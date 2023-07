The New York Times: Ukrainan vastahyökkäyksen ”pääisku” on alkanut, sanovat Yhdysvaltain viranomaiset

”Tämä on suuri testi”, Pentagonin virkamies sanoi lehdelle.

Kahden tahmean kuukauden jälkeen Ukrainan vastahyökkäyksessä on alkanut uusi vaihe. Näin kertoo The New York Times -lehti nimettömiin Yhdysvaltain puolustusministeriön lähteisiin viitaten.

Ukrainan armeija on siirtänyt tuhansia länsimaisin koulutuksin ja asein varustettuja sotilaita Zaporižžjan alueelle maan eteläosiin, missä on löydetty mahdollinen heikko kohta rintamalinjassa.

– Tämä on suuri testi, Pentagonin virkamies sanoi The New York Timesille.

Ukraina on viikkojen ajan iskenyt Venäjän puolustuslinjoihin Zaporižžjassa sekä pommittanut linjojen takana sijaitsevia ammusvarastoja ja huoltoyksiköitä. Nyt se uskoo, että läpimurron hetki on koittanut.

Otollisen hetken puolesta puhuu myös se, että paikallinen Venäjän joukkojen komentaja Ivan Popov irtisanottiin äskettäin, kun hän oli kritisoinut Venäjän sotilasjohtoa, kertoo brittilehti The Guardian.

Myös Yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW kertoo, että Ukraina olisi aloittanut laajan vastahyökkäyksen Zaporižžjan alueella. ISW:n mukaan Ukraina vaikuttaisi murtaneen Venäjän puolustuslinjat alueella.

Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maliarin puolestaan sanoi CNN:lle, että maan joukot etenevät ”vaiheittain” eteläisellä rintamalla Melitopolin suunnalla. Nimenomaan Melitopolin kaupunki on Ukrainan kannalta erityisen tärkeä. Sen takaisinvaltaus halkaisisi Venäjän joukot etelässä kahtia ja eristäisi Krimin niemimaan.

Yhdysvaltalaislehti The Washington Postin haastattelema Pentagonin virkamies suhtautui vielä varovasti väitteeseen, että vastahyökkäyksen päävaihe olisi alkanut.

– Näemme, että joukkoja siirretään Zaporižžjan alueelle taistelemaan. Mutta vielä on epäselvää, mikä tämän siirron tarkoitus on, virkamies sanoi Washington Postille.

Avaa kuvien katselu Kuvassa ukrainalaissotilas ampuu ohjusta olalta ammuttavalla ilmatorjuntajärjestelmällä Donetskin alueella 26. heinäkuuta 2023. Kuva: Diego Herrera Carcedo / AOP

Bahmutissa kaikki aseet käytössä

Viime päivinä Ukrainan on kerottu edenneen myös Bahmutin ympäristössä Itä-Ukrainassa. Ukrainan joukot ovat vallanneet takaisin Adviikan kylän sekä edenneet Klištšiivkan kylän lähettyvillä Bahmutin eteläpuolella.

Ukrainan tarkoitus on saartaa kaupunki osittain etelästä ja pohjoisesta. Symbolisesti Bahmutin vapauttaminen olisi Ukrainalle suuri voitto, koska Venäjä käytti kymmeniä tuhansia sotilaita ja lukuisia kuukausia kaupungin valtaamiseen.

Ukrainan armeijan komentaja kertoo, että kaikki aseet ovat tällä hetkellä käytössä, myös Yhdysvalloilta saadut rypälekranaatit.

