Tietovuotaja puhui ufo-havainnoista Yhdysvaltain kongressille

Yhdysvaltain edustajainhuone yritti tänään hankkia lisätietoja puolustushallinnon piirissä tehdyistä ufohavainnoista. Kansanedustajia kiinnosti erityisesti se, miten puolustushallinto ja maan tiedusteluyhteisö väitteiden mukaan pimittävät tietoja ufohavainnoista.

Entinen tiedusteluvirkamies, tietovuotajaksi kutsuttu David Grusch on väittänyt, että Yhdysvalloilla on hallussaan useita ilma-aluksia, jotka eivät ole ihmisten tekemiä. Osa aluksista on hänen mukaansa kokonaisia, mutta joistakin on vain osia.

Gruschin mukaan asiaa on salailtu kongressilta lainvastaisesti jo vuosikymmenten ajan.

Toinen todistaja oli eläkkeellä oleva laivaston lentäjä David Fravor, joka kertoi jahdanneensa ufoa lentäessään meren yllä vuonna 2004.

Yhdysvaltain armeijan ja tiedusteluyhteisön entisten jäsenten ensikäden kertomusten kuuleminen keskiviikkona kuitenkin takkusi, sillä Grusch vetosi usein siihen, ettei hän voi kommentoida kaikkia havaintojaan julkisesti.

Hän kuitenkin myönsi, ettei ole nähnyt avaruusolennon ruumista.

Gruschin mukaan on kuitenkin olemassa 40 todistajaa, joiden kanssa hän on puhunut ja jotka ovat vakuuttaneet, että avaruusaluksia on olemassa.

Grusch lupasi toimittaa valiokunnalle heti kuulemisen jälkeen luettelon niistä henkilöistä, jotka valiokunnan kannattaa pyytää todistajiksi seuraavaan kuulemiseen ja jotka pystyvät omakohtaisesti todistamaan esimerkiksi tuntemattomia ilma-aluksia koskevien tutkimusohjelmien rahoituksesta ja sisällöstä.

Yhdysvaltalaisten lainsäätäjien ufo-kiinnostukselle on syynsä, sillä moni yhdysvaltalainen uskoo ilma-aluksiin, jotka eivät ole ihmisten tekemiä. Tuoreen kyselyn mukaan noin 42 prosenttia amerikkalaisista uskoo ufojen olemassaoloon.

Mitä ajatuksia artikkeli herättää? Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23:een saakka.