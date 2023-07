Monessa matkailukohteessa on herätty ympäristöystävällisyyteen, sillä muuten turistit voivat jäädä tulematta - Cengiz Topçu asensi veden lämmittimen hotellinsa katolle

Alanyalainen Blue Heaven Apart Hotelli on rakentanut katolle aurinkokeräimistä järjestelmän, josta hotelli saa kesäisin lämpimän veden. Turkkilaisille matkailuyrityksille on asetettu pakollinen velvoite täyttää kansallisen kestävän matkailun kriteerit.

Alanya. Alanayalaisen Blue Heaven Apart Hotellin hotellinjohtaja Cengiz Topçu esittelee hotellinsa katolla olevia aurinkokeräimiä, jotka tuottavat kesäkaudella kaiken hotellin tarvitseman lämpimän veden. Lämmin suihku on tarjolla myös aamuvirkuille asiakkaille, jotka ovat ehtineet käydä ulkoilemassa ennen aamiaista.

– Kesäkuun ja lokakuun välisenä aikana emme tarvitse lainkaan sähköä veden lämmittämiseen, kaikki lämpö saadaan auringosta, sanoo Topçu.

Aurinkokeräimiä näkyy Alanyassa useimpien rakennusten katoilla, täällä hyödynnetään aurinkolämpöä enemmän kuin Suomessa. Suomalaisia matkailijoita majoittava hotelli on muutoinkin kunnostautunut kestävään matkailuun siirtymisessä.

– Lajittelemme jätteet, kierrätämme ja sähkönkulutuksessa saadaan säästöä uusien lamppujen ansioista ja ruokahävikkiä on vähemmän.

Avaa kuvien katselu Puutarhasta on tullut Blue Heaven Apart Hotellin suosituin ajanviettopaikka. Kestävässä matkailussa hyödynnetään paikallisia palveluita ja tuotteita. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Tavoitteena on saavuttaa ympäristösertifikaatti, joka auttaa asiakkaita löytämään vastuullisen yrityksen. Samalla se tuo lisänäkyvyyttä matkanjärjestäjien varausjärjestelmissä, kun matkailija valitsee matkakohdetta.

Välimeren sään ääri-ilmiöt voivat tuoda pysyviä muutoksia matkailuun

Välimeren alueella pitkään jatkunut sietämätön helle ja rajut metsäpalot ovat saaneet yhä useamman matkailijan pohtimaan lomamatkan aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Sään ääri-ilmiöt saattavat olla käännekohta vastuullisen matkailun lisääntymiseen.

Muutoksesta kertoo se, että matkanjärjestäjät saavat aiempaa enemmän kyselyitä siitä, miten matkakohteessa voi vähentää ympäristökuormitusta. Pienilläkin teoilla on merkitystä.

– Voiko asiakas olla pidempään kohteessa, voiko käyttää julkista liikennettä, kun liikkuu vaikkapa lentoasemalta määränpäähän, valitaanko ympäristösertifioitu hotelli ja hyödynnetäänkö paikallisia palveluita, pohtii Aurinkomatkojen viestintäpäällikkö Mari Kanerva.

Visit Finlandin kestävän matkailun asiantuntija Liisa Kokkarinen sanoo, että uudistuvasta matkailusta on tultava tulevaisuuden tapa matkustaa.

Se tarkoittaa, että kohde jää matkailun jäljiltä aiempaa parempaan kuntoon. Suomella on hyvä maine kestävän kehityksen maana, ja se näkyy jatkossa tänne tulevien matkailijoiden määrässä.

– Teimme matkailijatutkimuksen, josta selvisi, että yksi neljäsosa matkailijoista oli valinnut Suomesta kohteen sen tekemän vastuullisuustyön vuoksi, sanoo Liisa Kokkarinen.

Avaa kuvien katselu Visit Finlandin kestävän matkailun asiantuntija Liisa Kokkarinen sanoo, että kestävä matkailu on edellytys sille, että matkailijamäärät voivat kasvaa lähivuosina. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Kokkarinen pohtii, että suomalainen on tottunut kierrättämään ja säästämään vettä. Maailmalla lomaillessaan samanlaisia toimintatapoja on helppo jatkaa.

Valtaosa lomamatkan hiilijalanjäljestä syntyy lentomatkalla, ja tällä hetkellä ainoa keino vähentää näitä päästöjä on matkustaa kohteeseen maata pitkin esimerkiksi junalla. Lentoyhtiöt eivät pysty vielä hetkeen korvaamaan fossiilisia polttoaineita synteettisillä tai uusiutuvilla polttoaineilla.

Mutta harva matkailja on valmis vaihtamaan lentokoneen junaan esimerkiksi pidemmän matka-ajan takia, joten päästöjä on vähennettävä matkakohteessa.

