Camilla Richardsson kymppitonnin mestariksi, Kalevan kisoissa täysi tohina päällä – seuraa suorana

Kiekon ykkösnainen Sipponen olisi toivonut pidempää heittoa

Helena Leveelahti otti kiekkofinaalin viimeisellä kierroksella kärkipaikan haltuunsa, mutta Salla Sipponen nousi takaisin ykköseksi kisan viimeisellä heitolla. Sipposen voittoheitto kantoi 56,00.

– Olisin toivonut, että Helena olisi heittänyt pidemmälle jo aiemmin, mutta hyvä, että edes viimeisellä, seitsemännen kiekkomestaruutensa ottanut Sipponen naurahti.

– Päivän kunto oli ilmeisesti tuollainen pyöreä 54 metriä. Ei voi mitään.

Sipponen heitti viisi heittoa reiluun 54 metriin. Viime kesänä ennätyksensä 60,58 heittänyt Sipponen olisi toivonut, että olisi pystynyt heittämään finaalissa pidemmälle. Hänen mukaansa olosuhteet eivät vaikuttaneet suoritukseen, vaikka koleaa ja tihkusadetta olikin.

– Minulla on ollut haastava kesä. Treeneissä on ollut parempaa, mutta kisaheittäminen on ollut vaikeampaa, Sipponen myönsi.

Sipposta haastateli Nina Vanhatalo.