Elon Musk haastetaan sadan prosentin varmuudella oikeuteen Twitterin muuttamisesta X:ksi, sanoo asiantuntija

Viestipalvelu Twitter muutti nimensä ja logonsa maanantaina X:ksi. Uudistus saattaa kuitenkin tuoda mukanaan ongelmia Twitterin omistavalle Elon Muskille.

Musk osti viime lokakuussa Twitterin 44 miljardilla dollarilla, ja on sen jälkeen tehnyt viestipalveluun liudan uudistuksia joista jättimäinen brändiuudistus on tuorein.

1. Lakiongelmia

Elon Muskilla saattaa olla edessään lakiongelmia. Uutistoimisto Reutersin mukaan ”X voi olla Muskille juridisesti monimutkainen.”

X-nimi on käytössä teknologiateollisuuden jättiläisillä ja Muskin suurilla kilpailijoilla. Meta on rekisteröinyt itselleen vuonna 2009 sinivalkoisen X-kirjaimen sen sosiaalisiin medioihin ja ohjelmistoihin. Microsoftilla taas on puolestaan Xbox-pelikonsoli.

Avaa kuvien katselu Tältä näyttää X. Kuva: Kuvakaappaus Twitter

Yhdysvaltalainen tavaramerkkeihin erikoistunut asianaja Josh Gerben arvioi Reutersille, että on käytännössä ”sadan prosentin mahdollisuus”, että jokin taho tulee haastamaan Muskin oikeuteen X:n käytöstä. Pelkästään Yhdysvalloissa on lähes 900 aktiivista tavaramerkkiä X-nimellä.

Gerben arvioi kuitenkin, etteivät Meta ja Microsoft ole ensimmäisten joukossa haastamassa Muskia oikeuteen X-kirjaimen käytöstä.

Muista tavaramerkin omistajista Musk saattaa selvitä yksinkertaisesti rahalla, jota miljardöörillä riittää. Pienemmillä toimijoilla ei ole varaa pitkiin oikeustaisteluihin. Musk saattaa myös saada rajoitetut yksinoikeudet X:ään, jota käytetään yrityksen uudessa mustavalkoisessa logossa.

2. Brändikuolema

Entä lunastaako X samanlaisen brändiarvon kuin Twitter?

Twitter-nimelle ja sen ikoniselle siniselle lintulogolle heitettiin jäähyväiset maanantaina. Bloombergin mukaan analyytikot ja bränditoimistot arvioivat, että osana uudistusta Elon Musk saattoi tulla heittäneeksi 4–20 miljardia dollaria yhtiön arvosta romukoppaan.

– Twitterin menettäminen tuotenimenä on merkittävä taloudellinen menetys, sanoo Steve Susi, Siegel & Galen brändiviestinnän johtaja Bloombergille.

Analyytikot ja bränditoimistot ovat yhtä mieltä siitä, että Twitterin uudelleennimeäminen oli Muskilta silkka virhe. Bränditoimisto Fazerin perustaja Todd Irwinin kertoo Bloombergille, että Twitter on yksi maailman tunnetuimmista sosiaalisen brändeistä. Sen sininen lintulogo on yhdistetty eri yrityksiin ja verkkosivustoihin maailmanlaajuisesti, myös Suomessa.

Twitter on myös onnistunut sujahtamaan osaksi kulttuuriamme. Se on tehnyt tunnetuksi tviittaamisen ja tviitit niin tavallisten ihmisten kuin julkkisten ja poliitikkojen keskuudessa, sanoo professori Joshua White Vanderbiltin yliopistosta Yhdysvalloista Bloombergille.

Musk on sanonut, että tulevaisuudessa twiittejä kutsutaan yksinkertaisesti x:ksi, ja koko uudelleentviittauksen konsepti tulee miettiä uusiksi.

X:llä on siis edessään poikkeuksellisen vaativa tehtävä, kun sen täytyy luoda uudelleen Twitterin kaltainen kulttuurinen vetovoima ja rakentaa yhtä vahva brändi.

X:n uuden toimitusjohtajan Linda Yaccarinon mukaan on ”erittäin harvinaista niin elämässä kuin liiketoiminnassa, että saa toisen mahdollisuuden tehdä vaikutuksen”. Hänen mukaansa Twitter teki aikanaan valtavan vaikutuksen ja muutti tapaamme kommunikoida, mutta toimitusjohtajan mukaan X ”tulee menemään pidemmälle”.

3. X-kirjaimella on Muskille sentimentaalinen arvo

Twitterin uudelleenbrändäys tuntuu tapahtuneen nopeasti ja yllättäen.

Yhtiön pääkonttorin kyljestä irroitettiin Twitter-kirjaimia jo heti maanantaina, mutta San Franciscon poliisi pysäytti operaation hetkellisesti. Asiasta ei ollut ilmoitettu mitään rakennuksen omistajalle tai sen vartioinnista vastaavalle firmalle.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Musk toimii erikoisella tavalla nimetessään asioita. Myös X-kirjain on ollut hänen elämänsä aikana esillä useaan otteeseen.

Vuonna 2020 Musk sai kanadalaisen muusikon Claire Boucherin eli Grimesin kanssa lapsen, joka nimettiin X Æ A-XII Muskiksi. Etunimi X tulee vanhempien mukaan matematiikassa yleisesti käytetystä tuntemattomasta muuttujasta x.

X-kirjain on myös Muskin omistaman yksityisen avaruusalan yrityksen SpaceX:n nimessä. Lisäksi Muskin omistama sähköautovalmistaja Tesla nimesi autojaan niin, että eri mallien kirjaimista muodostuisi sana ”sexy”.

X.com oli myös Muskin aivan ensimmäinen yhtiön nimi. Verkkopankkialalla toiminut yhtiö liittyi Paypaliin yrityskaupan myötä vuonna 2002. Muskin silloinen yhtiökumppani on kertonut, että X.comin vaihtoehtoisia kirjaimia vuonna 1999 olivat Q ja Z.

Vuonna 2017 Musk osti domainin takaisin Paypalilta. Tuolloin hän sanoi, ettei sille ole suunnitelmia, mutta X.comilla on hänelle suuri sentimentaalinen arvo.

Tämän pohjalle aletaan nyt rakentaa ”kaiken kattavaa” sosiaalisen median alustaa. Monet ovatkin arvioineet, että Musk havittelee X:stä Kiinassa hyvin suositun Wechat-sovelluksen kaltaista alustaa, jossa käyttäjät voivat tehdä lähes kaiken pankkimaksuista päivittäistenkuulumisten kirjoitteluun.

Professori Joshua White kuitenkin huomauttaa Bloombergille, että pankkitoiminnan ja maksujen lisääminen sovellukseen vaatii asiakkaiden luottamusta, mikä saattaa olla hankalaa upouudella nimellä.

– Muskin eräänlaisen ydinfanikunnan ulkopuolisilla on todella vaikeuksia käyttää Twitteriä rahan vaihtamiseen, White arvioi Bloombergille.

