Siikaparvien nousua odotellaan Tornionjoen Kukkolankoskella, toistaiseksi saalis on ollut vaatimatonta

Tornionjoen Kukkolankoskella odotetaan siikaparvien nousua jokeen. Siikaa on lipottu runsaan viikon verran, lippoamalla saadut siikasaaliit ovat olleet vielä maltillisia.

Myös huono lohikesä on näkynyt lippoajien saaliissa. Parhaimpina kesinä lohta on tullut lipolla noin 300 kappaletta, kun tänä kesänä jäätiin alle sadan.

– Tänä kesänä on ollut poikkeuksellisen hankalat vesiolosuhteet. Vesi on ollut liian matalalla. Vesi laski kevään suuren tulvan jälkeen nopeasti, kertoo Kukkolankosken osakaskunnan koski-isäntä Markku Alanärä.

Avaa kuvien katselu Markku Alanärä hoitaa Kukkolankosken osakaskunnan koski-isännän virkaa. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Tornionjoen viikkorauhoitus koskee lohen ja siian kohdalla myös lippoajia. Kukkolankoskella toivotaan lippoajien tasavertaista kohtelua verrattuna muihin kalastustapoihin Tornionjoella.

– Me tietenkin toivotaan, että ollaan tasa-arvoisia muiden suhteen. Kun muut saa alkaa pyytämään lohta 1.6. uistimella, niin me pääsemme lippoamaan lohta 8.6. Tätä monesti perustellaan, että päästetään isompaa kalaa menemään ylemmäs jokeen, mutta kyllä rajoitusten pitäisi samalla lailla koskea meitäkin.

Viikkorauhoitus vie lippoajilta jonkin verran lippousvuoroja.

– Pitää vain muistaa, kun nämä on uusia asioita: lohen lippoamiselle viikkorauhoitus on tänä kesänä käytössä ensimmäistä kertaa ja viime vuonna se alkoi siialle. Nyt saa kuitenkin kalastaa lipolla koko kesän 8.6 alkaen aina syyskuun 15. päivään saakka.

Markku Alanärä muistuttaa, että lippoajat kalastavat pienemmän määrän lohta, mitä muilla välineillä kalastetaan.

Avaa kuvien katselu Tornionjoesta riittää myös siikaa vastarannan Kukkolaforssenille, joka on Ruotsin puolella. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Unescon luetteloon ehkä vuonna 2025

Tornionlaakson koskikalastusperinne nimettiin kesäkuussa Ruotsissa ehdokkaaksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Toiveissa on saada Suomi virallisena hakijana mukaan monikansalliseen hakemukseen ensi syksyn aikana, kertoo perinteenharjoittaja ja hankeaktiivi Markku Vaaraniemi.

– Tilanne on siinä mielessä hyvä, että pääsimme Ruotsin viralliseksi ehdokkaaksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon. Kun Suomi tekee päätöksen syksyllä, niin sitten ehkä 2025 vuonna olemme sitten luettelossa.

Kukkolankosken lippoajilta tämä vaatii, että elävästä perinteestä pidetään huolta.

– Meidän pitää kalastaa ja jakaa siikaa niin kuin ennenkin. Lisäksi kunnostamme näitä paikkoja ja rakennuksia täällä Kukkolankoskella. Kalapuohin me olemme kunnostaneet nyt sopivaksi kylmäketjuun, kylmäkoneet on uusittu, lattiat on hygieenisiä ja siellä on lämpötilamittaukset, kertoo Vaaraniemi.

Avaa kuvien katselu Markku Vaaraniemi on siian ja koskikalastusperinteen puolestapuhuja. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Markku Vaaraniemi muistuttaa, että kestävä kalakanta on elinehto Kukkolankosken koskikalastusperinteen harjoittajille. Vaaraniemen mukaan etusijalla tulee olla siika ja lohi toisena.

– Tärkeää on myös, että matkailijat näkevät, että täällä tulee kalaa ja on lippoajia. Eivät äijät viitsi tuolla krenkussa tyhjää olla, kyllä se vaatii sitä kalaa. Toivottavasti onnistumme olemaan mukana siinä suojelussa, että kalakanta pysyy kestävänä.