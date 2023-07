Talo öljylämmityksellä ei käy kaupaksi edes kaupungin lähiössä, mutta haja-asutusalueella energiaremontti ei välttämättä kannata

Joensuulainen Matti Varis on toiminut kiinteistönvälittäjänä vuosikymmeniä. Hän on nähnyt erilaisten energiaratkaisujen tulon koteihin, ja nyt hän katsoo myös osan menoa.

– Öljylämmitys on nykyisin monille talon ostajille vaihtoehto, jota ei edes harkita. Joensuun lähiöistäkään öljylämmitteinen kiinteistö ei meinaa löytää ottajaansa, puhumattakaan syrjempää maakunnasta, Varis kertoo havainnoistaan.

Syitä öljylämmityksen vieroksunnalle on useita. Etenkin nuoremmille kodin etsijöille öljylämmitys on energiaratkaisuna vieras, kattilan ja polttimon kanssa ei ole totuttu toimimaan. Lämmitysöljyn hinta ja hinnan heilahtelut huolestuttavat. Yhä useammin valinnassa painaa myös asumisen hiilijalanjälki.

Rakennukset ja rakentaminen tuottavat kolmasosan Suomen ilmastopäästöistä. Hallituksen tavoitteena on, että fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä. Julkinen sektori näyttää esimerkkiä siirtymällä kestävämpään lämmitykseen vuoteen 2024 mennessä.

Energiaviidakon myllerrys hämmentää

– Onhan tässä ennennäkemätön muutos menossa. Ei ihme että vaihtoehtojen viidakko hämmentää talon ostajaa ja omakotitalossa asujaa, kiinteistönvälittäjä Matti Varis toteaa.

– On suorasähköä, kaukolämpöä, öljyä ja maalämpöä. Myös puulla kokonaan tai osittain lämpeäviä taloja löytyy. Siihen vielä lisäksi muun muassa aurinkopaneelit ja erilaiset lämpö- ja ilma-vesilämpöpumput, Varis luettelee.

Sähkön taannoinen raju hintapiikki näkyy vielä selvästi kiinteistömarkkinoilla. Suorasähkö mietityttää. Öljyä on vieroksuttu jo pidempään.

Isoa investointia syytä harkita rauhassa ja porukalla

Ari Hiltunen tarkastaa, huoltaa ja myös poistaa öljylämmitysjärjestelmiä Itä-Suomessa. Tavallisin asiakas on pientalollinen, mutta myös taloyhtiöt ja yritykset kuuluvat asiakaskuntaan.

Avaa kuvien katselu Öljysäiliön tarkastusta säiliön sisällä. Kuva: Ari Hiltunen

– Maakuntia kiertäessä olen huomannut, että uusien energiajärjestelmien myynti on paikoin aika aggressiivista. Sellaisiakin tapauksia on tullut vastaan, että reilusti alle 50 000 euron taloon on iäkkäälle ihmiselle myyty liki 20 000 euron uusi lämmitysjärjestelmä, Hiltunen kertoo.

Ari Hiltunen vinkkaa lähipiiriä olemaan iäkkäiden sukulaisten tukena, jos vanhan talon lämmitysjärjestelmää käydään uusimaan.

Tällä hetkellä Suomessa on vielä reilut 100 000 öljyllä lämpenevää pientaloa. Huomattava osa niistä sijaitsee kasvukeskusten ulkopuolella, ja monien hintataso on vaatimaton. Ison energiaremontin teettäminen ei välttämättä kohenna kiinteistön arvoa.

Elyn tuen ehtii vielä saada seuraavalle lämmityskaudelle

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus jakaa tukirahoitusta öljylämmityksestä kestävään lämmitysmuotoon siirtyville pientalollisille. 44 miljoonan euron potti odottaa ottajiaan.

Vuoden 2022 maaliskuun jälkeen hakemusten määrässä oli iso piikki.

– Tällä hetkellä jonossa on noin tuhat hakemusta, mutta lomien jälkeen sumaa päästään purkaamaan nopeasti. Uskon, että päätöksen tuesta ehtii saada vielä ennen tulevaa lämmityskautta, jos nyt laittaa hakemuksen matkaan, erityisasiantuntija Sabina Mäki Pirkanmaan elystä kertoo.

Noin 30 000 pientalon omistajaa on vaihtanut pois fossiilisia polttoaineita käyttävästä lämmitysjärjestelmästä elyn pönkäämänä kolmen viime vuoden aikana. Tukea saa kohteesta riippuen 4 000 tai 2 500 euroa.

Elyn tuen voi saada vain vakituisesti asuttuun kiinteistöön, vapaa-ajan asuntoja se ei koske.

– 4000 euron avustuksen voi saada, kun vaihtaa öljy- tai maakaasulämmityksen maalämpöön, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön. 2500 euron avustus koskee muihin lämmitysjärjestelmiin siirtyvää, Mäki kertoo.

Ilma-vesilämpöpumppu on noussut melkoiseksi hittituotteeksi, ja sen saatavuus oli välillä huono. Pulaa oli niin laitteen komponenteista kuin asentajistakin.

Tuen hakija, seuraa sähköpostiasi

Esimerkiksi Pohjois-Karjalasta elylle on tullut avustushakemuksia 555 kappaletta. Avustusta on myönnetty 490:lle pientalon omistajalle yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Hakemuksista 204 on Joensuusta.

Pohjois-Savosta hakemuksia on tullut kaikkiaan 964 ja avustusta on myönnetty 825:lle pientalon omistajalle yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Kuopion osuus hakemuksista on 252 kappaletta.

– Jonkun verran, noin 12 prosenttia, olemme joutuneet tekemään kielteisiäkin tukipäätöksiä. Silloin meille ei ole toimitettu kaikkia tietoja ja liitteitä, joita päätös edellyttää. Sähköpostia kannattaa seurata hakemuksen teon jälkeen, että saadaan kaikki tarvittavat tiedot kasaan.

– Joskus tuki jää kiinni myös siitä, ettei vanhaa laitteistoa ole syystä tai toisesta haluttu poistaa, erityisasiantuntija Sabina Mäki kertoo.

Valtion kestävän kehityksen yhtiöstä Motivasta muistutetaan, että tapauskohtaisesti on selvitettävä, millaisiin energiamuotoihin öljyn voi vaihtaa. Maalämpö ei ole kaikkialla mahdollinen, ja ilma-vesilämpöpumppu on osattava mitoittaa kiinteistön ja asuinalueen pakkaslukemien mukaan.