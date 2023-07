Mikael Hautamäki, 22, saa satoja Tinder-matcheja, muttei käy yhdenkään kanssa treffeillä – yhä useampi svaippailee täysin ilman odotuksia

”Minun Tinderin käytössäni ei ole mitään pointtia. Se on vain peli”, Mikael Hautamäki sanoo.

Oululainen Mikael Hautamäki, 22, on ollut Tinderissä nelisen vuotta. Yksilläkään Tinder-treffeillä hän ei ole käynyt eikä oikeastaan haluaisikaan.

Hän ei odota löytävänsä sovelluksen kautta seksiä tai kumppania, vaan selailee profiileja huvin vuoksi. Matcheja on tullut useita satoja.

– Se on kiva peli, ja kauniita ihmisiä katson mielelläni. Haen osumia, jotta saan boostia itsetunnolleni ja varmuutta haluttavuudestani.

Peräti puolet deittisovellus Tinderin käyttäjistä ei etsi treffejä tosielämässä, kertoo yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston tuore tutkimus.

– On kiinnostavaa, miksi monet käyttävät paljon aikaa deittisovelluksessa, jos eivät halua löytää treffiseuraa, sanoo psykiatrian ja käyttäytymistieteiden professori Elias Aboujaoude yliopiston tiedotteessa.

Kyselytutkimukseen vastasi lähes 1 400 17–84-vuotiasta englanninkielistä Tinderin käyttäjää.

Tutkimukseen osallistuvat kertovat Tinderin palvelevan samaa tarkoitusta kuin some ylipäänsä. Moni käyttää sovellusta viihtymiseen tai itsetunnon pönkittämiseen.

Mikael Hautamäki kertoo, että pelaa Tinderiä kesken baari-illan tai vessassa käydessään. Video: Simo Pitkänen / Yle

Seksuaalisuuteen erikoistunut kirjoittaja ja puhuja Jenni Janakka ei ole tutkimustuloksesta lainkaan yllättänyt. Hän on perehtynyt Tinderiin suositussa Himocast-podcastissaan ja Himokirja-teoksessaan.

– Tinderin selaamisen syy on harvoin yksioikoisesti se, että haen nyt seksiä, suhdetta tai rakkautta. Tinder ei edellytä, että käyttäjä on tositarkoituksella liikenteessä. Se on hyvä paikka itsetutkiskelulle, egobuustaukselle ja hupailulle.

Sonja Makkonen iloitsee, kun matchaa hyvännäköisten kanssa

Myös kuopiolainen Sonja Makkonen, 21, selailee Tinderiä täyttääkseen tylsiä hetkiä.

Tällä hetkellä hänellä on noin 800 matchia. Treffeillä hän on käynyt viimeisen vuoden aikana kahdesti.

– Jos sattuisin löytämään mielenkiintoisen treffikumppanin, olisin iloinen. En kuitenkaan odota saavani Tinderistä yhtään mitään. Käytän sitä, jos on tylsää. Kohottaahan se myös itsetuntoa.

Avaa kuvien katselu Mikael Hautamäki ei odota löytävänsä deittisovelluksesta rakkautta tai seksiä. Sen sijaan hän toivoo aitoja kohtaamisia oikeassa elämässä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Makkonen kertoo, ettei hänen profiilissaan lue oikeastaan mitään. Siksi hän ajattelee, että matchit tulevat täysin ulkonäön perusteella.

– Se tuntuu hyvältä varsinkin, jos saan matchin itseäni paremman näköiseltä.

Kirjoittaja ja puhuja Jenni Janakka sanoo, että moni käyttää Tinderiä peilinä, jolta kysytään, kelpaanko minä tai riitänkö minä.

Sonja Makkonen olettaa, että valtaosa hänen matcheistaan käyttää Tinderiä samalla asenteella kuin hän itse.

– Jos jotkut sieltä oikeasti jotain hakisivat, ehkä he olisivat valikoivia oikealle svaippaamisen kanssa ja laittaisivat herkästi matchin sattuessa viestiä.

Matalilla odotuksilla ei pety, mutta tuskin löytääkään mitään

Sovelluksen ilmaisprofiili sallii Mikael Hautamäelle kellonkierroksen välein 50 uutta tykkäystä. Hän käyttää ne aina välittömästi. Keskusteluja hän kuitenkin aloittaa ani harvoin ja vastaa viesteihin laiskasti.

– Koetan välttää puisevaa: ”moi mitä kuuluu, mitä teet työksesi” -linjaa. Pitäisi olla joku iskurepliikkipankki, mutta luovuuteni ei riitä niiden keksimiseen. Minä vain svaippailen ja luotan, että tosielämässä tulee kiinnostavia naisia vastaan.

Avaa kuvien katselu Mikael Hautamäki ei halua etäsuhdetta. Silti hän välillä svaippailee ihmisiä parin–kolmensadan kilometrin päässä, koska Oulun tarjonta on loppunut. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Hautamäki sanoo olevansa on–off-suhteessa Tinderin kanssa. Hän saattaa pysyä kuukausia poissa, mutta palaa lopulta aina sovelluksen pariin.

– Ehkä olen riippuvainen Tinderistä samaan tapaan kuin Instagramista. Kummastakaan en pidä, mutta käytän niitä tylsinä hetkinä.

Stanfordin yliopiston tutkimuksen mukaan deittisovelluksen käyttö voi lisätä masennus- ja ahdistusoireita. Se voi myös heikentää itsetuntoa, vaikka moni tulee Tinderiin hakemaan iloa ja huomiota.

Erityisesti pakonomaisella Tinderin käytöllä ja mielenterveysongelmilla on tutkimuksissa huomattu olevan yhteys.

Avaa kuvien katselu Mikael Hautamäen deittailu ei toistaiseksi ole tosielämässä onnistunut sen paremmin kuin sovelluksissa. ”En lähesty ketään, enkä tee aloitteita. Siitä se on kiinni.” Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Jenni Janakka uskoo, että Tinderin kulta-ajat alkavat olla takanapäin. Moni pelaa sovellusta, mutta harva aloittaa keskusteluja, koska ei usko niiden johtavan mihinkään.

– Siihen on helpompi suhtautua ”pitäkää tunkkinne” -asenteella. Matalilla odotuksilla suojellaan itseä pettymykseltä. Se on luonnollista mutta toisaalta sääli, koska kuoressa ollessaan ihminen ei anna uusille suhteille ja rakkaudelle mahdollisuutta, Janakka sanoo.

