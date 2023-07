Turvaistuin pelasti kaksi pientä lasta rajussa kolarissa, jossa auto pyörähti kolmesti ympäri kattonsa kautta

Kaksi henkilöautoa kolaroi tänään aamupäivällä valtatie 6:lla, Valtimon pohjoispuolella.

Valtatietä ajanut auto törmäsi kolmion takaa tulleen henkilöauton etukulmaan hieman ennen kello 15. Törmännyt auto pyörähti iskun voimasta kolme kertaa kattonsa kautta ympäri.

Autossa oli kuljettaja ja kolme matkustajaa. Kyseessä oli pelastustyönjohtaja Reijo Salomaan mukaan perhe, jossa oli kaksi hyvin pientä lasta.

– Pienokaisia ihan, mutta onneksi he olivat turvaistuimissa ja näytti siltä, että he eivät loukkaantuneet. Heidät on viety terveydenhuollon tarkistettavaksi. Sieltä saamme sitten varmuuden, että mitään vakavaa tai sisäistä vammaa ei ole.

Yksi autossa olleista loukkaantui vakavasti ja hänet toimitettiin KYSiin hoidettavaksi.

Auto vaurioitui pahasti.

Kolmion takaa tulleessa autossa oli kyydissä vain kuljettaja.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan onnettomuudessa loukkaantui lisäksi yksi henkilö lievästi.

Paikalle saapui pelastajia Nurmeksen ja Valtimon pelastuslaitoksilta. Pelastuslaitos avusti ensihoitoa ja raivasi onnettomuuspaikan.

