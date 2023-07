Laulaja Sinéad O'Connor on kuollut 56-vuotiaana

Laulaja tuli tunnetuksi Princen coverbiisistä Nothing Compares 2 U.

Irlantilaislaulaja Sinéad O'Connor on kuollut, kertovat The Daily Mail ja The Irish Times. Hän oli kuollessaan 56-vuotias.

O'Connor tuli tunnetuksi vuonna 1990 tekemästään Princen coverbiisistä Nothing Compares 2 U. Kappale oli listaykkösenä 17 maassa, mukaan lukien Suomessa ja Yhdysvalloissa.

Uransa aikana taiteilija julkaisi kymmenen albumia.

Laulajalla oli neljä lasta, joista vuonna 2004 syntynyt poika Shane teki itsemurhan viime vuoden tammikuussa.

O'Connor kertoi 2000-luvulla kärsineensä jo pitkään mielenterveysongelmista. Hän kertoi saaneensa diagnoosin muun muassa traumaperäisestä stressihäiriöstä.

Suomessa O'Connor vieraili vuonna 2013. Aiemmin hän oli esiintynyt Suomessa tiettävästi Peter Gabrielin taustalaulajana vuonna 1994.

Päivitetty 26.7.2023 kello 21.27.