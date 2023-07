Tähän ei lupia kysellä: tamperelaisporukka pistää telttasaunan pystyyn silloin kun huvittaa

Tampereen Rantaperkiön rannalla uimarit katsovat, kun miesjoukko laskee telttaputket maahan. Vartissa rannalle on kohonnut telttasauna, ja toisessa kiuas on jo kuuma.

Saunan lauteille mahtuu neljä tai tai viisi kerrallaan, jopa kymmenen saunojaa seisomatila mukaan laskettuna.

Kyseessä on Saunääs, yhteisöllinen, maksuton ja kaikille avoin telttasauna.

Viime syksynä perustettu Saunääs lämpiää jossain päin Tamperetta heti, kun joku ryhmän 40:stä jäsenestä haluaa saunoa. Haastatteluhetkeen mennessä se oli ehtinyt lämmetä kymmenen kertaa.

Kiertävän telttasaunan lauteille pääsee, jos ilmoituksen saunomisen ajasta ja paikasta bongaa somesta. Saunääs toimii jakohenkisesti ja puolitoista tonnia maksava teltta on joukolla rahoitettu.

– Onhan saunapääkaupungissa oltava edes yksi maksuton julkinen sauna, johon vähävaraisetkin pääsevät. Kymppi on jo aika suolainen hinta pelkästä saunomisesta, sanoo yksi omistajista Ville Turunen.

Telttasaunavillitys leimahti somesta

Saunääsin idean pisti alulle Yle Kioskista tunnettu toimittaja Jaakko Keso, jonka seuraajia telttasaunan perustajat ovat. Keso tekee videojournalismia, joka usein käsittelee kaupunkilaisten omaehtoisesti luomaa kaupunkikulttuuria.

– Instagramista huomasin Jaakko Keson etsivän eri kaupungeista aktiiveja, joita kiinnostaisi telttasaunan isännöinti, Petteri Vuorenmaa kertoo heittäessään löylyä.

Saunääsin omistajista on kiva puuhailla kaikenlaista. Heistä oma elinympäristö elävöityy, kun järjestää itse toimintaa, eikä aina odota jonkun muun tekevän sitä.

Jaakko Keso on itsekin Samposauna-telttasaunan omistaja. Nimi Samposauna on leikittelevä versio ennen Helsingin Sompasaaressa sijainneesta kaupunkilaisten talkoovoimin ylläpitämästä Sompasaunasta.

Sompasauna oli Keson ensikosketus tee se itse -kaupunkikulttuuriin. Kun saunan kesämökkimäinen henki jossain vaiheessa muuttui, hän päätti perustaa oman. Projekti ja sen taustalla oleva ideologia kuvattiin someen, josta idea alkoi levitä.

– Tämä on sinällään vähän vinksahtanut idea: telttasauna, jonka voi pystyttää minne vain. Se on matalan kynnyksen kaupunkiaktivismia, joka voi toimia missä vain, Keso luonnehtii.

Viime marraskuussa Keso vetosi seuraajiinsa somessa, jotta yhä useampi kaupunki saisi oman telttasaunansa. Projektista innostuneet perustivat telttasaunat Jyväskylään, Kuopioon ja Tampereelle.

– Meillä on Tampereen ryhmässä nyt 40 ihmistä, joista jokainen on maksanut teltasta, Timi Salminen kertoo.

Kaupunkikulttuurin hakkerointia

Perustajiensa mielessä Saunääs kuuluu samaan kategoriaan kuin ulkoilmabileet tai ravintolapäivä. Keson filosofiassa ei ole niinkään kyse saunomisesta, vaan yhteisöllisyydestä, jota telttasaunahankkeet nyt toteuttavat.

Ville Syrjäkoskea puolestaan kiinnostavat vain hyvät löylyt.

– En ajattele tätä mitenkään kaupunkikulttuurin ”häkkäämisenä”. Musta on vaan kiva saunoa ja päästä tutustumaan uusiin ihmisiin, hän kertoo.

Saunääsin ja sen serkkutelttojen ajatuksena on muistuttaa, että kaupunkitila on tarkoitettu kaupunkilaisten käyttöön.

Jaakko Keson mukaan pitää vain muistaa kunnioittaa ympäristöään ja käyttää maalaisjärkeä. Hänestä Sompasaunan kaltaiset ilmiöt syntyvät, kun asukkailla on vapaus toteuttaa ideoitaan.

– Kaupunkielämä on mun mielestä kiinnostavaa, koska kaupungeissa ihmiset törmäilevät toisiinsa ja näin he voivat luoda jotain, mikä on heitä itseään suurempaa, Keso avaa filosofiaansa.

Mieluummin anteeksipyyntö kuin lupa

Tässä kohtaa suomalaisella herää väistämättä kysymys: onko Saunääsin saunojilla lupa tähän?

– Ei, ja se on tässä vähän ideakin, Ville Syrjäkoski naurahtaa.

Saunaporukka on yrittänyt selvittää, mitä lupia asiaan tarvittaisiin, mutta toistaiseksi se ei ole selvinnyt.

– Ei kukaan meitä ole vielä ole tullut pois käskemään. Tässä projektissa on alusta asti ollut kyse siitä, että järjestetään spontaanisti kivoja juttuja, Petteri Vuorenmaa sanoo.

Todellisuudessa luvan telttasaunomiseen tarvitsee, sillä kiukaan lämmittämisen voi rinnastaa avotulen tekoon. Avotulen teko ei kuulu jokaisenoikeuksiin, joten siihen tulisi aina olla maanomistajan lupa.

Poliisiakin saunominen voi kiinnostaa. Laki sanoo, että poliisille pitää tehdä ilmoitus yleisötilaisuudesta, jos ympäristölle aiheutuu haittaa, tarvitaan erillisiä liikennejärjestelyitä ja osallistujia on enemmän kuin sata. Poliisi kehottaa aina ennen tilaisuuden järjestämistä olemaan yhteydessä oman paikkakunnan poliisiin.

Toistaiseksi Saunääsin omistajat eivät ole olleet yhteydessä Tampereen kaupunkiin saunailloistaan.

– Jos poliisi tai kaupunki tulee meidät jonkun lammen rannalta häätämään, tietysti tottelemme, Ville Turunen sanoo.

– Yhteistyö olisi kaivattua, kun yhteisöllisyydestä tässä on kyse. Aika pikkusieluinen pitää olla jos pienikin hauskanpito pitää kieltää ja jos joku rikos tässä tapahtuu, on se mielestäni uhriton.

