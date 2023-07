Saksalaisbloggaaja sanoo, että Suomessa lapsia kohdellaan hienosti Saksaan verrattuna: ”Suomessa koen, että lapset ovat osa yhteiskuntaa”

Suomessa kohdellaan lapsia tylysti julkisilla paikoilla, sanoivat Ylen jutun haastateltavat alkuviikosta.

Jutussa pienen lapsen äiti kertoi tapauksista, joissa tuntemattomat aikuiset puhuivat lapselle rumasti tai halusivat lapsen poistuvan paikalta. Juttu herätti paljon keskustelua.

Suomea tunteva saksalainen kirjailija ja perhebloggaaja kokee, että Saksaan verrattuna Suomessa asiat ovat kuitenkin hyvin.

– En ole koskaan kokenut vihamielisyyttä, kun olen ollut Suomessa lasteni kanssa, Nathalie Klüver sanoo.

– Täällä ilahdun aina siitä, että ihmiset ovat ystävällisiä ja hymyilevät lapsille. Se on ihan toista kuin Saksassa.

Lyypekissä asuvan Klüverin isä on suomalainen, ja Klüver perheineen on viettänyt Suomessa paljon aikaa. Parhaillaan he ovat kesälomalla lounaissaaristossa.

Toisin kuin Suomea, Saksaa voi Klüverin mukaan sanoa lapsivihamieliseksi maaksi. Tämä tulee hänen mukaansa esiin monella tavalla. Ihmisten asenteet ja käytös ovat yksi asia, mutta lapset jätetään myös huomioimatta lainsäädännössä ja esimerkiksi julkisten tilojen suunnittelussa.

– Suomessa koen, että lapset ovat osa yhteiskuntaa. Tässä on iso ero Saksaan verrattuna, Klüver sanoo.

Klüverin tarkoitus ei ole kiistää muiden kokemuksia, vaan hän puhuu aiheesta tässä jutussa omasta näkökulmastaan.

”Saksassa moni on unohtanut, millaista on tavallinen lapsen käytös”

Nathalie Klüverin viime vuonna ilmestynyt kirja käsittelee lapsivihamielisyyden syitä ja seurauksia Saksassa.

Asenteet ovat Klüverin mukaan niin tylyjä, että lapsiperheet eivät koe olevansa tervetulleita julkisille paikoille.

Klüverillä on kolme lasta: 12-, 9- ja 5-vuotiaat. Kun perhe matkustaa Saksassa junalla ja lapset ovat hieman tavallista äänekkäämpiä, ihmiset katsovat vihaisesti tai komentavat olemaan hiljaa, Klüver sanoo.

Ravintolassa Klüver kertoo joutuvansa toistuvasti tilanteeseen, jossa hänet käännytetään lastensa kanssa ovelta.

– He sanovat, että pöytiä ei ole, jos ei ole varausta. Heti meidän jälkeemme tulevat aikuiset kuitenkin saavat pöydät, vaikka heilläkään ei ole varausta, Klüver sanoo.

– Suomessa näin ei ole käynyt koskaan.

Avaa kuvien katselu Nathalie Klüver sanoo, että Suomessa hän ei ole koskaan tuntenut, ettei olisi lasten kanssa tervetullut. Kuva: Nathalie Klüver

Klüverin mukaan Saksassa lapsiperheet välttelevät monia ravintoloita tai uskaltavat käydä syömässä vain alkuillasta, kun muita ei ole paikalla.

Asenteiden takia perheet pysyttelevät usein mieluiten omissa oloissaan tai toisten perheiden seurassa. Noidankehä on valmis: Kun lapset eivät ole näkyvillä, heidän olemassaolonsa unohtuu, Klüver sanoo.

– Saksassa moni on unohtanut, millaista ihan tavallinen lapsen käytös on.

Tutkija: Lapsivihamielisyys on aikakauden oire

Lapsivihamielisyys ilmentää nykyajalle ominaisia yhteiskunnallisia piirteitä, uskoo dosentti Liisa Karlsson Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta.

Näihin kuuluvat niin itsekeskeisyys kuin erilaisuuden torjuminen.

– Meillä on ylipäätään kunnioitus ja arvostus eri tavalla ajattelevia ja toimivia kohtaan vähentynyt, mikä näkyy vaikkapa vihapuheessa ja someraivossa, Karlsson sanoo.

Vaikka ymmärrys ja arvostus lapsia kohtaan on kuluneen sadan vuoden aikana parantunut Karlssonin mukaan huomattavasti, nykypäivänä on yleisemminkin vallalla tapa sanoa suoraan ja rumastikin, jos jokin itselle vieras asia ei miellytä.

Sama ilmiö on havaittavissa monissa eri maissa.

– Lapsethan toimivat eri tavalla kuin aikuiset. He voivat olla äänekkäämpiä ja liikkuvaisempia.

Ylen aiempaan juttuun haastateltu Katja Särkkä kertoi vastenmielisestä kommentista, jonka hänen lapsensa joutui kuulemaan Helsingin julkisessa liikenteessä.

Vertailevaa tutkimusta lapsiin kohdistuvista asenteista eri maissa ei ole tiettävästi juurikaan tehty. Moni suomalainen ajattelee kuitenkin omien kokemustensa perusteella, että muissa maissa suhtautuminen lapsiin on myönteisempää ja avoimempaa kuin Suomessa.

