Valtaosa Suomen pankeista ei maksa käyttötileille yhä lainkaan korkoa – professori: Pankeilla ei tarvetta, koska asiakkaat tyytyvät vähään

Ruotsin valtiovarainministeri Elisabeth Svantesson ärähti pari viikkoa sitten pankeille. Svantesson soitti kaikille Ruotsin suurimmille pankeille ja esitti niille moitteensa.

Pankit ovat raportoineet Suomessa ja Pohjoismaissa viime viikkoina ennätyskovista tuloksista vuoden ensimmäiseltä puoliskoilta. Svantesson katsoi, että tulokset ovat olleet kenties liiankin hyviä.

– Suuret voitot johtuvat ennen kaikkea siitä, että pankit voivat laskuttaa antamistaan lainoista korkeampia korkoja kuin ne itse maksavat asiakkailleen käyttö- ja säästötileistä, Svantesson kommentoi Dagens Nyheterille.

Svantessonin moitteet koskivat pohjimmiltaan pankkien käyttö- ja säästötilien matalia korkoja.

Ruotsin tavoin ne matelevat myös Suomessa, vaikka euriborit ovat kohonneet jo yli neljään prosenttiin.

Pankit siis saavat asiakkailtaan varoja huippuhalpoina talletuksina (kun esimerkiksi tavallinen ihminen saa palkan tililleen) ja lainaavat rahaa eteenpäin esimerkiksi tuottoisina asuntolainoina, joiden korko voi olla jo yli 4,5 prosenttia. Rahoituskanavat eroavat pankkien välillä, mutta koko Suomen pankkisektori rahoittaa karkeasti noin kolme neljäsosaa antamistaan lainoista asiakkaiden talletuksilla.

Säästötileillä talletuskorot ovat Suomessa jo nousseet ja esimerkiksi vuoden määräaikaistalletuksista korkoa voi saada jo yli kolme prosenttia.

Tavallisille käyttötileille valtaosa suomalaispankeista ei kuitenkaan maksa korkoa ollenkaan.

Käyttötilien korot pysyvät sitkeästi nollassa

Osuuspankilla on Suomen suurimmat talletusvarat. Käyttötileille se ei maksa talletuskorkoa.

– Arvioimme tilannetta koko ajan, mutta toistaiseksi emme ole päätyneet koron maksuun näille tileille, sanoo OP-ryhmän vähittäispankin liiketoimintajohtaja Harri Nummela.

Aktia käynnisti Suomessa viime syksynä kilpailun määräaikaistalletusten koroista. Nyt pankki maksaa esimerkiksi noin 10 000 euron määräaikaistalletuksesta hieman yli kolmen prosentin korkoa.

Käyttötileille Aktiakaan ei kuitenkaan maksa talletuskorkoa.

– Käyttötili on tarkoitettu etupäässä päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, ei säästöjen pitkäaikaiseen seisottamiseen, perustelee Aktian henkilöasiakasliiketoiminnan myyntijohtaja Alek Kaseva.

Vastaava perustelu toistuu monilla pankeilla.

Esimerkiksi Nordea sanoo ohjaavansa asiakkaitaan säästämiseen ja sijoittamiseen sillä, että käyttötileille korkoa ei makseta. Nordean liiketoimintajohtaja Janne Karjalainen huomauttaa, että pankeilla on aiempaan verrattuna tarjolla suuri määrä erilaisia käyttö- ja määräaikaistilin välimuotoja.

– Meillä on paljon muita ratkaisuja, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin käyttelytilit, ja niille pystytään maksamaan korkoa.

Pankit ohjeistavat asiakkaitaan pitämään käyttötilillä enintään muutamien kuukausien nettotuloja. Loput rahat suositetaan siirrettäväksi esimerkiksi määräaikaistalletuksiin tai säästötileille.

– Meidän ohje on, että käyttelytilillä ei pidettäisi ylimääräisiä varoja, vaan ylimääräinen raha siirrettäisiin vaikka säästötilille. Siellä tarjotaan ihan kilpailukykyistä korkoa tälläkin hetkellä, sanoo Suomen henkilöasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Janne Lassila Danske Bankista.

Lassila arvelee, että vuosikausia jatkuneiden nollakorkojen vuoksi osa asiakkaista on saattanut unohtaa, että tileiltä voi ylipäätään saada talletuskorkoja.

