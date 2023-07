Oletko ihmetellyt lintujen vähenemistä? Havainto on oikea, mutta syynä ei ole lintuinfluenssa

Peipon tuttua viserrystä on kuulunut tänä kesänä aiempaa vähemmän. Arkistokuva.

Lintujen määrän vähentyminen on jatkunut vuosia. Syynä on luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ja ilmastonmuutos.

Moni on päivitellyt tänä kesänä lintujen määrän vähentymisestä.

Tämän arjen havainnon vahvistavat monilta osin myös BirdLife Suomen ja Luonnontieteellisen keskusmuseon pesimälinnustolaskelmat sekä kokeneiden lintuharrastajien havainnot.

– Kyllä siinä on perää. Lintukannat yleisesti ovat vähentyneet pitkällä aikavälillä, ja itsellänikin on sama havainto tältä kesältä, että tavanomaista vähemmän on metsissä lintujen ääntä kuulunut, kertoo pitkän linjan lintuharrastaja Juhani Hannila Kokkolasta.

Laskentojen perusteella Suomen tavallisimpien lintulajien, peipon ja pajulinnun, pesimäkanta on ollut ennätyksellisen pieni. Myös leppälintujen määrä on laskenut BirdLifen mukaan huolestuttavasti.

Lintukato ei johdu kuitenkaan Hannilan lintuinfluenssasta, vaan syynä pidetään yleisesti ilmastomuutosta ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

– Nykyinen metsien hakkuutapa ei suosi monimuotoisuuden säilyttämistä, se on varmaan pääsyy Suomessa. Lintujen kuolleisuus muuttomatkoilla on puolestaan lisääntynyt, koska kuivuus ja muut ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset heikentävät lintujen levähdys- ja talvehtimisalueiden olosuhteita.

Toistaiseksi lintuinfluenssa on koetellut erityisesti suurina yhdyskuntina pesivää naurulokkia. Esimerkiksi Kokkolassa Ullavanjärvellä pesii 3 000 paria naurulokkia, mikä tarkoittaa Hannilan mukaan sitä, että poikasineen alueella pitäisi olla noin 10 000 lokkia.

Hannilan mukaan myös räkätti-,laulu- ja punakylkirastaan kannat ovat olleet alamaissa. Sen sijaan mustarastasta ilmastonmuutos suosii.

Myös peukaloinen, mustapääkerttu ja tikli hyötyvät lämpenevästä ilmastosta, niitä on esiintynyt

BirdLife Suomen mukaan maailmanlaajuisesti uhanalaisen pohjansirkun pesimäkanta on elpynyt Pohjois-Suomessa ja palannut 1990-luvun tasolle pitkän taantuman jälkeen.

Tunturi-Lapin hyvän jyrsijäkannan takia monia petolintuja pesii eniten Suomessa vuoden 2019 jälkeen.