Karlssonin mukaan voi sanoa, että maan tapakulttuurilla on vaikutusta siihen, miten lapsiin suhtaudutaan julkisissa tiloissa.

– Jos aikuisetkin ovat vilkkaampia, puheliaampia ja liikkuvaisempia, toleranssi sietää lapsia voi olla parempi, Karlsson sanoo.

Myös kulttuurissa, jossa ollaan totuttu suurempaan monimuotoisuuteen, voidaan olla suvaitsevaisempia kaikenlaista erilaisuutta, myös pieniä lapsia kohtaan.

”Suomessa lapset otetaan huomioon tilojen suunnittelussa”

Suomen tapakulttuurissa arvostetaan yleisesti hiljaisuutta, yksityisyyttä ja omaa tilaa. Siihen lasten luontainen tapa toimia ei välttämättä istu yhtä luontevasti kuin toisenlaiseen tapakulttuuriin.

Toisaalta Suomessa yhteiskunnan instituutiot huomioivat lapsen verrattain vahvasti. Maailmankuuluja ovat Suomen koulutusjärjestelmä, varhaiskasvatus, neuvola, äitiyspakkaukset ja mahdollisuus tasavertaisiin vanhempainvapaisiin.

– Suomessa lasta huomioidaan monissa asioissa enemmän kuin toisissa kulttuureissa, Karlsson sanoo.

Avaa kuvien katselu Lapsia leikkimässä Berliinin Prenzlauer Bergissä maaliskuussa 2020. Saksassa suljettiin leikkipuistoja koronapandemian alussa. Kuva: Alexander Becher / EPA

Myös kirjailija Nathalie Klüverin kokemus on, että Suomessa lapset otetaan arjessa huomioon eri tavalla kuin Saksassa.

Kyse on osin pieneltä tuntuvista asioista, joista syntyy iso kokonaisuus. Klüver luettelee esimerkkejä:

Suomessa moniin paikkoihin voi mennä lastenrattaiden kanssa, ja rattaille on säilytystilaa esimerkiksi junissa. Saksassa rattaiden tuominen on usein erikseen kielletty. Junayhtiö Deutsche Bahn ohjeistaa, ettei rattaita tuotaisi junaan, koska niille ei ole paikkaa.

Suomessa vessoissa on lapsille usein matalampi lavuaari tai koroke, jolle he voivat nousta pestäkseen kätensä. Myös vaipanvaihto onnistuu Suomessa julkisissa vessoissa. Saksassa se on mahdollista vain naisten puolella, jos tila on ylipäänsä järjestetty.

– Saksassa julkisten tilojen suunnittelussa ei ajatella lapsia. Tässä on valtava ero maiden välillä, Klüver sanoo.

Saksan suurissa kaupungeissa kuten Berliinissä ja Hampurissa on toki hienoja leikkipuistoja. Mutta ne ovat poikkeus, eivät normi, Klüver sanoo.

Avaa kuvien katselu Lasten festivaali berliiniläisessä Görlitzerin puistossa elokuussa 2019. Kuva: AOP

Koronapandemia näytti lasten paikan yhteiskunnassa

Saksassa lapsivihamielisyys näkyy Nathalie Klüverin mukaan myös muun muassa asumiseen, verotukseen ja työelämään liittyvässä lainsäädännössä.

Viimeistään koronapandemia osoitti lasten aseman yhteiskunnassa. Koulut ja päiväkodit olivat kiinni vielä pitkään sen jälkeen kun kauppakeskukset, ravintolat ja jalkapallo-ottelut oli jo avattu yleisölle.

Klüverin mielestä se todisti, että poliittisia päättäjiä ei kiinnostanut, miten rajoitukset vaikuttivat lapsiin.

Yksi selitys on Klüverin mukaan äänestäjien korkea keski-ikä. Sen seurauksena päätöksentekijöiksi sekä liittovaltion että paikallishallinnon tasolle valitaan ikääntyneempiä ihmisiä, jotka eivät Klüverin mukaan muista ajatella lapsia ja lasten tulevaisuutta.

– Pienten lasten vanhemmilla ei ole samalla tavalla aikaa lähteä politiikkaan. Tämä on suuri ongelma, Klüver sanoo.

Hän ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi äänestysiän laskemista 16 vuoteen. Jos nuorten äänestäjien määrä kasvaisi, lasten ja nuorten tarpeita ei voisi sivuuttaa niin helposti.

Myös lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen erikoistunut dosentti Liisa Karlsson painottaa lasten kuulemisen tarvetta.

Kun Karlssonin oma tytär oli viisivuotias, tämä saneli äidilleen itse keksimänsä kirjan. Kirjan nimeksi tuli Ihminen ja lapset.

– Lapsen antama kirjan nimi kuvaa, ettei ole selvää, ovatko lapset aikuisten mielestä ihmisiä vai ovatko nämä kaksi jotenkin eri asioita. Se pistää miettimään, miten lapsista oikeasti ajatellaan ja onko heille tilaa yhteiskunnassa, ravintolapöydässä, bussissa tai junassa.