Kaksi pankkia poikkeaa

Perinteisistä pankeista käyttötileille korkoa maksavat vain Handelsbanken ja S-pankki.

Handelsbankenilla käyttötilin korko on 0,5 prosenttia, S-pankki taas maksaa asiakasomistajilleen käyttötileille 0,3 prosentin korkoa. Molemmilla käyttötilin korko on sidottu pankkien omaan viitekorkoon eli primeen.

– Asiakkaiden talletukset muodostavat perustan pankin luotonannolle, ja tästä syystä meistä on reilua, että käyttötilienkin korko seuraa yleistä korkotasoa, S-pankin tuoteryhmäpäällikkö Olli Myöhänen toteaa.

Muut pankit eivät toistaiseksi ole reagoineet käyttötilien koronnostoihin. S-pankin ja Handelsbankenin markkinaosuus kaikista talletuksista on noin seitsemän prosenttia.

Ruotsissa kolme suurinta pankkia alkoi juuri ennen valtiovarainministeri Svantessonin ulostuloa maksaa käyttötileille talletuskorkoa ensi kertaa vuosikausiin.

Ruotsin Handelsbanken nosti kesäkuussa tavallisten käyttötilien talletuskoron nollasta 0,25 prosenttiin. Kilpailijat Svedbank ja SEB reagoivat pian ja nostivat korkonsa samalle tasolle.

Vastaava kilpailureaktio voisi toteutua Suomessa, jos jokin suurimmista pankeista alkaisi maksaa talletuskorkoa käyttötilille, arvio rahoituksen professori Vesa Puttonen Aalto-yliopistosta.

– Jos jokin isoista pankeista avaisi pelin, muut varmastikin reagoisivat.

Miksi käyttötilien korot eivät nouse?

Tällä hetkellä pankeilla ei ole kannustimia alkaa maksaa korkoa käyttötileille, Puttonen toteaa.

– Meillä ei ole kulttuuria siitä, että talletuksia kilpailutettaisiin, ja kun tällaista ei ole, niin eihän pankeilla ole myöskään tarvetta alkaa maksaa korkeampia talletuskorkoja.

Kilpailuttaminen on vähäistä pankkien välillä, eikä rahoja myöskään siirretä tileiltä esimerkiksi rahastoihin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa asiakkaat ovat aktiivisesti siirtäneet rahojaan pankkitileiltä rahamarkkinarahastoihin, jotka on unohdettu Suomessa nollakorkojen aikana lähes täysin. Tuloksena yhdysvaltalaisten pankkien on ollut pakko reagoida ja nostaa talletuskorkoja.

Suomessa reagoitavaa ei ole ollut.

– Ei ole painetta asiakkailta pankeille, Puttonen sanoo.

Suomessa on Puttosen mukaan vahva universaalipankin perinne. Samassa pankissa hoidetaan päivittäiset raha-asiat, asuntolainat, pitkäaikaissäästäminen, usein vakuutuksetkin. Lisäksi suomalaiset pysyttelevät hyvin uskollisesti yhden ja saman pankin asiakkaana.

Asiakkaiden passiivisuus näkyy myös siinä, että pankkitileillä pidetään Suomessa valtavia käteismääriä. Kesäkuun lopussa käyttötileillä ja muilla yön yli -tileillä lojui miltei 82 miljardia euroa.

Avaa kuvien katselu Lähde: Suomen Pankki, Kuva: Osmo Päivinen / Yle

Tälle on Suomessa Puttosen mukaan pitkät perinteet. Historiassa pankkitileille säästämiseen kannustettiin aktiivisesti: pankkitilin tuotto oli verotonta. Etenkin suurten ikäluokkien parissa kulttuuri on säilynyt vahvana.

– Suomessa ollaan tyytyväisiä siihen, että se pankkitalletuksen nimellisarvo säilyy. Sitä ei koeta niinkään ongelmana sitä, että sen ostovoima häipyy inflaation mukana.

Puttonen toteaa, että pankeille käyttötilien korottomuus on epäilemättä mieluinen tilanne.

– Jos itse olisin pankinjohtaja, olisin tyytyväinen enkä tekisi mitään, kun asiakkailta painetta ei tule.

