Lintuinfluenssaa ei ole vielä todettu ihmisillä, mutta terveysviranomaiset varautuvat siihen – näin se tapahtuu

Lintuinfluenssalle altistuneita ihmisiäkin testataan tällä hetkellä tartunnan varalta. Kaikki altistuneet ovat olleet negatiivisia.

STM:n Tuula Helanderin mukaan eri virastot koordinoivat tilannetta yhdessä, ja kaikkiin skenaarioihin on varauduttu koronasta saaduilla opeilla.

Lääkäreitä on ohjeistettu toiminnan ja testaamisen varalta ja yhteistyötä tiivistetty laboratorioiden kanssa.

– Siipikarjatiloilla työskentelevät ovat erityistarkkailussa. Erityishuomio, jos henkilölle kehittyy hengitystieinfektio.

Pohjalaismaakunnissa lintuinfluenssaa on havaittu turkistarhoilla ja Ruokavirasto määrää eläimiä lopetettavaksi. Alueella on tehty jonkin verran testejä, joissa on ollut epäilys lintuinfluenssan tarttumisesta ihmisiin. Nämäkin testit ovat osoittautuneet negatiivisiksi.

Testien määrä vielä pieni

Keski-Pohjanmaalla lintuinfluenssaa on todettu turkiseläimillä ja linnuilla runsaasti. Ihmisiä on hakeutunut altistusepäilyjen vuoksi maakunnassa testeihin runsaat kymmenen kertaa.

Myös Etelä-Pohjanmaalla ihmisiä on testattu altistusepäilyissä. Testejä ihmisille on tehty kymmenkunta.

– Alueellamme todetut lintuinfluenssatapaukset linnuilla ja turkiseläimillä ovat aiheuttaneet jonkin verran yhteydenottoja niin infektioiden torjunnassa, kiirevastaanotoilla kuin päivystyksessäkin. Altistumisia lintuinfluenssavirukselle on ollut, mutta yhtään tartuntaa ihmiseen ei ole todettu, infektioylilääkäri Elina Kärnä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelta sanoo.

Pohjanmaalla ei ole todettu yhtään todennettua lintuinfluenssa tapausta luonnonvaraisilla linnuilla tai turkistarhoilla. Tästä syystä testausmäärät ovat jääneet myös vähäisiksi. Pohjanmaan hyvinvointialueella testejä on tehty yksi.

– Henkilö työskentelee työalalla, jossa tulee jatkuva altistuminen kuolleiden eläinten kanssa, kertoo vs. infektiotautien ylilääkäri Genet Segaro.

Altistumisia lintuinfluenssavirukselle on ollut, mutta yhtään tartuntaa ihmiseen ei ole todettu Infektioylilääkäri Elina Kärjä

THL:n mukaan altistuminen on mahdollista, jos henkilö

on käsitellyt siipikarjaa tai luonnonvaraisia lintuja tai nisäkkäitä, joilla epäillään tai on todettu lintuinfluenssavirusinfektio, eikä henkilö ole suojautunut asianmukaisesti

on osallistunut puhdistustoimiin tilalla, jossa on varmistettu lintuinfluenssavirusinfektio

oleskellut samassa tilassa henkilön kanssa, jolla epäillään tai on varmistettu lintuinfluenssavirusinfektio

Lintuinfluenssan oirekuva vaihtelee virustyypeittäin. Myös lieväoireisen taudin taustalla voi olla lintuinfluenssa.

Tartunta hyvin epätodennäköinen

Lintuinfluenssatartuntoja on todettu viime aikoina Euroopassa useilla nisäkäslajeilla ja hiljattain yhdellä ihmisellä Euroopassa.

Vaikka korkeapatogeenisen lintuinfluenssan tartunnat ovat ihmisillä äärimmäisen harvinaisia, eikä tartuntoja ihmisestä toiseen ole todettu, seuraa THL tilannetta tarkasti.

Genet Segaron mukaan saadun tiedon mukaan ihmistartunta tapahtuu, mikäli on toistuvasti lintuinfluenssaa sairastavien lintujen kanssa tekemisissä.

– Tämäkin on äärimmäisen harvinaista, Segaro kertoo.

Mikäli lintuinfluenssatartunta todettaisiin, olisivat varotoimenpiteet huomattavasti pienemmät kuin mitä koronapandemian alkuaikoina.

– Lintuinfluenssa ei tartu herkästi ihmisten välillä, eikä ole osoitettu, että se tarttuisi ihmisten välillä. Se vaatisi viruksen muuntumisen. Covid19-virus tarttui juuri ihmisten välillä, Segaro kertoo.

