkavansa oikeistohallituksen painostamista jatkamalla protesteja tällä viikolla. Israelin parlamentti hyväksyi maanantaina korkeimman oikeuden asemaa heikentävän kiistellyn lakiuudistuksen.

Oikeusjärjestelmää uudistavan lakipaketin valmistelu on aiheuttanut laajimpia protesteja, mitä Israelissa on nähty. Mielenosoitukset alkoivat tammikuussa, jolloin lakiuudistus esiteltiin.

Mielenosoitusten järjestäjät kertoivat, että seuraavat protestit ovat tulossa lähipäivinä. Esimerkiksi keskiviikkona Jerusalemissa on suunnitteilla mielenosoitus korkeimman oikeuden tuntumassa. Lisäksi mielenosoituksia on suunniteltu pidettäväksi Tel Avivissa, joka on ollut hallitusta vastustavien mielenosoitusten keskus tammikuusta lähtien.

– Hävisimme tämän taistelun... mutta olemme päättäneet taistella tätä huonoa hallitusta vastaan, sanoi aktivisti Guy Maidan uutistoimisto AFP:lle.

– Tästä tulee pitkä taistelu Israelin liberaalin demokratian palauttamiseksi.

Pääministeri Benjamin Netanjahun koalitiohallitus väittää, että uudistuksia tarvitaan paremman vallan tasapainon varmistamiseksi.

Lääkärit tekivät tiistaina useita tunteja kestäneen ulosmarssin protestoidakseen parlamentin äänestystulosta vastaan, kunnes tuomioistuin määräsi heidät palaamaan töihin.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Israelin lääkäriliiton johtaja Zion Hagay varoitti ulosmarssista antamassaan lausunnossaan ”sodasta, jossa on vain häviäjiä”.

Tel Avivin työtuomioistuin määräsi, että lääkäreiden on palattava töihin välittömästi, koska lakko ei ole kiireellinen, ja koska ulosmarssin laajuuden vuoksi satojen potilaiden terveys on uhattuna.

– Lääkäriliiton pelot ovat tässä vaiheessa teoreettisia, kun taas potilaille aiheutuva vakava vahinko on todellinen, oikeus totesi.

Lääkäriliiton ulosmarssin toteutettiin sen jälkeen, kun Histadrut-ammattiliitto uhkasi toistaa maaliskuussa uudistusten vuoksi järjestämänsä yleislakon.

