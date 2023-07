Sosiaaliturvaministeri Grahn–Laasonen: Työnteko tulee työikäisillä aina ennen sosiaalitukia

Pääministeri Orpon hallitus aikoo tehdä ensimmäisiä sosiaaliturvaleikkauksia syksyn aikana.

Hallituksen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan ensimmäiset esitykset pyritään samaan ensi vuoden budjettiesityksen yhteyteen ja eduskunnan käsiteltäväksi loppuvuodeksi.

Hallitus tavoittelee muun muassa asumistukeen 360 miljoonan euron leikkauksia. Grahn-Laasosen mukaan myös sen leikkauksissa Suomi seuraa muita Pohjoismaita.

Grahn-Laasosen mukaan asumistuki omistusasuntoihin nostaa vuokria esimerkiksi asuntosijoittajien kautta.

– Tässäkin haetaan yhteispohjoismaista linjaa. Esimerkiksi omistusasumiseen ei jatkossa saa asumistukea, kuten Ruotsissa on jo tehty.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin vuonna 2022 julkaistun tutkimuksen mukaan asumistuki ei tutkimuksen perusteella nosta tuenmaksajien vuokria, mutta pientä vaikutusta vuokriin ei voida täysin sulkea pois.

Näin hallitus tavoittelee työikäisiä töihin

Ministeri Grahn-Laasosen mukaan yhteispohjoismaisuus näkyy myös muissa sosiaaliturvatoimissa.

THL:n Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo moitti vastikään kolumnissaan, että hallituksen linja rankaisee ja leikkaa tuntuvasti nykyisiltä etuuksien saajilta.

Grahn-Laasonen ei Ylen aamun haastattelussa maininnut asumistuensaajien lisäksi muita ryhmiä, joihin hallituksen noin puolentoista miljardin leikkaukset kohdistuvat.

Hallitus pyrkii saamaan kaikki työikäiset työelämään muun muassa työttömyysetuuksien muutoksilla. Hallituksen tavoite on yksinkertaistaa sosiaalietuuksia yhdeksi yleistueksi. Tavoitteena on leikata myös toimeentulotukea, jota annetaan hakemuksesta vain niille, joiden tilanne on kaikkein vaikein.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen toivoi haastattelussa esimerkiksi sitä, että vajaatyökykyisiä palkattaisiin enemmän.

Hän sanoo, että työkyvyttömyyseläke on edelleen yksi tapa tukea työkykynsä menettäneitä.

– Me kannustamme aina työntekoon ensisijaisena vaihtoehtona, kuten jo tehdään muissa Pohjoismaissa. Meillä ei voi olla esimerkiksi kannustinloukkuja työnteolle. Meillä on erittäin haastava väestön ikääntyminen meneillään.

Useat hallituksen sosiaaliturvaetuuksiin kaavaillut toimet kiertävät aikanaan eduskunnan perustuslakivaliokunnan kautta.