Avaa kuvien katselu Alanyan Kale-kukkulalla oleva paikallisten käsityöläisten myyntipiste. Kestävässä matkailussa suositaan paikallisia tuotteita kuten matkamuistoja, jolloin matkailijat jättävät enemmän tuloa paikallisille ihmisille. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Matkailun päästöjen on vähennyttävä

Eu:n tavoitteena on puolittaa matkailun päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on haastava, sillä koronapandemian jälkeen matkailu on vahvassa kasvussa, ja tänä vuonna pelkästään Euroopan sisäinen matkailu tarkoittaa yli 500 miljoonaa lomamatkaa.

– Kestävää matkailua tarvitaan yhä enemmän, jotta kulutusta saataisiin pienemmäksi. Ympäristön ja päästöjen aiheuttamien rajojen lisäksi matkailijamäärien rajoja asettaa paikallisväestön näkemys siitä, milloin matkailijoita on tarpeeksi, sanoo Liisa Kokkarinen.

Turkin kulttuuri- ja matkailuministeriön edistämis- ja kehitysviraston hallituksen jäsen Şükrü Cimrin sanoo, että ilman kestävään matkailuun siirtymistä Turkin olisi mahdotonta kasvattaa vuotuista matkailijamäärää nykyisestä 60 miljoonasta 100 miljoonaan. Hallituksen tavoite on pidentää matkailukausi ympärivuotiseksi ja viedä matkailijoita sellaisiinkin kaupunkeihin, joissa turisteja ei tällä hetkellä vielä käy.

Kaikille matkailuyrityksille on asetettu pakollinen velvoite täyttää kansallisen kestävän matkailun kriteerit vuoteen 2030 mennessä.

– Jos ne eivät ryhdy toimiin, ne eivät voi jatkaa liiketoimintaa. Olemme tiukkoja tämän suhteen, sanoo Şükrü Cimrin.

Turkki on ensimmäisenä maana velvoittanut matkailutoimijat ottamaan käyttöön kansallisen matkailun sertifikaatin, sanoo Turkin matkailuministeriön hallituksen jäsen Şükrü Cimrin.

Matkailuyritysten pakollinen ympäristösertifikaatti auttaa Turkkia saavuttamaan viime vuonna allekirjoittamansa Pariisin sopimuksen tavoitteet ilmastopäästöjen vähentämisessä.

Matkanjärjestäjät tukevat pieniä hotelleja ympäristötyössä

Kestävän matkailun kriteerien täyttäminen on monille pienille hotelleille vaikeaa, koska niillä ei ole useinkaan ympäristöasioihin erikoistunutta henkilökuntaa. Täytettäviä kriteereitä on paljon ja niiden seuraamiseen vaaditaan tarkkaa dokumentointia.

Niinpä matkanjärjestäjät antavat hotelleille apua toimenpiteiden ja parannusten suunnittelussa.

– Meillä on tällä hetkellä yli 200 ympäristösertifioitua hotellia, ja määrä kasvaa. Joukossa on myös paljon pieniä ja paikallisomisteisiä hotelleja, joilla on kuitenkin haastavammat lähtökohdat sertifioitumisprosessissa, sanoo Aurinkomatkojen viestintäpäällikkö Mari Kanerva.

Matkanjärjestäjä TUI:n käyttämistä hotelleista puolet on ympäristösertifioituja. Tavoitteena on saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä, ja hotelleissa päästöt on tarkoitus puolittaa vuoteen 2030 mennessä.

– Se tarkoittaa esimerkiksi teknologian kehittämistä ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä omissa hotelleissamme, sanoo TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

Rodoksen saarella TUI:n tavoitteena on saavuttaa nollapäästöt jo vuosikymmenen vaihteeseen mennessä. TUI ja Etelä-Egeanmeren alueen hallitus perustivat vuosi sitten saarelle ajatushautomon, joka testaa uusia innovaatioita kestävän matkailun lisäämiseksi.

Avaa kuvien katselu Alanyan Kleopatra-ranta on noin kaksi kilometriä pitkä ja hienohiekkainen ranta, jonka lähellä ovat monet kaupungin hotelleista. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Aurinkosähköllä säästöjä

Visit Finlandin kestävän matkailun asiantuntija Liisa Kokkarinen muistuttaa, että kestävän kehityksen eteen tehtävä työ tuo yrityksille myös taloudellista hyötyä.

Alanyassa useat hotellit ovat perustamassa suuria aurinkosähköpuistoja, joista on tarkoitus saada jopa 10 prosenttia hotellien tarvitsemasta sähköstä. Puistoja suunnitellaan kaupungin lähellä sijaitsevan Taurus-vuoriston taakse, jossa on otollisia alueita aurinkosähkön tuottamiseen.

– Olemme laskeneet, että investointi maksaa itsensä takaisin neljässä tai viidessä vuodessa. Sen jälkeen auringolla tuotettu sähkö on käytännössä ilmaista, laskee Blue Heaven Apart Hotellin hotellinjohtaja Cengiz Topçu.