Keski-Pohjanmaalla varaudutaan

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella Soitessa varaudutaan lintuinfluenssaan laatimalla yhteispäivystykselle ja vuodeosastoille ohjeistuksia, jotka pohjautuvat THL:n suosituksiin.

Taudin ei ole todettu tarttuneen ihmisiin Suomessa, mutta vuodeosastoilla on hyvä varmuuden vuoksi olla valmius ottaa vastaan lintuinfluenssaa sairastavia potilaita, toteaa sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Arto Nieminen Soitesta.

Koska lintuinfluenssaa on tavattu Keski-Pohjanmaalla linnuissa ja turkiseläimissä, mahdollinen tartunta on herättänyt ihmisissä huolta. Alueella on jo testattu ihmisiä, joilla on esiintynyt lintuinfluenssaan sopivia oireita ja joilla on ollut altistumisia lintuinfluenssalle.

– Henkilö haastatellaan ja selvitetään, onko kyseessä oikea altistus. Sitten keskustellaan infektiolääkärin kanssa, joka tarvittaessa ottaa yhteyttä THL:ään. Jos tartunnan mahdollisuus on oikeasti olemassa, käynnistyy todella iso pyörä, joka sisältää näytteiden ottoa ja niiden lähettelyä Helsinkiin, avaa Nieminen.

Iso pyörä ei ole vielä käynnistynyt. Kaikki testit ovat ihmisillä olleet negatiivisia.

Myös Etelä-Pohjanmaalla toimintaohjeet valmisteilla

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueella infektioiden torjuntayksikkö on valmistellut toimenpideohjeen ja varautumissuunnitelman diagnostiikan, suojautumisen, hoito-ohjeiden, tiedottamisen sekä muiden asioiden suhteen.

Ohjeita päivitetään tarvittaessa THL:n uusimpien tietojen mukaan.

– Kirjallisia ohjeita on jaettu toimijoille niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin, Kärnä toteaa.

Kansalaisia on hyvinvointialueen some-tiedotteissa varoitettu koskemasta kuolleisiin lintuihin ja eläimiin.

– Tilannetta seurataan tarkoin ja yhteyttä pidetään THL:n ja myös muun muassa ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääketieteen suuntaan.

Lintuinfluenssa ei tartu herkästi ihmisten välillä, eikä ole osoitettu, että se tarttuisi ihmisten välillä. Se vaatisi viruksen muuntumisen. Infektiotautien ylilääkäri Genet Segaro

Virus voisi muuntuneena olla vaarallinen ihmiselle

Voiko ennakoida, syntyykö lintuinfluenssasta samantyyppinen ongelma kuin korona oli?

– Se riippuu siitä, muuntautuuko tämä lintuinfluenssa sellaiseksi, että se pystyy leviämään ihmisten keskuudessa eli ihmisestä toiseen. Jos sellainen mutaatio syntyy, niin kyllä tässä sitten on potentiaalia moneenkin, analysoi Arto Nieminen.

Lintuinfluenssa eli H5N1 on aiemmin tarttunut linnuista ihmisiin ja levinnyt paikallisesti. Muun muassa Duodecimin Mikrobiologian oppikirja -artikkelin mukaan vuosina 2003–2020 Aasiassa ja Afrikassa lintuinfluenssaan sairastui noin 860 ihmistä.

Nieminen toteaa, että noissa tapauksissa ihmisiä myös kuoli virukseen ja kuolleisuus oli sairastuneiden joukossa korkea, tilastojen mukaan jopa 30–50 prosenttia.

Suomessa nyt liikkuvan lintuinfluenssavirusmuunnoksen ei ole toistaiseksi todettu tarttuneen ihmisiin. Tautia on tavattu lukuisissa linnuissa monella paikkakunnalla, mutta silti tartuntoja ihmisillä ei ole todettu.

Varovaisuutta tarvitaan

Lintuinfluenssavirusten on maailmalla todettu tarttuneen ihmisiin sairastuneista eläimistä, mutta levitäkseen ihmisten välillä viruksen täytyisi muuntua.

– Muuntumista voisi tapahtua esimerkiksi, jos samalle ihmiselle sattuisi lintuinfluenssavirus ja ihmisen influenssavirus ja virukset vaihtaisivat geenejä keskenään.

Jotta muuntumiseen asti ei mentäisi, ihmisiä kehotetaan olemaan varovaisia kuolleita lintuja ja lintuinfluenssaan sairastuneita eläimiä käsitellessään.

Eläinlääkintäviranomaiset ovat jakaneet ohjeita, kuinka esimerkiksi kuolleita lintuja kohdattaessa tulee menetellä.