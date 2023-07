Motocross sai jäädä, kun Kasperi Laiho, 9, ihastui kilpaveneisiin ensi näkemältä – nyt edessä on ensimmäinen kisa: "Vähän kuin rallia ajaisi"

Kasperi Laiho, 9, on harjoitellut kilpaveneiden SM-kisoja varten yhdessä isänsä Jussi Laihon kanssa. Video: Jarkko Heikkinen.

Kilpaveneilyn SM-kisat alkavat heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Vaasassa. Yksi osallistujista on vaasalainen Kasperi Laiho, jolle kisa on ihka ensimmäinen.

Se oli kertalaakista selvä.

Kasperi Laiho, 9, oli viime kesänä ensimmäistä kertaa elämässään katsomassa ratamoottorivenekilpailua kotikaupungissaan Vaasassa.

Pikkupojasta motocrossia harrastanut Kasperi päätti siltä istumalta vaihtaa lajia.

– Sanoin iskälle, että haluan mieluummin kilpaveneen kuin crossin.

Asiaan vaikutti toki sekin, että hänelle oltiin parhaillaan hankkimassa isompaa pyörää eikä hänellä ollut sillä hetkellä pyörää lainkaan.

Motocross-pyörän osto sai jäädä. Kilpaveneet olivat tehneet lähtemättömän vaikutuksen.

Mikä niissä oikein kiehtoo?

– Ainakin se vauhti, Kasperi miettii.

– Ja se on vähän sellaista rallia.

Avaa kuvien katselu Kilpaveneillessä Kasperilla täytyy olla yllään panssarituetut liivit sekä kilpailuhyväksytty kypärä nuorille. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Isä ja poika treenaavat ajamista saaristossa

Tänä kesänä Kasperi Laiho osallistuu jo ensimmäistä kertaa kilpavenekilpailuun.

Vaasassa järjestetään viikonloppuna kilpaveneiden SM-kauden avausosakilpailu. Kasperi kisaa 7–12-vuotiaille tarkoitetussa GT10-luokassa.

Tulevia kilpailuja varten hän on harjoitellut kesän aikana ahkerasti, useana päivänä viikossa.

Isän kanssa kilpa-ajoa on treenattu niin, että Kasperilla on kilpakypärässään kuulokkeet ja mikrofoni yhteydenpitoa varten, ja isä antaa omassa veneessään ohjeita Kasperille puhelimitse.

Avaa kuvien katselu Isä pitää Kasperiin yhteyttä puhelimitse, kun he harjoittelevat saaristossa kilpaveneilyä. Kasperilla on kypärän sisällä mikrofoni ja kuulokkeet. Kuva: Jaana Mattila / Yle

Kilpailuissa yhteydenpito ja neuvojen antaminen on kielletty, mutta saaristossa harjoiteltaessa isä ohjeistaa pienellä veneellä liikkuvaa poikaa jo turvallisuudenkin takia.

– Olemme ajelleet siinä venesatamamme edessä. On kierretty ja kokeiltu, kuinka kovaa vene menee. Mökillä on myös harjoiteltu ja kierretty vähän saaristoa, Kasperi kertoo.

Harrastus on koko perheen yhteinen. Isä Jussi Laiho kertoo, että esimerkiksi kilpailuissa äiti ja pikkusisko ovat mukana varikolla.

Veneily on kuulunut muutenkin Laihon perheen vapaa-ajan viettoon jo pitkään. Jussi Laiho muistelee saaneensa ensimmäisen oman veneen noin 10-vuotiaana.

– Siitä asti olen veneillyt, ja todella paljon myös perheen kanssa veneillään. Sen takia tämä harrastus Kasperille vähän tulikin: se on lähellä sydäntä.

Ei kallis harrastus

Isän mukaan pojan kilpaveneily ei ole kallis harrastus. Hän arvioi, että uutena lasten kilpaveneiden hinta voi olla noin 5 000 euroa, mutta käytettynä saa kyllä halvemmalla.

– Käytettynä mekin sen ostimme.

Varsinaiseen ajamiseen taas ei kulu juuri ollenkaan rahaa.

– Kilpaveneessä on pieni ja virittämätön vakiomoottori, joten se vie vain vähän bensaa. Sillä saa myös ajaa missä vaan, toki aikuisen valvonnassa, mutta ei tarvitse erikseen lähteä ja varata mitään ratoja ja maksaa niistä, Jussi Laiho toteaa.

Motocrossiin verrattuna kilpaveneily on Kasperin mielestä vauhdikkaampaa ja helpompaa, ainakin ohjaaminen – veneessä kun on ratti. Siinä on myös jalalle kaasupoljin sekä vaihde eteen, taakse ja vapaalle.

Tältä näyttää Kasperi Laihon kilpaveneessä, kun hän ajaa sillä.

Vetten päällä noin 50 kilometrin tuntivauhtia kiitävää pikkuvenettä hän ei sanoisi silti kiikkeräksi.

– Aalloissa se voi vähän sitä olla.

Kasperi myöntää, että tuleva kilpailu jännittää vähäsen. Tavoite on kuitenkin selvä.

– Ei ainakaan viimeisenä maaliin.

Veneistä ei lähde kovaa ääntä

Vaasa Powerboat Race 2023 -kilpailussa on yhteensä neljä luokkaa ja osallistujia noin 40. Noin kilometrin pituinen kilparata on merkitty poijuilla ja ajetaan Vaasan kaupungin edustalla Sisäsatamassa.

Valtavaa pärinää radalta ei kuitenkaan kuulu, sillä järjestelyistä vastaava Sandra Roms Suomen purjehdus ja veneily -yhdistyksestä kertoo kilpaveneissä olevan vakiokuntoisia, virittämättömiä perämoottoreita.

Niissä suurimmat konetehot ovat 60 hevosvoimaa, mikä tarkoittaa, ettei niistä lähde kovaa ääntä.

– Isoimmat veneet pääsevät radalla yli 100 kilometrin tuntivauhtiin, ja pienemmät kilpaveneet menevät noin 50 kilometriä tunnissa, Roms toteaa.

Jokaisessa luokassa ajetaan harjoitukset ja neljä kilpailulähtöä. Rata-alue Sisäsatamassa on suljettuna muulta veneilyltä silloin, kun siellä ajetaan kilpaa. Muuna aikana veneily on mahdollista.

Kilpailua järjestävät yhteistyössä Suomen purjehdus ja veneily -yhdistys, Vaasan moottorikerho, Vaasan kaupunki ja Visit Vaasa.

Tapahtuma on kaikille avoin ja varikkoalueelle on vapaa pääsy.