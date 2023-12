Tampereella paraatipaikalle rakennettiin komeat puitteet jopa 25 000 hengen tapahtumiin – isoja tapahtumia ei ole nähty yhtäkään

Särkänniemen tapahtumaranta Tampereella on ollut valmis vastaanottamaan isoja yleisötapahtumia jo hetken aikaa. Niitä ei ole näkynyt.

Yli 60 000 neliötä tilaa Näsijärven rantamaisemissa kävelymatkan päässä Tampereen keskustasta. Valmius isännöidä jopa 25 000 hengen suurtapahtumia, sähkö- ja vesipisteitä sekä viemäröintivalmius bajamajoja varten.

Puitteet Särkänniemen tapahtumarannassa ovat kunnossa – vain ne tapahtumat puuttuvat.

Yleisötapahtumien järjestäminen Tampereella Santalahden rantapuistossa on ollut vastatuulessa. Puiston piti olla käyttövalmis yleisötapahtumille jo vuonna 2020, mutta aikataulu venyi kahdella vuodella.

Ensin tuli korona, sitten kallis kaasuputken suojaamis- ja aitaamisoperaatio. Tästä aiheutui 850 000 euron ylimääräinen lasku.

Särkänniemen tapahtumarantanakin tunnettu alue on herättänyt ihmetystä siksi, että nimestään huolimatta isoja yleisötapahtumia siellä ei ole nähty.

Tampereen kaupungin hankekehityspäällikkö Markus Joonas ei näe tilanteessa ongelmaa eikä halua ottaa kantaa siihen, miten tapahtumajärjestäjä aluetta katsoo.

Hän kuitenkin muistuttaa, ettei aluetta rakennettu vain tapahtumia varten vaan osaksi kaupungin puistoverkkoa. Ympärivuotiseen virkistyskäyttöön rakennetulla alueella on muun muassa koripallokenttä, nuotiopaikkoja ja kesäisin kioskipalvelut.

Avaa kuvien katselu Hankekehityspäällikkö Markus Joonaksen mukaan Santalahden puiston yksi vahvuus on sen sijainti keskustan läheisyydessä ja hyvät julkiset kulkuyhteydet. Joonas kertoo, että nimi Särkänniemen tapahtumaranta keksittiin markkinointimielessä, sillä Suomessa kaikki tietävät, missä on Särkänniemi. Kuva: Marko Melto / Yle

Joonas kertoo, että alueelle on vuoden 2024 kalenterissa kolme alustavaa varausta. Sen enempää tietoa ei heru, sillä tapahtumat ja niistä tiedottaminen kuuluvat järjestäjille.

– Mutta nämä ovat tosiaan alustavia varauksia ja nähtäväksi jää, toteutuvatko ne.

Näin vastaavat kaksi tapahtumajärjestäjää

Yle kysyi kahdelta isolta tapahtumajärjestäjältä alueesta.

Nelonen Media Live siirsi muutama vuosi sitten Rockfestin pois Santalahdesta, koska maakaasuputken suojaetäisyydet rajoittivat tuolloin yleisökapasiteettia. Tämän jälkeen tapahtumien järjestämisen esteenä on ollut ratikkatyömaa.

Tapahtumajohtaja Krista Heinonen kehuu Santalahtea ympäristönä ja kertoo, että uusia tapahtuma-alueita kartoitetaan jatkuvasti.

– Tapahtuman järjestäminen sinne vaatisi hyvin tarkkaa logistista suunnittelua niin tuotannon näkökulmasta kuin yleisön liikuttamisen suhteen.

Tapahtumajärjestäjä Live Nationilta kerrotaan, että he eivät ole tällä hetkellä suunnittelemassa alueelle tapahtumia, eivätkä siksi halua kommentoida aihetta enempää.

Ei kaikkea Ratinaan

Tapahtumarannan peruuntuneiden tapahtumien listalla olivat muun muassa Iron Maidenin konsertti vuonna 2019 ja vuoden 2021 Rockfest, joka lopulta järjestettiin Ratinan stadionilla.

Markus Joonas kertoo, että puiston tulisi toimia yhtenä vaihtoehtona Ratinalle.

– Ympäristön sietokyky tulee vastaan, sillä siellä on paljon asutusta. Tästä on käyty keskusteluita myös viranomaisten kanssa, että sen käyttöä on syytä hillitä.

Avaa kuvien katselu Tapahtumaranta kuvattuna keväällä 2020 Näsijärven suunnasta. Kuvassa kantava nurmialue, jonka pinta-ala on yli 20 000 neliötä. Ratinan stadionilla nurmialueen ja ratojen yhteenlaskettu ala on noin 18 000. Kuva: Miikka Varila / Yle

Myös Hakametsä on toiminut isojen tapahtumien näyttämönä parina vuonna. Maansiirtotöiden takia ulkotapahtumien järjestäminen ole alueella mahdollista kuitenkaan ensi kesänä.

Suunnitelma on, että halli peruskorjataan monitoimiareenaksi. Uudelle tapahtuma-alueelle on siis tilausta.

– Tämä olisi hyvin luonteva vaihtoehto ja toivotaan, että tapahtumajärjestäjät tämän paikan ottaisivat käyttöön ja saataisiin se eloon. Paikka on vielä isosti avaamatta.