Suomen pisimmästä maantietunnelista paljastui jo 21 millimetrin urat: nyt Tampereella alkaa öisin haastava remontti

Tampereen Rantatunneli valmistui vuonna 2016. Se on 2,4 kilometriä pitkänä Suomen pisin maantietunneli.

Suurten liikennemäärien vuoksi tunnelin päällyste urautuu yli kolme millimetriä vuodessa. Nyt tunnelin radat ovat urautuneet niin paljon, että ne päällystetään uudelleen ja yleinen liikenne ohjataan yöksi kiertotielle.

– Edelliskevään mittauksissa tunnelin pääkaistojen urat olivat paikoin jo 21 millimetriä syvät, kertoo Pirkanmaan ely-keskuksen ylläpitovastaava Tomi Keisala tiedotteessa.

Rantatunnelin ylin päällystekerros on noin 40 millimetriä paksu, ja käytetty kiviaines 16 millimetrin maksimiraekokoa. Kun päällystekerros on kulunut uran pohjalta yhden kiven paksuiseksi, se alkaa viimeistään silloin purkautua. Tämä riski halutaan välttää, koska tunnelissa pienetkin onnettomuudet voivat johtaa vakaviin seurauksiin.

Tunneli on yöllä kiinni

Heinä-elokuun vaihteessa tehtävä päällystystyö on ely-keskuksen tämän kesän haastavimpia kohteita, sillä tunnelissa on vilkas liikenne, mikä heijastuu koko Tampereen liikenteeseen. Tunnelin ympärillä on meneillään myös ratikkatöitä.

Tampereen Rantatunnelin uloimmat ajokaistat päällystetään yötyönä yhden viikon aikana heinä-elokuun taitteessa kello 21–06 välillä. Kaistat päällystetään neljässä yössä viikon aikana, suuntaansa kaksi yötä kerrallaan. Tunneli on tuolloin suljettu liikenteeltä maanantaista perjantaihin työn alla olevan suuntansa osalta, ja yleinen liikenne on yön ajaksi siirretty kiertotielle. Päiväsaikaan tunneli on normaalisti ajoneuvoliikenteen käytössä.